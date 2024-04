Nova integração Salesforce para o WhatsApp une conversas de marketing e atendimento

SÃO PAULO, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, a Salesforce (NYSE: CRM), o CRM com IA número 1, anunciou a disponibilidade do Unified Conversations for WhatsApp, que transforma – a partir de um único número de WhatsApp – promoções de marketing unidirecionais ou solicitações de atendimento em conversas dinâmicas e bidirecionais. Agora, em vez de gerenciar tópicos separados para promoções e suporte, os clientes podem receber automaticamente comunicações de marketing personalizadas e suporte individual, tudo em uma única interação entre uma marca e o cliente, por meio do app.

Isso permite que empresas como o Agibank usem dados armazenados na Salesforce de suas mais de 900 unidades no WhatsApp para entregar propostas de empréstimo personalizadas, resolver preocupações mais rapidamente e oferecer melhor suporte aos clientes — tudo em uma única conversa.

Setenta e nove por cento dos clientes esperam interações consistentes entre departamentos e 75% querem se comunicar com as marcas usando mensagens. No entanto, as empresas não estão atendendo a essas expectativas. Os clientes relatam que as experiências desconectadas são sua principal frustração ao lidar com uma organização.

"Com mais de dois bilhões de pessoas usando o WhatsApp hoje, o novo Unified Conversations for WhatsApp da Salesforce permite que as marcas se conectem com seus clientes onde eles estão e tenham uma experiência única, conectada e confiável", disse Steve Hammond, vice-presidente executivo e gerente geral da Salesforce Marketing Cloud. "Isso ajuda as marcas a quebrar barreiras em toda a empresa e construir relacionamentos mais fortes ao longo da jornada do cliente, incluindo transferências naturais de marketing para equipes de atendimento, enviando aos clientes a mensagem certa, não importa onde eles estejam na jornada do cliente, no momento certo e no contexto certo."

O Unified Conversations for WhatsApp é alimentado pelo Salesforce Data Cloud. O Data Cloud permite que as empresas tragam todos os seus dados para a Salesforce e criem um perfil de cliente unificado em todos os produtos, serviços e interações. Isso permite que profissionais de marketing e agentes de serviço trabalhem com o mesmo perfil de cliente compartilhado, fornecendo a eles o contexto relevante necessário para oferecer experiências confiáveis em ambos os departamentos em um único segmento de bate-papo.

"Nossos clientes confiam no WhatsApp como a principal forma de se relacionar conosco. Ao unificar nossos dados na Salesforce, conseguimos melhorar nossa experiência do usuário para personalizar propostas de empréstimo, resolver preocupações e dar suporte aos clientes. A integração de marketing anterior da Salesforce com o WhatsApp nos ajudou a triplicar as vendas digitais e estamos ansiosos para fazer mais", explica Matheus Girardi, Diretor de Clientes e Marketing do Agibank.

"O WhatsApp é o aplicativo de mensagens preferido dos nossos alunos em todo o Brasil. Estamos ansiosos para aprender mais sobre a conversa unificada e em como podemos engajá-los e atendê-los melhor por meio do WhatsApp, convertendo leads mais rapidamente com esse novo recurso", Roberto Maia, Chief Information Officer na YDUQS.

Vantagens de combinar conversas de marketing e atendimento no Conversas Unificadas para WhatsApp:

Os profissionais de marketing podem segmentar públicos e criar conteúdo para campanhas, dando aos agentes de serviço uma janela para as interações dos clientes para fornecer as próximas melhores ações recomendadas, usando um único número de WhatsApp.

Dentro de uma conversa de WhatsApp, as organizações de saúde podem agendar, confirmar e fornecer suporte de acompanhamento para procedimentos e consultas.

As instituições de serviços financeiros podem evitar fraudes oferecendo uma única experiência no WhatsApp para realizar verificações proativamente e fornecer assistência para transações incomuns.

Os viajantes podem responder a ofertas de viagem personalizadas e reservar experiências por meio de prompts alimentados por chatbot no WhatsApp.

Disponibilidade: O Unified Conversations for WhatsApp já está disponível para o público em geral.

Mais informações:

Sobre a Salesforce

A Salesforce (NYSE: CRM) é o CRM com IA número 1, que permite às empresas conectarem-se com seus clientes de uma maneira completamente nova através do poder de CRM + IA + Dados + Confiança em uma plataforma unificada: Einstein 1. Para mais informações, visite: www.salesforce.com/br.

Sobre o WhatsApp

Mais de 2 bilhões de pessoas em mais de 180 países usam o WhatsApp para manter contato com amigos e familiares, a qualquer hora e em qualquer lugar. O WhatsApp é gratuito e oferece mensagens e chamadas simples, seguras e confiáveis, disponíveis em telefones de todo o mundo. Para mais informações visite: www.whatsapp.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2382918/LWP00375.jpg

FONTE Salesforce