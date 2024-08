Novas espécies de flora são registradas no Parque das Neblinas

Pesquisadores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) registram mais 35 espécies, entre elas uma parasita rara e uma carnívora

SÃO PAULO, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Um grupo de pesquisadores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) registrou 35 novas ocorrências de espécies para a flora do Parque das Neblinas, reserva ambiental da Suzano gerida pelo Instituto Ecofuturo. Liderados pelo professor doutor Leonardo Biral, os pesquisadores realizaram a coleta de espécimes destinadas ao herbário SHPR da UTFPR. Durante as atividades, identificaram espécies que ainda não haviam sido registradas na área, como um parasita raro da família Balanophoraceae e uma planta carnívora da família Droseraceae.

A atividade, promovida em parceria com o programa de pesquisa do Parque, permitiu que os pesquisadores diversificassem seu acervo com amostras da Mata Atlântica do litoral, além de contribuir com o inventário de biodiversidade da reserva, aumentando o número de registros de fauna e flora para 1.365.

O Herbário SHPR, que tem como fundador o Profº Dr. Leonardo Biral (atualmente na UFG), conta com uma coleção científica que serve como material de depósito de coletas botânicas diversas. Essas amostras servem de base para trabalhos científicos, como orientações de alunos de graduação mapeamento de ocorrência de espécies, avaliação do grau de ameaça, entre outras atividades. As amostras após coletadas passam por um tratamento e ficam disponíveis para consulta de toda a comunidade acadêmica, e é acessível para consulta gratuita junto a diversas bases de dados que podem ser acessadas de qualquer parte do mundo.

"A visita botânica ao Parque das Neblinas possibilitou que a equipe do herbário SHPR realizasse coletas diversas para serem incorporadas ao acervo da instituição. Contamos com o apoio do Parque, que nos forneceu alojamento e deu liberdade para que circulássemos em toda a área. Ao final, incrementamos nosso acervo com coletas da Mata Atlântica e a lista de espécies do Parque das Neblinas com dezenas de novos registros para a flora local" declara o Profº Dr. Leonardo Biral.

"As novas ocorrências registradas reforçam a importância do Parque das Neblinas como um refúgio de biodiversidade e destacam o valor de parcerias no fomento de pesquisas científicas para reforçarmos nossos trabalhos de conservação", afirma Paulo Groke, Diretor do Instituto Ecofuturo.

Com uma área de 7 mil hectares de Mata Atlântica, a reserva protege 1.365 espécies de fauna e flora. Para fomentar a geração de conhecimento, o Ecofuturo desenvolve um programa estruturado para o apoio e desenvolvimento de pesquisas em parceria com universidades e instituições. Para saber mais sobre o programa de pesquisa do Parque das Neblinas, entre em contato com o Instituto Ecofuturo pelo e-mail [email protected].

Sobre o Instituto Ecofuturo

Organização sem fins lucrativos, fundada em 1999 e mantida pela Suzano, o Instituto Ecofuturo contribui para transformar a sociedade por meio da conservação ambiental e promoção do conhecimento. Entre as principais iniciativas está a gestão do Parque das Neblinas, onde são desenvolvidas atividades de educação ambiental, pesquisa científica, ecoturismo, manejo e restauração florestal, e participação comunitária. Conheça mais sobre o Ecofuturo em ecofuturo.org.br, e acompanhe em facebook.com/InstitutoEcofuturo, youtube.com/institutoecofuturo e instagram.com/ecofuturo.

Sobre o Parque das Neblinas

Reconhecido pelo Programa Homem e Biosfera da UNESCO como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Parque das Neblinas é uma reserva ambiental da Suzano, gerida pelo Ecofuturo, com 7 mil hectares. No local, são desenvolvidas atividades de ecoturismo, pesquisa científica, educação ambiental, manejo e restauração florestal e participação comunitária.

