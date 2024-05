Nová globálna spravodajská a publikačná platforma Gnomi spúšťa program platenej žurnalistiky

Spoločnosť Gnomi App spúšťa neobvyklý platený program, ktorý poskytuje novinárom príležitosť podeliť sa o svoj názor a vybudovať si globálne publikum.

LOS ANGELES, 13. mája 2024 /PRNewswire/ -- Prelomová globálna agregovaná spravodajská aplikácia Gnomi, ktorá sa venuje posilňovaniu globálnych konverzácií tým, že umožňuje transparentné zdieľanie informácií, dnes spúšťa svoj program platenej žurnalistiky. Odvážna nová iniciatíva vyzýva uznávaných nezávislých spisovateľov, novinárov a myšlienkových lídrov, aby zdieľali a speňažili pôvodný obsah na platforme.

Tento obsah doplní hlavný globálny spravodajský prúd spoločnosti Gnomi, ktorý využíva technológiu strojového učenia na preklad správ pochádzajúcich z 22 krajín s najvyšším HDP do viac ako 11 jazykov v reálnom čase.

Od dnešného dňa program platenej žurnalistiky spoločnosti Gnomi prijíma žiadosti od skúsených spisovateľov, novinárov a myšlienkových vodcov, ktorí kultivovali digitálnu komunitu so svojimi odbornými znalosťami a hľadajú spôsoby, ako zdieľať originálny obsah zo svojho jedinečného pohľadu. Spisovatelia môžu prispievať v širokej škále kategórií, ako je zdravie, politika, zábava, šport, podnikanie, životný štýl a veda, a ďalšie, pričom dodržiavajú základné usmernenia komunity. Tím Gnomi dôkladne preskúma každú žiadosť a informuje žiadateľa o jej stave do 2 až 5 pracovných dní. Po prijatí si môže autor dohodnúť spravodlivú sadzbu za článok.

„Mediálny priemysel čelí bezprecedentnej kríze, pričom rozsiahle prepúšťanie zanecháva talentovaných novinárov v stave neistoty, ale Gnomi verí, že skvelé písanie a hlasy talentovaných spisovateľov by nemali byť brzdené obmedzeniami tradičného publikovania," hovorí Eva Cicinyteová, generálna riaditeľka a zakladateľka spoločnosti Gnomi App.„Veríme v silu nezávislej žurnalistiky a vybudovali sme špičkovú platformu, ktorá umožňuje spisovateľom prevziať kontrolu nad svojím obsahom, priamo sa spojiť so svojím publikom a zároveň zarábať peniaze. Vraciame moc späť do rúk novinára. Existuje lepší spôsob, ako ukázať hodnotu našej platformy? Dúfame, že rozšírime našu komunitu Gnomi tým, že rozšírime individuálne publikum živej siete spisovateľov, ktorí sú nadšení pre rozprávanie príbehov."

Hlavné body programu platenej žurnalistiky Gnomi:

Píšte o témach, na ktorých vám záleží.

Buďte platení za článok.

Zosilnite globálny dosah a vybudujte si svoje publikum, svoje portfólio a svoju značku.

Prispôsobte a vylepšite obsah pomocou obrázkov, videí, množstva štýlov písma a ďalších nástrojov, ktoré pomáhajú vytvoriť presvedčivý príbeh.

Odkaz na aplikáciu platenej žurnalistiky od Gnomi: https://www.gnomi.com/journalismprogram

O Gnomi: Gnomi App je globálna platforma, ktorá slúži ako celosvetová spravodajská streamovacia služba (so zdrojmi v 22 krajinách s najvyšším HDP, preloženými do viac ako 11 jazykov v reálnom čase) a publikačná platforma, ktorá vytvára inovatívny priestor pre informované diskusie s množstvom rôznych perspektív. Platforma bola oficiálne spustená 3. mája 2024.

Kontakt:

Tracy Paul

Tracy Paul & Company, Inc.

Priamy kontakt: 917-693-9139

www.tracypaul.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2410447/Gnomi_Logo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2410448/Gnomi_Screens.jpg