NIANCE vai além dos produtos e se expande para um ecossistema global de beleza e longevidade

ZURIQUE, 4 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A marca suíça de beleza de luxo NIANCE está entrando em uma nova fase de crescimento com o lançamento de um ecossistema integrado de beleza e longevidade que combina cuidados com a pele, suplementação, diagnósticos, tratamentos, recuperação e experiências de bem-estar.

HOUSE OF NIANCE ZURICH

Conhecida por sua abordagem baseada na ciência para o envelhecimento saudável, a NIANCE passou a última década desenvolvendo produtos que promovem a beleza e o bem-estar. Com novas instalações em Zurique, Xangai e Chipre, a empresa agora está evoluindo de uma marca de beleza focada em produtos para um ecossistema holístico de produtos + serviços.

"A beleza holística e a longevidade sempre fizeram parte do DNA da NIANCE", afirma Yvette Ettema, presidente da NIANCE Suíça. "Começamos com cuidados avançados com a pele e suplementos desenvolvidos para promover um envelhecimento saudável. Hoje, estamos expandindo essa filosofia para experiências totalmente integradas, onde produtos, tratamentos e programas de bem-estar trabalham juntos."

A House of NIANCE Zurich é um novo conceito de beleza e longevidade que oferece análise personalizada da pele, tratamentos faciais e corporais avançados e suplementação. As experiências exclusivas incluem o Epigenetic Longevity Renewal Facial, o Swiss Glacier Longevity Ritual, terapias de recuperação de estresse, programas de recuperação de microbioma e tratamentos de ativação de contorno corporal. A marca também está lançando o NIANCE Beauty & Longevity Center no Bund em Xangai e o Ararat Wellness Powered by NIANCE Switzerland em Chipre.

A marca desenvolve seus sistemas de cuidados com a pele e longevidade em torno das causas biológicas do envelhecimento, guiada pela estrutura científica das 14 Características do Envelhecimento. Isso define a abordagem integrada da empresa em relação à vitalidade da pele, resiliência celular, recuperação, controle da inflamação, apoio à produção de colágeno e bem-estar a longo prazo.

"O luxo está mudando, e acho isso genuinamente esperançoso." Natalia Vodianova, uma das primeiras investidoras da NIANCE, afirma: "Estamos deixando para trás a ideia de resistir ao tempo e caminhando em direção a algo muito mais inteligente: cuidar da nossa saúde. A NIANCE entendeu isso muito antes de se tornar um tema de discussão, e é por isso que escolhi fazer parte dessa jornada."

À medida que a economia global da longevidade continua a crescer, a NIANCE pretende criar uma nova categoria onde a beleza, a ciência, o bem-estar e a longevidade se juntam numa experiência de estilo de vida integrada.

A House of NIANCE está oficialmente aberta em Seidengasse 13, 8001 Zurique, Suíça

Sobre a NIANCE:

A NIANCE é uma marca suíça de beleza e longevidade de luxo, especializada em produtos para a pele com base científica, suplementos nutricionais e sistemas integrados de longevidade. Desenvolvida e fabricada na Suíça, a NIANCE combina biotecnologia avançada com uma abordagem holística para promover o envelhecimento saudável, a vitalidade da pele, a resiliência e o bem-estar a longo prazo.

Para mais informações, entre em contato com [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2993546/HOUSE_OF_NIANCE.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2993545/NIANCE_LOGO.jpg

FONTE NIANCE