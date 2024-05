No Dia das Mães, Camicado celebra as memórias e a cumplicidade entre mães e filhos

Com o mote 'Casa Cheia de Histórias', a campanha traz o lar como o espaço de vivência dos laços afetivos e momentos memoráveis gerados com a maternidade. Comunicação inclui filme, conteúdos para as redes sociais e ativação em loja

PORTO ALEGRE, Brasil, 8 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A casa é espaço de conviver. É também onde se constroem muitas memórias e se reforçam as conexões. Esta é a inspiração da nova campanha de Dia das Mães da Camicado, maior varejista de artigos para casa e decoração do Brasil. Com o mote 'Casa Cheia de Histórias', a marca apresenta o lar como o lugar do encontro cúmplice entre mães e filhos, onde se vivem momentos de afeto.

Para reforçar a narrativa, a Camicado traz uma série de ativações, como filme para TV, ações em loja, conteúdos para as redes sociais, além de uma squad de influenciadoras, que vão compartilhar suas histórias de maternidade.

"Somos uma marca que preza pela sensibilidade e pelas relações e procuramos traduzir essa proximidade com os clientes em comunicações que expressam um sentimento genuíno. Neste Dia das Mães, desenvolvemos uma campanha que fala sobre a representatividade desta conexão entre as mães e seus filhos, um tema repleto de emoções e significado", afirma Natan Anaf, diretor de Camicado.

Elo desde sempre

Com uma abordagem leve e divertida, o filme apresenta a construção desta relação a partir do uso pelos filhos da palavra "mãe". Ela aparece em diferentes situações, sendo usadas por crianças ou por filhos já crescidos, e em todas demonstra a cumplicidade dessa relação tão especial. Assinado Paim United Creators, a produção está disponível em canais de TV fechada, no Instagram e no Youtube de Camicado.

Nas redes sociais, as influenciadoras Andressa Reis (@andressareiis), Camila Fremder (@cafremder) e Nat Mosca (@natmosca), que vivem o tema diariamente, vão compartilhar conteúdos especiais conectando as histórias de cada cantinho da casa às memórias com os filhos, valorizando esses encontros. Para completar, a campanha também contará com a atuação das 'Camilovers' – participantes do programa de afiliados da marca –, landing page e mídia externa.

Ficha técnica do filme

Mercados: Nacional

Identificação da Agência: Paim United Creators

Cliente: Camicado

Meios: TV Fechada, Internet, PDV, Interno

Peças: Filmes e Conteúdo Redes

Formatos: 30", 15"

Título: Dia das Mães Camicado

VP de criação: Rodrigo Pinto

Heads de criação: Leonardo Torres e Cristina Carvalho

Diretores de Arte: Pedro Jardim e Gustavo Vettorato

Redatoras: Cassia Maister

Conteúdo: Cassia Maister e Thais Kolling

Atendimentos: Minéia Zambiasi e Duda Wolf

Produtores de RTVC: Ana Paula Luce e Mário Seefeld

Mídias: Thiago Souza

Planejamento: Mateus Tourinho

Produtora Vídeo: Bolo Produções de Filmes

Produtora de Áudio: Clamp Music

Atendimento: Claudia Lampert

Produção musical: Thiago Abrão

Responsável pela aprovação (cliente): Patricia Vicino Gravalos e Natan Anaf

