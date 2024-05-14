油料作物沒有好壞之分，關鍵在於生產方法

該報告著重指出，所有油料作物，包括橄欖和椰子等看似無害的油料作物，如果在生產過程中不顧及人類或自然的需求，就會產生負面影響。與其妖魔化某個作物，還不如關注可持續的生產方式。

該報告的主要作者、IUCN油料作物工作小組聯合主席Erik Meijaard教授表示：「這份報告表明，所有油料作物都可以取得積極的成果。通過合理的投資、規劃、政策的引導和作物生產方法的改進，油料作物區可以為減少生物多樣性損失、解決人權問題和恢復自然生態提供大量機會。 」

他以油棕為例，說明了這種作物在非洲森林和鄉村菜園中的管理方式與在單一種植園中的種植方式之間的鮮明對比。後者在不採取可持續種植方法的情況下，取代了原本生物多樣性豐富的亞洲森林。他強調：「真正決定影響的，不是棕櫚樹本身，而是種植棕櫚樹的環境。 」

IUCN油料作物工作小組聯合主席Malika Virah-Sawmy對將某些油料作物簡單劃分為"天生好"或"天生壞"的觀點提出了質疑。相反，她呼籲利益相關者將焦點放在生產實踐上，而非一味地將某種作物妖魔化。

該報告提出了一些令人驚訝的發現。目前種植玉米和椰子的地區為降低瀕危物種滅絕的風險帶來了巨大潛力。然而，全球穀物貿易的權力過於集中，僅四家公司就控制了75-95%的市場份額，這給公平的農業實踐帶來了挑戰。

油棕和大豆等作物的影響有據可查，但花生和芝麻等作物的相關研究卻顯得不足，儘管它們也與生態系統轉換和人權問題息息相關。數據缺乏的情況凸顯了進行知情公共討論，以避免觀點出現不合理的兩極分化的重要性。

隨著植物油市場的快速增長，瞭解生產的複雜性對於做出可持續的選擇至關重要。本報告旨在填補當前一些知識空白，同時也表明需要進一步開展研究，以消除仍然存在的盲點。

Douglas Sheil教授表示：「我們需要將關注的焦點從種植什麼轉移到如何種植、交易、銷售和消費。本報告是我們首次嘗試全面概述各種做法、影響和標準以及可以採取的改進措施。 」

在這個世界上，我們做的很多選擇都會影響全球的生態系統和社區，因此瞭解植物油生產的複雜性對於創造可持續發展的未來至關重要。相關人士可下載這份免費的報告，瞭解植物油世界的複雜性，看看自己能做些什麼。

該研究由費列羅集團(Ferrero Group)旗下Soremartec SA和Soremartec Italia S.r.l.獨立資助，旨在全面揭示植物油生產的實踐方法、潛在影響和相關標準。

SOURCE Borneo Futures