No streaming da iQiyi, séries asiáticas apresentam a cultura oriental ao Ocidente com histórias universais

iQiyi, serviço líder de streaming na Ásia, disponibiliza catálogo de entretenimento com versões legendadas em português

SÃO PAULO, 30 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- As histórias sensíveis que os coreanos, chineses e asiáticos contam para o mundo nas séries dramáticas têm a cultura oriental como pano de fundo e isso é um dos interesses do público ocidental, disse Leo Geng, vice-presidente sênior da iQiyi (pronuncia-se Í – Qui), a plataforma líder de streaming da Ásia. "Nossas séries possuem elementos culturais próprios, mas as histórias são universais. Nosso objetivo é promover a cultura chinesa e asiática no Brasil com o aumento de alcance do conteúdo da iQiyi, atendendo aos interesses e demandas culturais de uma audiência global."

No Brasil, a iQiyi já disponibiliza o seu catálogo de mais de 8 mil 'doramas' asiáticos, séries e filmes com legendas em português. O conteúdo pode ser assistido no site da plataforma (www.iq.com), aplicativo baixado nas lojas de apps ou nas smart TVs. O preço promocional do conteúdo completo é de R$ 9,90 no primeiro mês.

O serviço de streaming reúne produções de diversos países asiáticos, como Coreia do Sul, China, Tailândia, Filipinas e Malásia, cada uma contendo aspectos culturais regionais. Na China, por exemplo, dois gêneros muito populares são o xianxia (heróis imortais, traduzindo para o português), sobre reinos fantásticos e mitologia, e wuxia (heróis marciais), com enredos de época com luta de espadas e kung-fu na China medieval.

Nesses gêneros, dois destaques são Go East (wuxia) e Love's Rebellion (xianxia). Em Go East, série de 37 episódios, a narrativa retrata, com tom bem-humorado e combates coreografados, a união, a nobreza e o senso de justiça dos quatro personagens centrais ao proteger a cidade de Changle de conspiradores.

No drama Love's Rebellion (36 episódios), uma jovem curandeira entra no mundo dos imortais para salvar a vida da sua mãe, acometida por uma doença mística. Na jornada, ela cruza seu caminho com um misterioso soberano, que esconde sua identidade para fugir de inimigos poderosos. Ambos descobrem que suas tragédias pessoais estão ligadas a uma grande intriga que ameaça a harmonia do mundo dos imortais e decidem se ajudar.

To the Wonder

Além dos dramas de época, as produções chinesas vêm ganhando destaque internacional. É o caso de To The Wonder, produção da iQiyi que se tornou a primeira série chinesa de TV a concorrer no Canneseries, o Festival de Séries Internacionais de Cannes, em 2024.

A série contemporânea de 8 episódios aborda a integração cultural chinesa e tem como personagem central a jovem Li Wenxiu. Aspirante a escritora, Wenxiu volta a morar com a mãe na vila de Altay, no extremo oeste da China (província de Xinjiang). Li é da etnia Han (principal grupo chinês) e vai viver em uma região onde predominam os cazaques ou uigures.

Conhecendo Batay, um jovem cazaque que apresenta o modo de vida local, Wenxiu redescobre sua inspiração ao ser tocada pela beleza da região. A jovem gradualmente se apaixona por Batay, mas as diferenças culturais dificultam a aproximação e desafiam Wenxiu a confrontar seus receios e preconceitos.

Pela riqueza de história e tradições retratadas nas séries asiáticas, elas são uma porta de entrada para o universo cultural da Ásia, reforça Geng. "É por isso que estamos entusiasmados em apresentar nossa linha de conteúdo ao público global, o que inclui os brasileiros."

Planos de assinatura

A iQiyi possui uma parte do catálogo gratuita, mas o conteúdo completo é acessado somente por assinatura Premium ou Padrão. Para as duas versões de assinatura, o primeiro mês tem preço promocional de R$ 9,90.

Depois desse período, o pacote Padrão passa a custar R$ 29,90/ mês, com plano anual de R$ 299,90. Nessa versão, o usuário tem acesso ao acervo com qualidade de 1080P e duas telas simultâneas.

Já o Premium sai por R$ 39,90/ mês (RS$ 399,90 no anual) e qualidade de 4K, com acesso a 4 telas simultâneas.

Sobre a iQiyi

Nascida em 2010 como spin-off da gigante de buscas Baidu, a iQiyi logo se tornou a provedora líder de serviços de vídeo de entretenimento online na China. Em 2018, a Iqiyi abriu seu capital na bolsa eletrônica dos Estados Unidos (NASDAQ: IQ) e, ao longo do tempo, diversificou sua atuação com serviços de publicidade online, distribuição de conteúdo, jogos online, licenciamento de IP e agenciamento de talentos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2491873/iQiyi_logo.jpg

