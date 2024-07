NAVE lança notebooks high performance com 14ª geração de processadores Intel e integração para Inteligência Artificial para gamers e profissionais

Na era da Inteligência Artificial, a NAVE traz novos modelos capazes de suportar a tecnologia com máximo desempenho e qualidade gráfica

SÃO PAULO, 23 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A NAVE, divisão de Gaming da Daten, anuncia os novos modelos de notebooks equipados com processadores Intel de 14ª geração, projetados para oferecer máximo desempenho e robustez para gamers e profissionais que buscam a última palavra em tecnologia para seus jogos e trabalhos. Com processadores Intel de última geração e placas de vídeo NVIDIA RTX da série 4000, esses notebooks foram desenvolvidos com componentes poderosos para oferecer a melhor experiência em jogos e aplicações de Inteligência Artificial (IA), consolidando a NAVE como a escolha definitiva para os gamers mais exigentes e profissionais que buscam a máxima performance de seus dispositivos.

"Nossos notebooks já são conhecidos por seu desempenho excepcional. Agora, com componentes que permitem integração total com Inteligência Artificial, eles se tornam ainda mais potentes", afirma Ivam Bastos Jr, Head da NAVE. Segundo ele, com a Inteligência Artificial, os jogadores podem experimentar uma jogabilidade mais imersiva e responsiva. Os algoritmos de IA podem prever movimentos do jogador, otimizar gráficos em tempo real e até mesmo oferecer sugestões personalizadas para melhorar o desempenho durante o jogo. "Imagine poder executar tarefas complexas em tempo real, adaptando-se dinamicamente às demandas do ambiente de jogo, enquanto ainda mantém a máxima eficiência. Nossos novos notebooks permitem justamente isso. Desde a otimização automática das configurações de jogo até a personalização da iluminação RGB, nossos notebooks garantem uma experiência única e sob medida para cada jogador." Os modelos também atendem aos profissionais que dependem de alto desempenho de processamento gráfico e estão usando cada vez mais a Inteligência Artificial para realizar seus trabalhos e criações.

O primeiro lançamento é o notebook NAVE SUPERNOVA GM6IX7X, que possui processador Intel i9 14900HX para alto desempenho, oferecendo 24 núcleos entre Performance-cores (P-cores) e Efficient-cores (E-cores), e 32 threads. Ambas as microarquiteturas são programadas pelo Intel Thread Director, que distribui as cargas de trabalho para os núcleos certos de forma inteligente. Essa configuração permite uma performance robusta em diferentes tarefas intensivas realizadas ao mesmo tempo. A placa de vídeo no notebook NVIDIA RTX 4070 é uma GPU potente, que permite gráficos de alta qualidade, ideal para games com muitos recursos, gráficos avançados e mecânicas de jogo complexas. O modelo também é indicado para profissionais que trabalham com criação de conteúdo visual como vídeos e gráficos 3D. Para quem usa software pesado, este processador oferece a potência necessária para executar essas aplicações de maneira eficiente.

O notebook é compatível com aplicações de realidade virtual, proporcionando experiências imersivas. Fornece suporte para Ray Tracing em tempo real e Deep Learning Super Sampling (DLSS) para gráficos ainda mais realistas e taxas de quadros elevadas. Possui tela de 16 polegadas, que permite portabilidade enquanto oferece amplo espaço de jogo e trabalho. Sua alta resolução WQXGA fornece imagens nítidas e detalhadas. O modelo ainda possui taxa de atualização de 240Hz para uma experiência fluida e responsiva, reduzindo o desfoque de movimento e melhorando a precisão em jogos competitivos. A novidade ainda possui câmera full HD com sensor infravermelho para reconhecimento facial para login, aumentando a segurança e a conveniência. A memória DDR5 5600 oferece velocidades altíssimas melhorando o desempenho geral do sistema e a sua capacidade multitarefa. O modelo ainda traz teclado de quatro zonas para maior personalização e conforto.

A NAVE também anuncia o notebook NAVE SUPERNOVA GM6IX0X, que traz os benefícios já mencionados a partir de uma placa de vídeo NVIDIA RTX 4060, para gráficos de alta qualidade tanto para jogos quanto para atividades profissionais. O modelo também traz processador Intel i9 14900HX, tela de 16 polegadas WQXGA e 240Hz, câmera full HD com sensor infravermelho para reconhecimento facial, memória de DDR5 5600MHz e teclado quatro zonas.

Outra novidade é notebook NAVE Estelar GM6IX0X, que traz processador Intel i7 14700HX e proporciona uma experiência de jogo suave e responsiva, suportando os jogos mais recentes com alta qualidade gráfica. Com 20 núcleos, entre Performance-cores (P-cores) e Efficient-cores (E-cores), e 28 threads, o processador i7 14700HX permite usar o notebook para tarefas múltiplas e em aplicações que exigem desempenho rápido e responsivo, seja em jogos ou atividades de trabalho. Ainda, o notebook traz placa de vídeo NVIDIA RTX 4070, tela de 16 polegadas WQXGA e taxa de atualização de 240Hz, câmera full HD com sensor infravermelho para reconhecimento facial, memória de DDR5 5600MHz e teclado quatro zonas.

A NAVE também anuncia atualizações em dois notebooks de sua linha, o notebook NAVE Lunar GM6PC5X e o notebook ESTELAR GM6PC5X, que passam a contar com memória DDR5 para ainda mais desempenho e eficiência. O notebook NAVE Lunar GM6PC5X possui processador Intel i5 13500H, memória DR5 5600 MHz, placa de vídeo NVIDIA RTX 4050, tela de 16 polegadas WUXGA e taxa de atualização de 165Hz, além de webcam FULL HD. Já o notebook NAVE Estelar GM6PC5X pode ser adquirido com processador Intel i7 13700H, placa de vídeo NVIDIA RTX 4050, tela de 16 polegadas WUXGA e taxa de atualização de 165Hz, com webcam FULL HD e memória DDR5 5600MHz.

"A NAVE está sempre desenvolvendo suas máquinas com o que há de mais moderno e inovador no mercado. Acreditamos que, ao investir em nossos notebooks, que também possibilitam integração com Inteligência Artificial, os usuários estão se preparando para o futuro. A IA é uma tecnologia em constante evolução, e nossos dispositivos estão prontos para aproveitar ao máximo todas as inovações que estão por vir", afirma Flávio Costa, Sócio-Diretor da Daten

Segundo Yuri Daglian, Engenheiro de Aplicações na Intel Brasil, a parceria de longa data com a NAVE vem trazendo inovações importantes e únicas para a comunidade gamer. "Continuaremos entregando aos gamers e criadores as tecnologias mais inovadoras para que eles possam ter a melhor experiência. Os processadores Intel Core de 14ª geração vão levar os jogos e as atividades criativas a um novo patamar de desempenho".

Além de contar com componentes de ponta em seus equipamentos e acessórios, a NAVE também está alinhada com as necessidades mundiais de preservar o meio ambiente, e atende as normas ISO 14001 e Rótulo Ecológico (ABNT) para um desenvolvimento sustentável. Isso é refletido no desenvolvimento, fabricação e acompanhamento do ciclo de vida de seus produtos, em uma abordagem focada em Tecnologia da Informação Verde (TI Verde), que busca reduzir o impacto dos recursos tecnológicos no meio ambiente, desde a utilização mais eficiente de energia até o uso de matéria-prima mais sustentável. Para saber mais sobre os lançamentos da NAVE, acesse www.navegamer.com.br

Sobre a NAVE

A NAVE é a divisão de PCs e notebooks de alto desempenho e Gamer da Daten Tecnologia. Criada em 2001, a Daten é uma das companhias líderes na produção nacional de PCs e notebooks. A empresa é referência no mercado de equipamentos de informática e tem forte presença nos segmentos de governo e corporativo. Possui sólidas parcerias com líderes mundiais, como Microsoft, Intel, AMD, AOC e LG, e se destaca pela presença nacional com ampla rede de suporte e assistências técnicas. Seu centro de tecnologia fica em Ilhéus (BA) e possui escritórios comerciais em São Paulo, Salvador e Recife. Para mais informações, acesse www.daten.com.br.

