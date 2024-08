Natura &Co apresenta melhores tendências de receita, com forte desempenho da Natura no Brasil e sinais de estabilidade da Avon no país

Países hispânicos que implementaram a Onda 2 seguem alavancando a rentabilidade da Natura &Co na América Latina

SÃO PAULO, 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Natura &Co (B3:NTCO3) divulgou hoje os resultados financeiros do segundo trimestre de 2024 (2T-24), apresentando melhores tendências de receita, enquanto as margens continuam a expandir, especialmente nos países hispânicos onde a Onda 2 que integra Natura e Avon na região foi implementada. Esse desempenho positivo, porém, segue impactado pela contínua queda nas vendas da Avon International, que inclui todos os mercados globais, exceto a América Latina.

Além disso, a Natura &Co anunciou o apoio ao processo voluntário de reestruturação financeira de sua subsidiária não-operacional Avon Products, Inc. (API) iniciado hoje nos Estados Unidos por meio de um pedido de "Chapter 11" para tratar de dívidas e passivos pré-existentes. O procedimento é restrito a API e não são esperados impactos nas operações da marca Avon fora dos Estados Unidos, que não fazem parte desse processo.

A receita líquida consolidada atingiu R$ 7,4 bilhões, alta de 5,7% em relação ao 2T-23 (A/A) em moeda constante (CC) e crescimento de 5,4% em reais (R$), alavancada pela operação da Natura &Co na América Latina, cujas receitas cresceram 10,0% A/A em CC (+4,3% ex-Argentina), compensadas pela Avon International, cujas receitas caíram 8,4% A/A em CC. Essa melhora foi impulsionada pelo desempenho das marcas no Brasil. Enquanto a Natura registrou mais um trimestre de forte crescimento (+14,8% A/A), a Avon mostrou recuperação significativa em comparação com os números do trimestre anterior (de -11,3% no 1T-24 para -0,8% no 2T-24). Nos mercados hispânicos, a Natura registrou ritmo mais acelerado, parcialmente compensado pela categoria Casa & Estilo e pelos ajustes da Avon em toda a região.

O EBITDA Ajustado foi de R$ 804 milhões no 2T-24 com margem de 10,9%, +80 pontos base A/A, marcando mais um trimestre de sólida expansão da rentabilidade. O crescimento da margem bruta da Natura &Co na América Latina mais que compensou a redução da margem da Avon International e, combinado com as eficiências de custos e despesas provenientes da integração das marcas Natura e Avon, permitiu reinvestimentos em marketing e projetos estratégicos de crescimento, incluindo inovação e investimentos em digital.

O prejuízo líquido no 2T-24 foi de R$ 859 milhões, comparado ao prejuízo líquido de R$ 732 milhões no mesmo período em 2023, explicado principalmente pela baixa não-caixa não-recorrente de R$ 725 milhões que impactou a linha de impostos neste trimestre. Excluindo-se os efeitos não operacionais, o lucro líquido recorrente foi de R$ 162 milhões (vs. prejuízo de R$ -219 milhões no 2T-23), uma vez que o maior EBITDA ajustado e as menores despesas financeiras líquidas mais do que compensaram as maiores despesas com impostos, mesmo excluindo o impacto dos impostos diferidos de R$ 725 milhões.

"Os sólidos resultados da Natura &Co na América Latina no 2T-24, mesmo que parcialmente impactados pelos números ainda desafiadores da Avon International, permitiram que a evolução da receita consolidada da companhia voltasse ao território positivo, mantendo a expansão de margem. Esse é um importante sinal de que a nossa estratégia está sendo eficiente", afirmou Fábio Barbosa, CEO do Grupo Natura &Co.

"Começamos a enxergar nesse 2T-24 uma melhor tendência na dinâmica da receita, refletindo não só o forte desempenho da marca Natura, com Brasil e México acelerando o ritmo em relação ao 1T-24, mas também a recuperação significativa da Avon no mercado CFT no Brasil. A integração das marcas na América Latina segue avançando e tem se mostrado o principal impulsionador da nossa rentabilidade, tanto neste como nos últimos trimestres. Acreditamos no potencial da marca Avon e apoiamos totalmente a medida adotada pela API, anunciada hoje nos EUA, que consideramos um passo importante em nossos esforços contínuos para simplificar nossa estrutura e proporcionar mais autonomia às nossas unidades de negócio, além de estar em linha com o objetivo de promover um crescimento sustentável para a Avon", concluiu o CEO.

Ainda este trimestre, a Natura concluiu mais uma emissão de debêntures vinculadas a metas de sustentabilidade, a primeira debênture brasileira atrelada a bioativos da Amazônia. Ao emitir títulos verdes no valor de R$ 1,3 bilhão, a empresa se comprometeu com a meta de incorporar 49 bioativos amazônicos em seu catálogo até 2027 - atualmente são 44 bioingredientes. O financiamento incluiu importante alocação do IFC e do BID Invest, e ajudou a alongar os vencimentos da dívida do grupo, possibilitando o pré-pagamento de dívidas no mesmo valor que venceriam em 2025 e 2027, enquanto essa nova emissão vence em 2029.

O relatório de resultados completo e as demonstrações financeiras podem ser acessados em https://ri.naturaeco.com/.

Sobre Natura &Co

Natura &Co é um grupo global orientado por um propósito que une as marcas Natura e Avon. Conectamos mais de 200 milhões de clientes em todo o mundo, engajando-os por meio de 7 milhões de Consultores e Representantes dedicados, 900 lojas e franquias e 19.000 funcionários.

Acreditamos na promoção de um impacto econômico, social e ambiental realmente positivo. Acreditamos que o mundo não precisa de outra grande empresa. O mundo precisa de símbolos de mudança capazes de abrir novos caminhos e inspirar outros a segui-los. Acreditamos no poder da cooperação, da cocriação e da colaboração para uma maneira melhor de viver e fazer negócios.

Somos a Natura &Co.

FONTE Natura &Co