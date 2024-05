Nova plataforma global de notícias e publicação Gnomi lança programa de jornalismo pago

Gnomi App lança um programa pago sem precedentes que oferece aos jornalistas a oportunidade de compartilharem suas opiniões e construir seu público global.

LOS ANGELES, 13 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, o inovador aplicativo global de notícias agregadas Gnomi, dedicado a habilitar conversas globais permitindo o compartilhamento transparente de informações, lança o seu Programa de Jornalismo Pago. A nova e ousada iniciativa convida escritores, jornalistas e líderes de pensamento independentes estabelecidos a compartilharem e monetizarem conteúdo original na plataforma.

Este conteúdo complementará o principal fluxo de notícias global do Gnomi, que utiliza tecnologia de aprendizado de máquina para traduzir notícias, provenientes de 22 países de maior PIB, para mais de 11 idiomas em tempo real.

A partir de hoje, o Programa de Jornalismo Pago do Gnomi está aceitando inscrições de escritores, jornalistas e líderes de pensamento experientes, que cultivaram uma comunidade digital com seus conhecimentos e estão buscando caminhos para compartilhar conteúdo original desde o seu ponto de vista exclusivo. Os escritores podem contribuir em diversas categorias, como saúde, política, entretenimento, esportes, negócios, estilo de vida e ciências, entre outras, ao mesmo tempo em que seguem as diretrizes básicas da comunidade. A equipe do Gnomi analisará cada inscrição cuidadosamente e informará o candidato sobre seu status dentro de 2 a 5 dias úteis. Uma vez aceito, o redator pode negociar uma taxa justa por artigo.

"O setor da mídia está enfrentando uma crise sem precedentes, com demissões em massa que deixam jornalistas talentosos em um estado de incerteza, mas o Gnomi acredita que a boa escrita e as vozes de escritores talentosos não devem ser restringidas pelas limitações da publicação tradicional", diz Eva Cicinyte, CEO e fundadora do Gnomi App. "Acreditamos no poder do jornalismo independente e construímos uma plataforma de última geração que permite aos escritores assumirem o controle de seu conteúdo, conectarem-se diretamente com seu público e, ao mesmo tempo, ganharem dinheiro. Estamos devolvendo o poder às mãos do jornalista. Qual a melhor maneira de mostrar o valor de nossa plataforma? Esperamos ampliar a nossa comunidade Gnomi aumentando o público individual de uma rede vibrante de escritores apaixonados por contar histórias."

Destaques do Programa de Jornalismo Pago do Gnomi:

Escreva sobre tópicos que são importantes para você.

Seja pago por artigo.

Amplie o alcance global para construir o seu público, o seu portfólio e a sua marca.

Personalize e aprimore o conteúdo com imagens, vídeos, uma variedade de estilos de fonte e outras ferramentas que ajudam a criar uma história atraente.

Link para o aplicativo de Jornalismo Pago do Gnomi: https://www.gnomi.com/journalismprogram

Sobre Gnomi: Gnomi App é uma plataforma global que serve tanto como um serviço global de streaming de notícias (com fontes em 22 países com maior PIB, traduzidas para mais de 11 idiomas em tempo real) quanto como uma plataforma de publicação, criando um espaço inovador para discussões informadas com uma riqueza de perspectivas diversificadas. A plataforma foi lançada formalmente em 3 de maio de 2024.

