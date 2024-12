Nova Gestões cria plataforma revolucionária e ajuda consumidores a identificar boletos falsos

Com golpes em alta, empresa líder em cobranças lança tecnologia para evitar fraudes e proteger consumidores

SÃO PAULO, 18 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- O prejuízo causado por golpes envolvendo pix e boletos falsos no Brasil já supera as perdas financeiras com fraudes de cartão de crédito ou roubo/furto de celular. No total, segundo as últimas estimativas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Datafolha, em 12 meses, esse valor chegou a R$25,5 bilhões. Esses documentos fraudulentos, que imitam boletos bancários reais, têm levado milhares de consumidores a enviarem pagamentos diretamente para contas de criminosos. Já o número de pessoas que afirmam ter sido vítimas chega a 32%, de acordo com a Serasa Experian.

De olho nesse cenário alarmante, a Nova Gestões, líder no setor de negociação de dívidas, criou uma nova plataforma para validar boletos e proteger os consumidores desse tipo de fraude. A ferramenta promete trazer segurança para transações financeiras, ajudando as pessoas a identificarem documentos suspeitos antes de realizar os pagamentos. Segundo o diretor da empresa, Lincoln Brunkow Junior, a ideia é proporcionar confiança ao cliente durante o processo de quitação de dívidas: "Recuperar a credibilidade e a autoestima das pessoas por meio de chat, e-mail ou qualquer outro canal que faça o cliente ter segurança nas transações e se sentir à vontade para discutir os casos é o nosso maior objetivo."

A utilização da ferramenta é super simples. Basta o cliente que recebeu um boleto de renegociação acessar o validador de boleto da Nova Gestões e digitar o código de barras que o sistema irá confirmar se é um boleto válido, ou uma provável fraude. O processo é simples, rápido e o melhor: gratuito.

Como evitar fraudes em boletos?

"Os consumidores precisam desconfiar de ofertas muito vantajosas e de canais de comunicação não usuais, como mensagens de WhatsApp enviadas por números desconhecidos. A atenção aos detalhes é o primeiro passo para evitar prejuízos", alerta Brunkow. Para ajudar os consumidores a não caírem neste tipo de armadilha, o diretor compartilha dicas essenciais:

Checar os códigos do boleto: Certifique-se de que os primeiros dígitos do código de pagamento correspondem ao código do banco correto. Além disso, o código deve ser exatamente igual nos números da parte superior e inferior do boleto. Use o site www.codigobanco.com para verificar os números bancários.

Cuidado com vírus: Mantenha seu computador seguro! Malwares como o Bolware podem direcionar seu pagamento para a conta do hacker. Use um bom software de segurança e faça varreduras periódicas.

Ficar alerta com domínios errados: Desconfie de e-mails com domínios públicos (@aol, @hotmail, @gmail, @outlook, etc.). Empresas legítimas usam seus próprios domínios para comunicação.

Verificar os dados do beneficiário: Sempre confira o nome, CNPJ e outros dados do recebedor no boleto. Informações divergentes são um sinal de alerta. Os três primeiros números correspondem ao código do banco emissor. Verifique se eles coincidem com o nome do banco informado no documento.

Observar o código de barras: Emitir boletos por canais oficiais: Sempre gere boletos diretamente nos sites ou aplicativos das empresas. Evite abrir documentos enviados por e-mail ou mensagens sem confirmação prévia.

Avaliar a forma de envio: Desconfie de boletos enviados por e-mail ou mensagens de texto sem aviso prévio ou sem solicitação. Verifique se o remetente é um canal oficial da empresa. Em caso de dúvidas, entre em contato direto com a instituição.

Analisar a qualidade do documento: Compare o boleto com outros que você já recebeu da mesma empresa. Verifique a qualidade do layout, logotipos e fontes. Alterações sutis ou má qualidade gráfica podem ser indícios de falsificação.

Tecnologia para mais segurança

"A plataforma da Nova Gestões não apenas valida os boletos, mas também educa os consumidores sobre os principais sinais de fraude. Com a crescente sofisticação dos golpes, iniciativas como essa são fundamentais para aumentar a segurança nas transações financeiras", complementa o diretor.

O que fazer se for vítima de um golpe?

Se o consumidor identificar que foi vítima de um boleto falso, a recomendação é registrar um Boletim de Ocorrência imediatamente e reunir todas as evidências do golpe, como e-mails e comprovantes de pagamento. Segundo especialistas, ações rápidas aumentam as chances de recuperação do valor perdido.

Com iniciativas como a nova plataforma da Nova Gestões, é possível reduzir os prejuízos e devolver a confiança aos consumidores. "Segurança e credibilidade são pilares de nosso trabalho com a plataforma da Nova Gestões. Queremos empoderar as pessoas para que retomem o controle das suas finanças com tranquilidade", conclui Lincoln.

Link para o validador: https://validador.novagne.com.br

Conheça mais da Nova Gestões em www.novagne.com.br

