No Dia Mundial da Menopausa, TENA chama atenção para a incontinência urinária entre mulheres nesse período

Pesquisa revela que mulheres só falam sobre o assunto quando apresentadas ao dado de que 1 em cada 3 tem escapes de urina a partir dos 45 anos

SÃO PAULO, 17 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Celebrado em 18 de outubro, o Dia Mundial da Menopausa chama atenção para uma fase marcada por mudanças físicas, hormonais e emocionais na vida da mulher. Entre os mais de 34 sintomas associados ao período, a incontinência urinária aparece como uma condição comum, mas ainda pouco discutida, inclusive em consultas médicas. É o que aponta a pesquisa qualitativa "Menopausa, Incontinência Urinária e Longevidade", realizada pelo instituto Data8, com consultoria da plataforma No Pausa, a pedido da marca TENA, número 1 mundial em produtos para incontinência urinária em adultos, que faz parte da Essity, líder global em higiene e saúde. O estudo revela que o tema raramente surge espontaneamente nas conversas e só ganha espaço quando apresentado um dado de que 1 em cada 3 mulheres com 45 anos relata episódios de escapes de urina.

TENA lança linha Pants Mulher, voltada para a proteção de mulheres com incontinência urinária moderada à severa, especialmente durante a menopausa e pós-parto DIVULGAÇÃO TENA

A pesquisa reforça a importância de naturalizar o assunto e de oferecer apoio e informação qualificada. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 35% das mulheres acima dos 40 anos apresentam perdas involuntárias de urina após a menopausa, em diferentes intensidades. A condição pode impactar diretamente a rotina: evita-se usar roupas claras, beber líquidos, carregar peso, permanecer longe de banheiros ou repetir a mesma roupa por receio de odores. "Ainda há uma carga emocional muito grande associada à incontinência, como perda da jovialidade, da sensualidade, do controle do corpo", afirma a médica Joele Lerípio, ginecologista e especialista em Fisiologia do Envelhecimento Saudável, parceira de TENA.

"A menopausa é uma fase natural, mas exige acolhimento, informação e cuidados específicos. É comum que ocorram mudanças na saúde do trato urinário, e isso pode gerar perdas involuntários. O mais importante é lembrar que há tratamento e, em muitos casos, cura. O ideal é procurar orientação médica e adotar práticas que ajudam no controle da incontinência, como os exercícios do assoalho pélvico, como Kegel e pompoarismo, por exemplo", reforça a especialista.

"Enquanto a mulher está em tratamento, é importante que ela se sinta segura e confortável no seu dia a dia. Produtos desenvolvidos especificamente para essa condição ajudam muito nesse processo", afirma a Dra. Joele. TENA apresenta sua nova linha Pants Mulher, desenhada para atender às necessidades de mulheres com incontinência urinária moderada a severa, especialmente durante e após a menopausa, e também no pós-parto. A novidade traz diferenciais como absorção duas vezes mais rápida, graças à tecnologia exclusiva de canais profundos, e controle de odor.

A médica compartilha dicas para quem estiver vivenciando a incontinência urinária durante a menopausa:

Converse com um médico: acompanhamento especializado é essencial para identificar sintomas e avaliar opções de tratamento.

Pratique exercícios para o assoalho pélvico: as atividades podem ser feitas em casa e ajudam a fortalecer a musculatura.

Mantenha a hidratação: reduzir o consumo de líquidos não evita a incontinência e pode prejudicar a saúde urinária.

Use produtos específicos para incontinência urinária: itens desenvolvidos especialmente para incontinência garantem maior absorção, controle de odor e conforto.

Temas como menstruação, incontinência urinária e saúde mental ainda enfrentam barreiras sociais e culturais que dificultam o acesso à informação e ao cuidado. TENA e a Essity têm buscado ampliar esse debate ao incentivar a visibilidade de questões íntimas e recorrentes na vida de muitas pessoas. Para a marca e a companhia, falar sobre o corpo e suas transformações é parte fundamental do cuidado com a saúde e da construção de autonomia.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, serviços e soluções são usados por um bilhão de pessoas em todo o mundo. Nosso objetivo é quebrar barreiras pelo bem-estar dos consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e da sociedade. Estamos presentes em aproximadamente 150 países com as marcas líderes globais TENA e Tork, e outras marcas fortes, como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Em 2024, a Essity teve vendas de aproximadamente 146 bilhões de coroas suecas (13 bilhões de euros) e empregou 36.000 pessoas. A sede da empresa está localizada em Estocolmo, na Suécia, e a Essity está listada na Nasdaq Stockholm. Saiba mais no site da Essity.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798235/TENA_lan_a_linha_Pants_Mulher.jpg

FONTE TENA