NEWC SPORT NOMEIA CESAR SBRIGHI COMO COUNTRY MANAGER NO BRASIL

SÃO PAULO, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A NewC Sport, empresa dinamarquesa especializada em soluções digitais para o ecossistema esportivo, anunciou hoje a contratação de Cesar Sbrighi como seu novo Country Manager no Brasil. Cesar Sbrighi assume o cargo trazendo um currículo de mais de 25 anos de experiência no mais alto nível do esporte mundial, incluíndo passagens por seis Copas do Mundo da FIFA, finais da CONMEBOL e Jogos Olímpicos, Cesar possui uma visão única que combina operações globais com um profundo conhecimento do mercado local.

A NewC Sport está no Brasil desde 2019, onde já demonstrou a eficácia de sua plataforma integrada — que abrange bilhetagem, controle de acesso, programas de sócio-torcedor e ativação comercial — por meio de parcerias com gigantes do futebol brasileiro, como Palmeiras, Clube Atlético Mineiro e Santos FC.

Entre os destaques de sua atuação no país, a NewC Sport foi fundamental na consolidação do maior programa de sócios do Brasil com o Palmeiras, alcançando a marca de quase 200.000 sócios. Além disso, a empresa foi pioneira na implementação da tecnologia de reconhecimento facial no estádio do clube alviverde, elevando o padrão de segurança e experiência do torcedor.

Esta movimentação estratégica visa acelerar o crescimento da empresa na América Latina, onde já atua como parceira de grandes clubes na modernização de suas operações e no engajamento de torcedores.

Antes de ingressar na NewC Sport, Cesar Sbrighi ocupou cargos de liderança em organizações como FIFA, CONMEBOL, Corinthians e atuou na Futebol Card e Imply/Eleven Tickets, gerenciando a experiência de mais de 10 milhões de torcedores.

"A América Latina está passando por uma transformação digital no futebol. Com mais de 200 milhões de torcedores apaixonados na região e clubes cada vez mais reconhecendo o valor do engajamento orientado por dados, temos uma oportunidade sem precedentes de revolucionar a experiência em dias de jogo", afirma Cesar Sbrighi. "Estou entusiasmado em expandir o sucesso da NewC Sport em toda a América Latina, ajudando os clubes a desbloquear todo o seu potencial comercial enquanto proporcionamos experiências inesquecíveis para milhões de torcedores", acrescenta.

Cesar Sbrighi traz um profundo entendimento de como os clubes conectam operações, estratégia digital e engajamento dos torcedores e, mais importante, de como transformar isso em receita para os clubes.

"O Brasil e a América Latina, de forma mais ampla, representam uma enorme oportunidade para clubes que desejam otimizar sua estrutura digital. Com a chegada de Cesar Sbrighi, fortalecemos significativamente nossa capacidade de apoiar os clubes a desbloquear todo o seu potencial comercial e estratégico. Vai liderar nossas operações no Brasil e será central na expansão da nossa presença na América Latina, trabalhando de perto com clubes, ligas e parceiros para entregar uma infraestrutura digital de classe mundial", afirma Mikkel Skou, CEO da NewC Sport.

A empresa foca agora em capitalizar a transformação digital pela qual passa o futebol latino-americano, utilizando dados e tecnologia de classe mundial para transformar os dias de jogo em eventos memoráveis e lucrativos.

FONTE NewC Sport