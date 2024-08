Neutrik Américas lança caixa de palco NA-4I4O-AES72

Modelo é compatível com canais de microfone, analógicos ou de categoria com duas entradas e saídas

SÃO PAULO, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Neutrik Américas, parte do Neutrik Group - líder mundial no fornecimento de soluções em conectividade AVL profissional -, anuncia o lançamento da caixa de palco NA-4I4O-AES72. O modelo é compatível com AES72 de 4 canais, para transmissão de níveis de microfone, níveis de linha analógicos, AES3, DMX ou até mesmo intercomunicação por um único cabo de Categoria. Carregado com quatro conectores XLR macho e fêmea no mesmo revestimento, o NA-4I4O-AES72 fornece qualquer combinação de sinais de entrada e saída, como duas entradas e saídas ou quatro entradas e zero saída.

Como os sinais de entrada também estão presentes nas saídas XLR, o dispositivo pode ser usado como um divisor para monitoramento e aplicações similares. O NA-4I4O-AES72 também possui duas portas etherCON® para a conexão do cabo de categoria - uma é a primária e a outra serve como uma passagem para encaminhar os sinais para outros dispositivos.

Cada entrada da caixa de palco possui dois interruptores: um de isolamento de terra, para evitar possíveis loops de terra; e o outro de inversão de polaridade, para corrigir facilmente o caminho do sinal. O modelo também pode passar alimentação phantom quando cabos STP são usados. Além disso, é compatível com AES72 usando o esquema de fiação do Tipo 4E do padrão.

Com o mesmo formato robusto dos produtos DLINE da Neutrik, que têm uma capa de proteção de borracha espessa, o NA-4I4O-AES72 pode ser montado em mesas, treliças ou racks de equipamento de 19 polegadas, usando os acessórios opcionais. A aparência escura, em que até mesmo os trincos de entrada XLR e etherCON são pretos não reflexivos, torna o dispositivo adequado para uso em palcos e outros ambientes onde a baixa visibilidade é desejável.

"A comunidade do audiovisual tem adotado cada vez mais o cabeamento de Categoria para transmitir até quatro sinais. As economias de custo e tempo de instalação, em comparação com o uso de quatro cabos balanceados discretos, são significativas. Além disso, o torcimento apertado do cabeamento de Categoria tem se mostrado excelente na rejeição de ruído", afirma Fred Morgenstern, Vice Presidente de Tecnologia da Neutrik Américas. "Ironicamente, enquanto as grandes serpentes analógicas estão desaparecendo, esses dispositivos AES72 totalmente analógicos estão prosperando para aplicações de quatro canais", acrescenta.

O executivo aponta que o NA-4I4O-AES72 possui um conjunto de recursos AES72 ideal, com conectores de entrada e saída que permitem que o dispositivo funcione bidirecionalmente sem a complexidade de exigir dispositivos de entrada e saída separados. "Isso possibilita uma cablagem mais simples, já que os canais de envio e recebimento podem ser transmitidos por um único cabo. Também facilita a divisão de sinais, por exemplo, para enviar um sinal para um local remoto através do cabeamento Cat, enquanto também monitora esse sinal localmente. Os interruptores de isolamento de terra e inversão de polaridade são ótimos acréscimos, e o dispositivo possui o mesmo formato robusto que tornou os dispositivos Dante DLINE tão populares. Espero que o NA-4I4O-AES72 seja um sucesso", afirma.

O NA-4I4O-AES72 da Neutrik já está disponível para pedido agora. Para saber mais, visite https://www.neutrik.com/en/

Sobre a Neutrik Américas

Com sede em Charlotte, NC, a Neutrik Américas, uma subsidiária da Neutrik AG e membro do Neutrik Group, é a principal fornecedora de soluções de conectividade AVL profissionais, robustas e confiáveis em toda a América. A Neutrik fabrica uma ampla gama de conectores, sistemas de conectores de fibra ótica e acessórios para uma ampla gama de clientes, desde bandas de rock a designers de iluminação, estúdios de transmissão e fabricantes de equipamentos industriais. O Neutrik Group desenvolve, projeta, fabrica e distribui globalmente produtos e sistemas inovadores de interconexão sob as marcas NEUTRIK, CONTRIK e REAN. O Neutrik Group é líder global em uma ampla gama de segmentos de mercado. Para obter mais informações, visite www.neutrik.com.

FONTE Neutrik Americas