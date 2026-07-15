Newmark amplia a liderança em avaliação e consultoria na América Central e Colômbia com a adição de David Yepes

NOVA YORK, 14 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Newmark anuncia que David Yepes ingressou na área de Avaliação & Consultoria ("V&A") da empresa para liderar as operações na América Central e Colômbia, fortalecendo ainda mais as capacidades de avaliação e os serviços de consultoria internacional da empresa em toda a América Latina. Com sede na Costa Rica, Yepes apoiará investidores institucionais, incorporadoras, instituições financeiras e multinacionais na América Central, Colômbia e República Dominicana.

Imagem cortesia da Newmark

"A expansão da nossa presença em V&A na América Central representa um marco importante no crescimento contínuo dos nossos negócios", afirmou John Busi, MAI, FRICS, presidente da área de Avaliação e Consultoria. "A liderança de David aumenta ainda mais nossa capacidade de oferecer soluções sofisticadas de avaliação e consultoria em toda a América Central e apoiar clientes com tarefas internacionais cada vez mais complexas."

Com mais de 10 anos de experiência no segmento de imóveis comerciais, a Yepes é especializada em avaliação institucional, análise de investimentos e serviços de consultoria em uma ampla gama de classes de ativos, incluindo varejo, industrial, hotelaria, uso misto e projetos de desenvolvimento na Colômbia, Costa Rica, Guatemala e República Dominicana. Ele é um Avaliador Registrado (RAA) e Membro Associado do Appraisal Institute, e atualmente está buscando a certificação MRICS pela Royal Institution of Chartered Surveyors.

"O interesse dos investidores na América Central continua acelerando à medida que a região se beneficia do crescimento econômico, da evolução da infraestrutura e da expansão da atividade imobiliária institucional", declarou Giovanni D'Agostino, presidente da Newmark, México e diretor regional para a América Latina. "A ampliação da nossa liderança em avaliação e consultoria no mercado é um passo importante na estratégia geral de crescimento da Newmark em toda a América Latina, e a experiência e o conhecimento regional de David o qualificam excepcionalmente bem para ajudar a liderar essa iniciativa."

Carlos R. Robles, SIOR, diretor executivo e líder de mercado da América Central, acrescentou: "David construiu uma reputação excepcional em toda a América Central por meio de sua competência técnica, conhecimento de mercado e sólido relacionamento com clientes. Ele é exatamente o tipo de líder em quem queremos investir enquanto continuamos expandindo nossa capacidade na América Latina."

Antes de ingressar na Newmark, Yepes liderou operações de avaliação e consultoria em toda a América Central, ajudando a expandir as capacidades regionais e fortalecer o relacionamento com clientes em múltiplos mercados. Sua experiência inclui avaliações de portfólio, análise de fluxo de caixa descontado, estudos de maior e melhor uso, análise de mercado e serviços de consultoria alinhados ao IVS para portfólios imobiliários institucionais e projetos de investimento. Ele também participou de trabalhos de avaliação envolvendo grandes empreendimentos de varejo e de uso misto em toda a América Latina, incluindo carteiras institucionais como a Spectrum e a Ciudad Cayalá, na Guatemala.

"Estou animado para ingressar na Newmark e continuar expandindo a capacidade de avaliação e consultoria da empresa por toda a América Central", disse Yepes. "A região continua a apresentar um interesse institucional crescente e uma demanda crescente por serviços de consultoria sofisticados e alinhados internacionalmente. A plataforma global e a abordagem colaborativa da Newmark nos qualificam para apoiar os clientes a navegar por essas oportunidades."

Sobre a Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK), junto com suas subsidiárias ("Newmark"), é líder mundial no segmento de imóveis comerciais, impulsionando de forma fluida todas as fases do ciclo de vida do imóvel. O amplo conjunto de serviços e produtos da Newmark é especialmente adaptada a cada cliente, desde proprietários até ocupantes, investidores a fundadores, e de startups a empresas de primeira linha. Combinando o alcance global da plataforma com inteligência de mercado tanto em mercados imobiliários estabelecidos quanto emergentes, a Newmark oferece um serviço superior a clientes de todo o setor. Nos doze meses encerrados em 31 de março de 2026, a Newmark gerou receitas superiores a US$ 3,4 bilhões. Em 31 de março de 2026, a Newmark e seus parceiros de negócios operavam juntos a partir de mais de 185 escritórios com mais de 9.600 profissionais em quatro continentes. Para saber mais, acesse nmrk.com ou siga @newmark.

Discussão das Declarações Prospectivas sobre a Newmark

Declarações neste documento sobre a Newmark que não são fatos históricos são "declarações prospectivas" que envolvem riscos e incertezas, o que pode fazer com que os resultados reais diferem daqueles contidos nas declarações prospectivas. Isso inclui declarações sobre as atividades, os resultados, a situação financeira, a liquidez e as perspectivas da Empresa, que podem constituir declarações prospectivas e estão sujeitas ao risco de que o impacto real possa diferir, possivelmente de forma significativa, do que se espera atualmente. Exceto conforme exigido por lei, a Newmark não assume obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas. Para uma discussão sobre riscos e incertezas adicionais, que podem fazer com que os resultados reais diferem daqueles contidos nas declarações prospectivas, consulte os registros da Newmark na Securities and Exchange Commission, incluindo, mas não se limitando a, os fatores de risco e a Nota Especial sobre Informações Prospectivas apresentados nestes documentos e quaisquer atualizações desses atores de risco, além da Nota Especial sobre Informações Prospectivas contidas nos relatórios subsequentes do Formulário 10-K, Formulário 10-Q ou Formulário 8-K.

FONTE Newmark