Novalgina lança calculadora de dosagem, a ferramenta é mais uma aliada no cuidado entre pais e filhos

A novidade agrega praticidade ao indicar a dosagem ideal e precisa do medicamento por meio de inserção de informações como o peso e a idade dos pequenos

SAO PAULO, 21 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Novalgina, a marca N1 em dor e febre há 100 anos e da unidade de consumo na Sanofi (Consumer Healthcare), lança calculadora de dosagem, uma ferramenta inovadora e segura, que indica a dosagem mínima e máxima correta do medicamento, pensada para facilitar e auxiliar os pais no momento de cuidado com seus pequenos, buscando ser uma aliada dos pais brasileiros. Para descobrir a dosagem adequada, é necessário selecionar uma das opções de produto, sendo eles: "Novalgina Gotas" ou "Novalgina Solução Oral" e incluir idade e peso da criança no site da marca.

Marília Zanoli – Diretora de Marketing em Consumer Healthcare na Sanofi

"Novalgina é referência em dor e febre e, para seguir nesta jornada, é importante cultivar um olhar atento às necessidades do consumidor. Após compreender que alguns pais têm dificuldade em calcular a posologia, agimos e trouxemos a calculadora de dosagem como uma solução de qualidade e segurança para atender essa necessidade. Assim, buscamos sempre transformar e simplificar essa jornada de saúde,, facilitando a rotina dos pais".

Novalgina age efetivamente no cuidado entre as famílias

Para trazer luz a essa relação de cuidado, a marca traz uma nova campanha, apresentando um novo elemento em sua comunicação: o sol, trazendo a reflexão sobre o que é ser um sol na vida de outras pessoas.

Para a marca, todos são um sol, que brilham e iluminam quem está ao seu redor. Porém, a dor pode atrapalhar essas relações entre familiares e amigos, e é nesse momento que Novalgina surge como uma solução, através da eficácia e rapidez de seu medicamento, possibilitando que as pessoas voltem a ser um sol, evidenciando a importância desses momentos.

Para potencializar a narrativa, Viih Tube, embaixadora da marca, recebeu uma surpresa de seu marido Eliezer, dizendo que ela é o sol de sua vida e de sua filha Lua.

Saiba mais em: https://www.novalgina.com.br/dosagem-novalgina/

Sobre a Sanofi

Somos uma inovadora empresa global de saúde, movida por um propósito: buscamos os milagres da ciência para melhorar a vida das pessoas [we chase the miracles of science to improve people's lives]. Nossa equipe, em cerca de 100 países, dedica-se a transformar a prática da medicina, possibilitando o impossível. Fornecemos opções de tratamento potencialmente decisivos e proteção vacinal essencial para milhões de pessoas em todo o mundo, ao mesmo tempo em que colocamos a sustentabilidade e a responsabilidade social no centro de nossas ambições.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2418343/Calculadora_Novalgina.jpg

FONTE Sanofi