Petrifilm® de Neogen® fête ses 40 ans !

LANSING, Michigan, 1er mai 2024 /PRNewswire/ -- Neogen® Corporation (NASDAQ: NEOG) célèbre le 40e anniversaire Petrifilm, l'innovation qui a changé la façon dont les microbiologistes du monde entier effectuent les tests d'indicateurs.

Petrifilm®: A history of innovation and success.

« Dans l'industrie de la sécurité alimentaire, Petrifilm est reconnu comme un produit véritablement révolutionnaire, a déclaré John Adent , président-directeur général de Neogen. L'intégration de cette solution révolutionnaire dans le portefeuille de Neogen témoigne de notre engagement à fournir des solutions de premier ordre qui sont innovantes, efficaces et durables, et qui permettent à nos clients d'économiser du temps et de l'argent. Nous nous engageons à continuer à fournir des solutions fiables et de haute qualité qui permettent à Neogen de rester à la pointe de l'industrie en tant que leader mondial de la sécurité alimentaire. »

Lancé en 1984, Petrifilm élimine la nécessité d'une préparation traditionnelle à base de gélose, ce qui permet de gagner du temps et offre des supports de tests cohérents et uniformes. Quarante ans plus tard, Petrifilm est devenu l'un des tests les plus fiables au monde, avec plus de 2,85 milliards de plaques utilisées dans plus de 60 pays, et plus de 105 validations, certifications et reconnaissances mondiales.*

Petrifilm est la première technologie de plaques à film sec et a révolutionné le fonctionnement des laboratoires, mettant l'accent sur la qualité et l'efficacité. Les laboratoires gagnent en moyenne 48 % de productivité, reçoivent des résultats en jusqu'à deux fois moins de temps et utilisent moins d'espace que les méthodes traditionnelles à base de gélose. Avec une variété d'options de tests, Petrifilm peut répondre aux besoins uniques des clients en matière de tests en toute confiance.

En 2021, le lecteur automatique de tests Petrifilm était lancé. Comptant jusqu'à 900 plaques Petrifilm par heure, il améliore l'efficacité en automatisant l'imagerie, l'interprétation et le suivi des résultats, réduisant ainsi le temps de comptage nécessaire jusqu'à 94 %.** Il a été nommé lauréat d'or dans la catégorie Technologie commerciale lors des Edison Awards 2022 et a reçu le prix Red Dot 2023 dans la catégorie Conception de produits.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur neogen.com/petrifilm.

*Les validations, certifications et recommandations mondiales compilées en 2020.

** Observé sur la plaque de comptage d'aérobies Petrifilm avec des comptages élevés.

À propos de Neogen

Neogen Corporation s'engage à favoriser un avenir meilleur pour la sécurité alimentaire mondiale en améliorant le bien-être humain et animal. Exploitant la puissance de la science et de la technologie, Neogen a développé des solutions complètes pour les marchés de la sécurité alimentaire, de l'élevage de bétail et de la santé et du bien-être des animaux de compagnie. Leader mondial dans ces domaines, Neogen est présent dans plus de 140 pays et dispose d'un réseau de scientifiques et d'experts techniques spécialisés dans la fourniture de produits et de technologies optimisés pour ses clients.

Contact

[email protected]