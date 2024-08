No Dia dos Pais, Camicado destaca a importância da presença na relação com os filhos

Com shooting e ativações nas redes sociais, varejista incentiva a imaginação e criatividade para a construção de memórias entre pais e filhos

PORTO ALEGRE, Brasil, 30 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Camicado celebra o Dia dos Pais com a campanha "É coisa de pai", que reforça a troca e cumplicidade entre pais e filhos, por meio de momentos profundos e duradouros. Desde o dia 24 de julho, a varejista desdobra um conjunto de ações que inclui ativações nas redes sociais e shooting.

Campanha destaca a construção de memórias entre pais e filos. (crédito da imagem: Divulgação/Camicado)

A campanha, que conta com a participação de influenciadores do squad de Camicado, promove a ligação entre pais e filhos e incentiva a imaginação e o ressignificado dos momentos mais triviais vividos no lar, valorizando a importância da presença e do afeto para a construção de memórias para toda uma vida.

"Neste Dia dos Pais, apresentamos uma campanha que incentiva o tempo de qualidade, fortalecendo os laços e estabelecendo uma comunicação movida pelo amor e pelas experiências de vida, criando uma conexão mais profunda e próxima", afirma o diretor de Camicado, Natan Anaf.

A campanha também destaca como os pais podem assumir protagonismo na criação dos filhos e quebrar a rotina, ajudando no desenvolvimento de habilidades e apresentando um universo multifacetado às crianças. E isso pode acontecer no momento de fazer usar uma toalha como uma capa de super-herói quando a hora do banho se torna um desafio, ou quando se usa um globo para ensinar sobre um mapa, ou brincando de boneca e casinha montada com lençóis. Afinal, se é pelos filhos, é, sim, coisa de pai.

