Nors reforça a liderança com a reorganização da operação do Agro no Brasil

SÃO PAULO, 2 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Nors anuncia uma nova fase na organização do segmento do Agro no Brasil, marcada pela implementação da estrutura operacional renovada e pela nomeação da liderança única em nível nacional, assumida por David Linares. Esta evolução reforça a integração das equipes, aumenta a agilidade operacional e consolida a sustentabilidade do negócio em um mercado altamente competitivo e em permanente transformação.

David Linares, CEO, Agro Brasil Nors Agro Brasil Nors

Desde a entrada da Nors no setor agrícola em 2014 em São Paulo e após a expansão para a região Centro-Oeste em 2023, o segmento do Agro tem assumido um papel cada vez mais crescente, conquistando relevância na estratégia do grupo. Ao longo de mais de uma década, a Nors consolidou conhecimento, capacidade operacional e ambição em um dos mercados mais exigentes de sua atuação global. Essa maturidade se reflete agora na adoção da nova estrutura organizacional, concebida para reforçar o alinhamento estratégico, acelerar a tomada de decisão e potencializar uma coordenação mais eficaz entre equipes e regiões.

No âmbito dessa reorganização, David Linares assume a função de CEO do Agro no Brasil, passando a liderar o segmento em nível nacional. Nesta nova função, fica responsável por conduzir a implementação desta fase estratégica, impulsionar o desenvolvimento sustentável da operação e fortalecer a proximidade ao cliente, apoiado por um serviço de pós-venda mais ágil, integrado e orientado para a excelência.

"A criação de uma liderança nacional dedicada ao negócio do Agro representa um passo importante para reforçar a capacidade de resposta da Nors em um setor em rápida evolução e com crescente relevância para os nossos clientes. Em um momento em que o agronegócio brasileiro atravessa transformações tecnológicas e operacionais significativas, essa decisão pretende garantir maior proximidade, agilidade e diferenciação, permitindo antecipar desafios e apoiar de forma mais eficaz as necessidades dos clientes e restantes parceiros do ecossistema," afirma Francisco Ramos, diretor de operações da Nors, responsável pelo segmento do Agro.

Esse novo capítulo representa um compromisso renovado em criar valor para as diferentes partes interessadas com quem a Nors se relaciona no segmento do Agro no Brasil, e uma forte contribuição para a evolução sustentável do negócio no centro da Nors e na concretização da nossa Estratégia 2030.

A Nors no Brasil

A Nors iniciou sua operação no Brasil em 2007 e, desde então, tem consolidado sua presença com novos investimentos, diversificação de áreas de negócio e aquisições estratégicas. Hoje, está presente em quatro estados brasileiros, emprega mais de 900 colaboradores e registrou, em 2024, um volume de negócios superior a três bilhões de reais, comprovando a relevância e dinamismo do mercado brasileiro para a sua atividade.

A presença simultânea dos segmentos de Caminhões e Ônibus, Equipamentos de Construção e do Agro na região Centro-Oeste é um exemplo da estratégia integrada da Nors no país e reafirma, ano após ano, seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a inovação. Esta complementaridade permite oferecer soluções holísticas, adaptadas às necessidades dos clientes que operam em contextos exigentes – como no Mato Grosso, Rondônia e Acre – potencializando ganhos de eficiência e reforçando a proximidade com o mercado.

Sobre a Nors

Com mais de 90 anos de história, a Nors é uma multinacional com controle familiar cuja trajetória é marcada pela inovação e internacionalização. Presente em sete países, atua em cinco áreas de negócio – Caminhões e Ônibus, Equipamentos de Construção, Agro, Aftermarket e Ventures e conta com mais de 100 unidades operacionais.

Representa algumas das principais marcas de fabricantes em nível global, nas áreas de negócio em que atua, e oferece soluções completas, serviços de referência e equipamentos de alta performance, mantendo relações próximas, de confiança e de longo prazo com clientes e parceiros. O propósito da Nors é claro: levar a vida e os negócios mais longe, através de serviços e equipamentos de referência.

Saiba mais: www.nors.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2873411/Agro_Brasil_Nors_CEO_David_Linares.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2873412/Agro_Brasil_Nors.jpg

