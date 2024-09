Nornickel's Palladium Centre propõe iniciativas para parcerias público-privadas aos países do BRICS

SÃO PAULO, 9 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Moscou sediou o BRICS Climate Agenda in Modern Conditions Forum, focado no desenvolvimento de parcerias público-privadas e interpaíses dentro da agenda climática dos BRICS. Mais de 250 delegados participaram do evento, incluindo membros de autoridades governamentais, setor corporativo, comunidades científicas e especialistas dos países-membro - Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O evento foi comandado pela presidência russa dos BRICS.

Um dos principais temas de discussão foi o papel das empresas na implementação de projetos climáticos e no desenvolvimento de instrumentos eficazes de parcerias público-privadas. Os participantes acreditam que a interação próxima entre a comunidade científica, as empresas e os governos são essenciais para a implementação de projetos interindustriais de grande escala, assim como a colaboração entre os países.

"Os países do BRICS têm o necessário para liderar a agenda climática global: a capacidade científica e a demanda por tecnologias verdes. Atualmente, contamos com o apoio dos ministérios relevantes para coordenar a interação com as principais equipes científicas dos países do BRICS para lançar desenvolvimentos conjuntos. Além da Rússia, estamos em contato com equipes científicas da China e dos Emirados Árabes Unidos e planejamos expandir ainda mais a geografia de nossa colaboração. Por sua vez, o Palladium Centre está disposto a servir como uma plataforma piloto para testar novas iniciativas e ferramentas", disse Dmitry Izotov, Head da Nornickel's Palladium Centre

Durante a discussão, o Palladium Centre destacou áreas potenciais para promover colaborações público-privadas dentro dos BRICS. As principais iniciativas propostas pelo Centro incluem:

alinhar programas estatais voltados para pesquisas científicas com as necessidades tecnológicas atuais do setor privado, a fim de aumentar a proporção de desenvolvimentos demandados;

desenvolver universidades criando novos departamentos especializados e equipando laboratórios para promover a competitividade no campo científico;

promover a interação entre empresas e universidades estrangeiras para acelerar o desenvolvimento das ciências aplicadas em geral nos países do BRICS.

O Nornickel's Palladium Centre é um centro de inovação líder, focado em pesquisar e desenvolver novos materiais à base de paládio para a economia verde do futuro. Seu portfólio de projetos inclui novas tecnologias para setores de transição energética, como hidrogênio, energia solar e biocombustíveis. A Nornickel planeja utilizar as capacidades do Centro para lançar mais de 100 novos materiais no mercado até 2030.

FONTE Norckiel