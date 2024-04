Nothing apresenta o Ear e o Ear (a) e as novas integrações com o ChatGPT

O resultado de um refinamento consistente em design e engenharia nos últimos três anos, os mais novos produtos de áudio da Nothing oferecem uma experiência de usuário premium tanto para os audiófilos quanto para os ouvintes comuns. A empresa retirou os números de seus produtos de áudio para centralizar o foco no produto e na experiência do usuário. O Nothing Ear foi criado para audiófilos que buscam a melhor qualidade de som, enquanto o Nothing Ear (a) é para aqueles que procuram o melhor companheiro diário de áudio.

"Ao integrar o ChatGPT com os fones de ouvido Nothing, incluindo os novos Nothing Ear e Ear (a), e com o Nothing OS, demos os primeiros passos em direção à mudança, e há mais por vir", disse Carl Pei, CEO e cofundador da Nothing. "Como sempre, aguardamos ansiosamente o feedback de nossa comunidade."

Nothing Ear – Som, Evoluído

Um refinamento do Ear (2), o Ear preserva e evolui o icônico design de fone de ouvido transparente da Nothing para oferecer a melhor experiência de áudio da empresa até hoje, proporcionando um som mais rico sem comprometer o desempenho.

Som

Projetado com audiófilos em mente, o Nothing Ear apresenta o sistema de driver mais avançado da Nothing até o momento, com um driver dinâmico personalizado de 11 mm apresentando materiais premium cuidadosamente selecionados para fornecer o som mais autêntico e claro, incluindo um diafragma cerâmico para riqueza geral e agudos mais nítidos. A Nothing melhorou o design de câmara dupla do Ear (2) com dois orifícios adicionais para melhorar o fluxo de ar, proporcionando um som mais claro como resultado.

O Ear suporta o codec LHDC 5.0 e LDAC para streaming de alta resolução via Bluetooth, resultando em áudio poderosamente puro. O Ear pode atingir até 1 Mbps 24 bits/192 kHz com LHDC 5.0 (Codec de Áudio de Alta Definição de Baixa Latência) e até 990 kbps e frequências de até 24 bits/96 kHz com LDAC.

O Equalizador Avançado da Nothing oferece mais personalização por meio de uma interface gráfica simples no aplicativo Nothing X. Os usuários podem elevar sua experiência auditiva com o Controle de Fator Q e frequência, além de criar perfis separados para diferentes gêneros. Quando um indivíduo cria um Perfil de Som Pessoal no aplicativo Nothing X, os dados gravados são usados em tempo real para ajustar os níveis do equalizador com base nos resultados do teste auditivo.

ANC

O Ear apresenta os mais eficazes e inteligentes poderes de cancelamento de ruído da Nothing. O novo algoritmo Smart ANC verifica vazamentos de ruído entre os fones de ouvido e o canal auditivo e adiciona mais cancelamento de ruído conforme necessário. O Ear também leva em consideração distrações de fundo com o ANC Adaptativo, que aplica automaticamente um dos 3 níveis de cancelamento de ruído, alto, médio e baixo. A 45 dB, o Ear oferece cancelamento de ruído que é quase duas vezes o do Ear (2). Com uma largura de banda de até 5000 Hz, o Ear pode detectar e reduzir efetivamente sons mais desafiadores.

Desempenho

Com potência para ir mais longe, o compacto driver personalizado do Ear permite uma bateria maior, resultando em uma vida útil da bateria que dura 25% mais do que o Ear (2) – durando até 40,5 horas após uma carga completa com o estojo de carregamento ou 8,5 horas de reprodução contínua. Para uma recarga rápida, o Ear suporta carregamento sem fio de 2,5 W. Dez minutos de carga rápida proporcionam dez horas de tempo de audição com o estojo.

O Ear apresenta a mais avançada Clear Voice Technology da Nothing, com um novo design de microfone de conversação, que permite menos obstrução ao falar em uma chamada. Uma nova via aérea adicional foi adicionada à haste para que o vento tenha um caminho mais claro, o que reduz a interferência em 60% em comparação com o Ear (2).

Os usuários podem alternar facilmente entre dispositivos em tempo real com a Dual Connection. Com o modo Low Lag, o Ear pode reduzir o atraso de áudio em comparação com o uso normal, dependendo da conexão com o outro dispositivo final para jogos sem interrupções. Os controles de pinça são acessíveis para pular faixas, alternar entre os modos de cancelamento de ruído e ajustar o volume.

Nothing Ear (a) – Vamos jogar

Feito para todas as partes do dia, o Nothing Ear (a) é para os amantes da música. Com um design que chama a atenção e uma poderosa tecnologia de cancelamento de ruído, ele é o melhor companheiro de áudio diário.

Projetado em Londres

Projetado em Londres e com a verdadeira assinatura, o Ear (a) apresenta o design transparente da Nothing, mas toma uma nova direção com um novo design de bolha e cor amarela. Com contornos suaves e uma moldura retangular fina, o Ear (a) é tão confortável no bolso quanto na palma da mão.

Olá, Amarelo!

O Ear (a) amarelo é o primeiro produto da Nothing em uma cor que não seja preto ou branco. Não apenas o amarelo complementa perfeitamente a jovialidade do design do Ear (a), é uma cor que, teoricamente, está alinhada com o valor de transparência da Nothing. Se alguém desconsidera como as cores são construídas, é deixado com as cores primárias. Essa abordagem purista para a cor levou a Nothing ao amarelo Ear (a) – um produto de áudio vívido e brincalhão.

ANC

Com o novo algoritmo Smart ANC da Nothing, o Ear (a) verifica o selo dentro do canal auditivo para vazamentos de ruído e gera mais cancelamento de ruído para bloquear o máximo de ruído possível. O ANC Adaptativo detecta distrações em seu ambiente e aplica automaticamente níveis de cancelamento de ruído alto, médio ou baixo ao ruído ao seu redor.

A 45 dB, o Ear (a) oferece cancelamento de ruído que é quase duas vezes o do Ear (2). Além disso, com uma largura de banda de até 5000 Hz, o Ear (a) pode detectar e reduzir efetivamente sons mais desafiadores.

Som

O novo driver do Ear (a) oferece 2,5x mais potência transitória que aproveita o design de câmara dupla revolucionário da Nothing. Esse aumento de potência proporciona um desempenho de graves ainda mais profundo e poderoso.

Para proteger os detalhes do som, o Ear (a) é certificado para Áudio de Alta Resolução. Ele pode transmitir áudio de alta resolução por conexões Bluetooth a até 990 kbps a 24 bits/96 kHz e é compatível com o codec LDAC amplamente suportado* para streaming de alta resolução via Bluetooth.

Desempenho

A bateria de 500 mAh do Ear (a) no estojo de carregamento e a bateria de 46 mAh em cada fone de ouvido permitem que os usuários tenham até 42,5 horas de reprodução de música após uma carga completa com o estojo de carregamento. Para uma recarga rápida, o Ear (a) pode ser carregado rapidamente por dez minutos e proporcionar dez horas de reprodução de música (com o estojo e o ANC desligados).

Para facilitar a troca de atividades, o Ear (a) pode ser conectado a dois dispositivos ao mesmo tempo. Assim como o Ear, o modo Low Lag do Ear (a) reduz o atraso de áudio em comparação com o uso normal, dependendo da conexão com o outro dispositivo. Os controles de pinça são acessíveis para pular faixas, alternar entre os modos de cancelamento de ruído e ajustar o volume.

Integração com o ChatGPT

Guiada pela missão de avançar a transição dos produtos de tecnologia de consumo para a IA, além de simplificar e aprimorar a experiência do usuário, a Nothing integrou os fones de ouvido Nothing e o Nothing OS ao ChatGPT para oferecer aos usuários acesso instantâneo ao conhecimento diretamente dos dispositivos que eles mais usam, fones de ouvido e smartphones.

Por meio da nova integração, os usuários com o mais recente sistema operacional Nothing e o ChatGPT instalados em seus telefones Nothing poderão falar com a ferramenta de IA para consumidores mais popular do mundo diretamente dos fones de ouvido Nothing, incluindo o recém-lançado Ear e Ear (a). A Nothing também melhorará a experiência do usuário do smartphone Nothing no Nothing OS, incorporando pontos de entrada no nível do sistema para o ChatGPT, incluindo compartilhamento de captura de tela e widgets no estilo Nothing. Para obter mais detalhes sobre o lançamento, acesse nothing.tech.

Preços e disponibilidade

O preço do Ear e do Ear (a) será de $149 / £129 e $99 / £99, respectivamente, e estarão disponíveis primeiramente no site nothing.tech, as pré-encomendas começam em 18 de abril às 11:30 am BST (horário de verão britânico). O serviço Click & Collect está disponível na Nothing Store Soho a partir de 20 de abril. As vendas antes da abertura em nothing.tech e com os varejistas começam em 22 de abril.

No Reino Unido, os clientes podem sair com o Ear e o Ear (a) na comemoração da Nothing Store Soho em 20 de abril. Seja um dos primeiros a colocar suas mãos nos mais recentes produtos de áudio da Nothing.

Endereço: Nothing Store Soho, 4 Peter Street, Soho, Londres, W1F 0AD

Horário de funcionamento: 11:00 - 16:00 BST

Uma lista completa de especificações e recursos pode ser encontrada em nothing.tech. Para ficar por dentro de todas as informações mais recentes, siga a Nothing no Instagram, TikTok e X/Twitter.

Sobre a Nothing

Fundada em 2020, a Nothing chegou para tornar a tecnologia divertida novamente. Em menos de quatro anos, a Nothing vendeu mais de 3 milhões de produtos em todo o mundo, incluindo o Phone (1), que foi listado na lista das Melhores Invenções de 2022 da revista Time por seu design inovador de smartphone. Por meio de design de ponta e inovação da interface do usuário, a empresa sediada em Londres está criando um ecossistema alternativo de produtos de tecnologia para jovens e criativos.

Em 2023, a Nothing lançou dois produtos de segunda geração: o poderoso companheiro de áudio Ear (2) e o aguardado Phone (2), marcando sua estreia em smartphones nos EUA. Também introduziu CMF da Nothing, uma submarca dedicada a tornar o design incrível acessível a todos. Em março de 2024, a Nothing deu as boas-vindas ao seu terceiro smartphone, o Phone (2a). Um dispositivo único e potente que proporciona a melhor experiência diária com um smartphone, atendendo às principais necessidades do usuário com toda a experiência, engenharia e habilidade da Nothing.

Todos os produtos da Nothing são desenvolvidos em estreita colaboração com sua comunidade, que inclui mais de 8.000 investidores privados, e são elaborados com sustentabilidade em primeiro plano.

