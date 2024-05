Neogen® Petrifilm® comemora 40 anos!

LANSING, Michigan, 1 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Neogen® Corporation (NASDAQ: NEOG) está comemorando 40 anos da Petrifilm, a inovação que mudou a forma como microbiologistas de todo o mundo realizam testes de indicadores.

Petrifilm®: Uma história de inovação e sucesso.

"Na indústria de segurança alimentar, a Petrifilm é reconhecida como uma verdadeira virada de jogo", disse John Adent , presidente e CEO da Neogen. "Ter esta solução inovadora como parte do portfólio da Neogen demonstra nosso compromisso em fornecer as melhores soluções que são inovadoras, eficientes e sustentáveis, economizando tempo e dinheiro aos nossos clientes. Estamos comprometidos em continuar a fornecer soluções confiáveis e de alta qualidade que mantêm a Neogen na vanguarda da indústria como líder global em segurança alimentar".

Lançada em 1984, a Petrifilm elimina a necessidade da preparação tradicional de ágar, economizando tempo e oferecendo meios de teste consistentes e uniformes. Quarenta anos depois, a Petrifilm tornou-se um dos testes mais confiáveis do mundo, com mais de 2,85 bilhões de placas usadas em mais de 60 países, ganhando mais de 105 validações, certificações e reconhecimentos globais.*

Como a primeira tecnologia de placas de filme seco, a Petrifilm revolucionou a forma como os laboratórios operam, colocando foco na qualidade e na eficiência. Os laboratórios ganham em média 48% de produtividade aprimorada, recebem resultados em até metade do tempo e usam menos espaço do que os métodos tradicionais de ágar. Com uma variedade de opções de testes, a Petrifilm é confiável para atender às necessidades exclusivas de testes dos clientes.

Em 2021, foi lançado o Petrifilm Plate Reader Advanced. Contando até 900 placas Petrifilm por hora, ele aumenta a eficiência ao automatizar a imagem, a interpretação e o rastreamento dos resultados, reduzindo o tempo de enumeração em até 94%.** Foi nomeado vencedor de ouro na categoria de Tecnologia Comercial no Edison 2022 Awards e recebeu o Red Dot Award 2023 na categoria de Design de Produto.

*Validações, certificações e recomendações globais tabuladas em 2020.

** Conforme observado na Petrifilm Aerobic Count Plate com contagens altas.

Sobre a Neogen

A Neogen Corporation está comprometida em promover um futuro melhor para a segurança alimentar global por meio do avanço do bem-estar humano e animal. Aproveitando o poder da ciência e da tecnologia, a Neogen desenvolveu soluções abrangentes que envolvem os mercados de segurança alimentar, pecuária e saúde e bem-estar de animais de estimação. Líder mundial nessas áreas, a Neogen está presente em mais de 140 países com uma rede dedicada de cientistas e especialistas técnicos focados em fornecer produtos e tecnologia otimizados para seus clientes.

