Não existem culturas oleaginosas boas ou más, apenas boas e más práticas

Novo relatório revela: São as práticas, não as plantas, que importam na produção de óleo vegetal

BANDAR SERI BEGAWAN, Brunei, 14 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Poucos tópicos provocaram tantas opiniões e manchetes polarizadas quanto as oleaginosas. Estas controvérsias abrangem a conservação, os direitos humanos e a nutrição, mas o que revelam as evidências? Um novo relatório produzido pela Borneo Futures, organização anfitriã da Força-Tarefa para Culturas Oleaginosas da IUCN , fornece novos insights.

Novo relatório da IUCN sobre o Futuro do Óleo Vegetal - Implicações nas culturas oleaginosas - Gorduras, florestas, previsões e futuros (PRNewsfoto/Borneo Futures)

As culturas oleaginosas, que ocupam 37% das terras agrícolas mundiais, desempenham um papel significativo na perda de biodiversidade e estão ligadas a várias violações dos direitos humanos. No entanto, também servem como fontes essenciais de rendimento e nutrição. Com a previsão de aumento da procura global de óleos vegetais, atingindo 288 milhões de toneladas até 2050, a necessidade de práticas de produção sustentáveis é urgente.

O relatório sublinha que todas as culturas oleaginosas, incluindo as aparentemente benignas como a azeitona e o coco, podem ter impactos negativos quando produzidas sem consideração pelas pessoas ou pela natureza. Em vez de demonizar culturas específicas, a atenção deveria ser dirigida para práticas de produção sustentáveis.

"O que este relatório mostra é que resultados positivos podem ser alcançados com todas as culturas oleaginosas. Com o investimento, o planeamento, as políticas e os métodos de produção agrícola melhorados, as áreas de oleaginosas podem oferecer oportunidades substanciais para reduzir a perda de biodiversidade, abordar questões de direitos humanos e restaurar a natureza", afirmou o professor Erik Meijaard, principal autor do relatório e copresidente da IUCN Oil Força-Tarefa de Culturas.

Usando o dendezeiro como exemplo, ele ilustra como esta cultura, quando gerida em florestas africanas e jardins de aldeias, contrasta fortemente com o seu cultivo em monoculturas que substituem florestas asiáticas biodiversas quando não adoptam práticas de sustentabilidade. "não é a palmeira, mas o contexto em que ela é cultivada, que determina os impactos", disse.

Malika Virah-Sawmy, co-presidente do Grupo de Trabalho sobre Culturas Oleaginosas da IUCN, desafia a narrativa que categoriza certas culturas oleaginosas como inerentemente boas ou más. Em vez disso, ela insta as partes interessadas a concentrarem-se nas práticas de produção, em vez de demonizar culturas específicas.

O relatório traz algumas descobertas surpreendentes. As áreas que actualmente cultivam milho e coco apresentam oportunidades significativas para reduzir os riscos de extinção de espécies ameaçadas. No entanto, a concentração de poder no comércio global de cereais, com apenas quatro empresas controlando 75-95%, coloca desafios às práticas agrícolas equitativas.

Embora os impactos de culturas como o dendê e a soja estejam bem documentados, outros, como o amendoim e o gergelim, permanecem pouco estudados, apesar de sua associação com a conversão de ecossistemas e preocupações com os direitos humanos. Esta falta de dados sublinha a importância de um discurso público informado para evitar polarizações injustificadas.

Num mercado petrolífero em rápido crescimento, compreender as complexidades da produção é crucial para fazer escolhas sustentáveis. O relatório visa preencher algumas das lacunas existentes no conhecimento, reconhecendo ao mesmo tempo a necessidade de mais investigação para abordar os pontos cegos que ainda subsistem.

O professor Douglas Sheil disse que "precisamos mudar o foco do que é plantado para como é cultivado, comercializado, comercializado e consumido. Este relatório é nossa primeira tentativa de apresentar uma visão geral de práticas, impactos e padrões e o que pode ser feito".

Num mundo onde as escolhas que fazemos impactam os ecossistemas e as comunidades a nível global, compreender as complexidades da produção de óleo vegetal é essencial para criar um futuro sustentável. As pessoas preocupadas devem baixar o relatório gratuito, informar-se sobre o complexo mundo dos óleos vegetais e aprender o que elas mesmas podem fazer.

O estudo foi financiado de forma independente pela Soremartec SA e Soremartec Italia S.r.l., Grupo Ferrero, e oferece uma visão abrangente das práticas, impactos e padrões na produção de óleo vegetal.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2412232/New_IUCN_report_on_the_Future_of_Vegetable_Oil.jpg

FONTE Borneo Futures