Neogen® lança Alimentador Automático Petrifilm® para melhorar a eficiência de testes de segurança alimentar de alto rendimento

A solução completa da Petrifilm reduz o tempo de enumeração prática de 4 horas para 1 minuto

LANSING, Michigan, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Neogen® Corporation (NASDAQ: NEOG), líder inovadora em soluções de segurança alimentar, está contribuindo com os laboratórios de teste de segurança de altos volumes de comida a implementar uma forma mais prática para processar testes indicadores de qualidade. O lançamento de hoje do Alimentador Automático Petrifilm® da Neogen proverá recursos de processamento de teste de indicadores líderes do setor, vindo de 40 anos de inovação em todo o portfólio da Petrifilm.

o Petrifilm Automated Feeder funciona com o equipamento Petrifilm Plate Reader Advanced atual para ajudar os laboratórios a processar com eficiência os testes microbianos e atender aos padrões de segurança alimentar.

O Alimentador Automático Petrifilm® funciona com equipamento Leitora Avançada de Placas Petrifilm existente para ajudar os laboratórios a processar de modo eficiente testes microbianos e atender aos padrões de segurança alimentar. Entrega uma contagem consistente de colônias e melhora a produtividade do laboratório ao alimentar e enumerar automaticamente até 300 Placas Petrifilm em 33 minutos, enquanto se integra a fluxos de trabalho e sistemas de laboratórios existentes.

O sistema é projetado especificamente para laboratórios de teste de segurança alimentar de alto volume que processam mais de 100.000 testes de indicadores de qualidade por ano. Com o sistema automatizado da Neogen, os técnicos não precisam mais carregar as placas manualmente no leitor ou contar e registrar os resultados iniciais. Ao eliminar essas tarefas, ganha-se capacidade para esses laboratórios, permitindo mais tempo para a análise de dados.

"Essa introdução é o passo mais recente na história da inovação da Petrifilm para ajudar a tornar os laboratórios mais eficientes e produtivos," disse John Adent, presidente e CEO da Neogen. "Ao reduzir a carga de tempo na equipe técnica, a Neogen ajuda os laboratórios a evoluírem, a atender as crescentes demandas de forma eficiente e a entregar comida segura e de alta qualidade, enquanto cumpre os requisitos de teste para alimentos e ingredientes. A Neogen está empolgada para estar na vanguarda dos investimentos em inovação, microbiologia e segurança alimentar para evoluir o laboratório moderno.

Testes preliminares demonstram alto ROI e integração perfeita

A Neogen combina hardware, software e sistemas de IA treinados para entregar uma solução completa de teste de cliente. Combinados, o alimentador e a Leitora Avançada de Placas Petrifilm ajudam os laboratórios a superar os desafios relacionados à rotatividade de técnicos, ao erro humano e ao treinamento mais demorado para novos funcionários. Isso permite às equipes focar em tarefas de alto valor, automatizando outros processos.

A capacidade de carregar o alimentador com até 300 Placas Petrifilm e simplesmente se afastar tem nos economizado bastante tempo," disse Jon Hammond, supervisor no Midwest Labs. "O software integrado nos permite exportar os resultados diretamente para o nosso sistema de laboratório de gerenciamento de informação. Agora, podemos investir mais tempo em análise e menos em carregar placas."

Para laboratórios interessados em saber mais, visite: info.neogen.com/PetrifilmAutomation

Sobre a Neogen

A Neogen Corporation está comprometida em promover um futuro melhor para a segurança alimentar mundial através do avanço em bem-estar humano e animal. Ao aproveitar o poder da ciência e da tecnologia, a Neogen desenvolveu soluções extensivas que abrangem os mercados de Segurança Alimentar, Pecuária e Saúde & Bem-Estar de Animais de Estimação. Como líder mundial nessas áreas, a Neogen marca presença em mais de 140 países com uma rede dedicada de cientistas e especialistas técnicos focados em entregar produtos e tecnologias otimizados a seus clientes.

Contato

[email protected]

FONTE Neogen Corporation