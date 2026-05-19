Netpartners integra-se ao Grupo Keyrus para acelerar a inovação em Performance Management no Brasil e nas Américas

SÃO PAULO, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Netpartners, consultoria brasileira líder em Enterprise Performance Management (EPM) com mais de 30 anos de atuação , anuncia que agora faz parte do Grupo Keyrus, uma consultoria global especializada em inteligência de dados e transformação digital.

Com este movimento estratégico, a Netpartners une sua sólida reputação e expertise local à escala global da Keyrus, criando uma plataforma robusta para a entrega de soluções de planejamento, analytics e gestão de performance de última geração.

Ampliação de Capacidades e Inovação

A integração permite que a Netpartners ofereça aos seus clientes um portfólio ainda mais amplo, combinando suas soluções especialistas com as capacidades da Keyrus em IA, engenharia de dados e transformação digital. A união das empresas foca em:

Aceleração de Soluções Verticais: Desenvolvimento de aceleradores para setores como bens de consumo (CPG), trade promotion, farmacêutico e supply chain.

Desenvolvimento de aceleradores para setores como bens de consumo (CPG), trade promotion, farmacêutico e supply chain. Centro de Excelência (CoE): Criação de um centro de excelência global para inovação em EPM, aproveitando o time de consultores certificados da Netpartners.

Criação de um centro de excelência global para inovação em EPM, aproveitando o time de consultores certificados da Netpartners. Escala nas Américas: Fortalecimento da presença local com capacidade de entrega escalável em múltiplas plataformas tecnológicas.

Visão da Liderança

A liderança das duas organizações destaca o valor estratégico desta união:

"A gestão de desempenho continua sendo um motor de crescimento fundamental para o Grupo Keyrus. Esta aquisição reforça nossa capacidade de entregar soluções de planejamento transformadoras em um momento em que as organizações aceleram a adoção de aplicações prontas para a indústria. A profunda expertise e a forte reputação de mercado da Netpartners complementam perfeitamente nossa estratégia global." — Marc Stukkens, CEO do Grupo Keyrus.

"A união entre Keyrus e Netpartners cria uma plataforma global mais forte para a gestão de desempenho. Ao combinar a expertise local confiável da Netpartners com as capacidades globais da Keyrus, entregaremos maior valor aos clientes por meio de insights mais profundos e soluções inovadoras que melhoram a performance de ponta a ponta." — Nicolas Camerman, CEO da Keyrus EPM Global.

"A adição da Netpartners aumenta significativamente nossa capacidade de atender clientes em todas as Américas com maior escala e presença local. A equipe traz um histórico comprovado com algumas das marcas de bens de consumo mais respeitadas do mundo, criando um time unificado capaz de entregar as soluções de planejamento mais avançadas do mercado." — James Straton, CEO da Keyrus EPM Americas.

"A Netpartners conquistou a confiança das empresas brasileiras por mais de três décadas. Unir forças com a Keyrus nos permite amplificar esse impacto — trazendo inovação global, parcerias tecnológicas líderes e um portfólio mais amplo para nossos clientes. Estou entusiasmado em liderar este próximo capítulo." — Alexandre de Cicco Nascimento, Co-Fundador da Netpartners.

"Para a nossa operação, esta integração representa um salto qualitativo fundamental. Ao combinarmos a agilidade e o conhecimento profundo do mercado brasileiro da Netpartners com os processos globais e as tecnologias de ponta da Keyrus, estamos elevando o padrão de entrega para nossos clientes. Nosso foco continua sendo a excelência operacional, mas agora com uma capacidade de escala e um acesso a talentos globais que nos permitem resolver desafios de negócio ainda mais complexos e ambiciosos." — Eduardo Alves, COO da Netpartners.

Continuidade e Crescimento

A liderança da Netpartners continuará supervisionando as equipes combinadas no Brasil, garantindo continuidade e estabilidade para clientes e colaboradores. A integração no modelo de governança das Américas da Keyrus criará novas oportunidades de carreira internacional para os talentos brasileiros.

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FONTE Netpartners