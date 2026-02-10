Novo Nordisk submete Wegovy® comprimidos (semaglutida oral 25 mg), para o tratamento da obesidade, à aprovação regulatória da ANVISA

SÃO PAULO, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Novo Nordisk, líder global em saúde, solicitou em 30 de janeiro a aprovação da versão de Wegovy ® comprimidos (semaglutida oral 25mg) à ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para o tratamento da obesidade e da manutenção da perda de peso a longo prazo, e para a redução do risco de eventos cardiovasculares maiores (como morte cardiovascular, infarto e AVC) em adultos com obesidade ou sobrepeso com pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso.

A submissão à ANVISA baseia-se nos resultados do robusto programa de estudos OASIS, destacando o estudo de fase 3 OASIS 4. Neste estudo, o Wegovy ® comprimidos demonstrou uma perda de peso de aproximadamente 17% em adultos com obesidade ou sobrepeso com uma ou mais comorbidades, resultado similar à versão de Wegovy ® injetável. Além disso, o perfil de segurança e tolerabilidade do Wegovy® comprimidos foi consistente, com eventos adversos de intensidade leve ou moderada, normalmente gastrointestinais e de fácil manejo, similares ao perfil já estabelecido para a semaglutida em outras apresentações atualmente disponíveis no mercado brasileiro: Wegovy® (semaglutida injetável 2,4 mg), com indicação para tratamento da obesidade, e Rybelsus® (semaglutida oral 14mg) e Ozempic® (semaglutida injetável 1,0 mg), ambos com indicação para o tratamento do diabetes tipo 2.

"A submissão do Wegovy ® comprimidos à Anvisa é um passo importante para a Novo Nordisk e, principalmente, para os pacientes no Brasil. Entendemos a necessidade de oferecer opções de tratamento inovadoras e mais convenientes para a obesidade, uma doença que exige abordagens individualizadas e de longo prazo. Como já temos o Rybelsus®, o único comprimido de GLP-1, no mercado para o tratamento do diabetes, sabemos o quão importante é para alguns pacientes ter uma opção oral disponível para tratar doenças crônicas.", afirma Priscilla Mattar, vice-presidente da área médica da Novo Nordisk no Brasil.

"Com a apresentação oral, esperamos ampliar o alcance dessa terapia, que possui eficácia já comprovada e que pode não apenas levar a uma perda de peso relevante, mas também proteger coração, rins, fígado e articulações. É a eficácia já conhecida da semaglutida para perda de peso e tratamento da obesidade, agora em uma nova apresentação, que conta com tecnologia de ponta para facilitar a adesão ao tratamento para aquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade com as alternativas injetáveis, reforçando nosso compromisso em combater a obesidade de forma abrangente e humanizada", conclui.

Sobre o programa de estudos OASIS

O Wegovy® comprimidos é o primeiro medicamento oral de GLP-1 para obesidade nos EUA, e é usado associado a uma dieta de calorias reduzidas e aumento da atividade física em adultos com obesidade ou com sobrepeso, com uma ou mais comorbidades, para perda de peso e manejo do emagrecimento. O Wegovy® comprimidos também é indicado para reduzir o risco de eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE), como morte cardiovascular, infarto e AVC em adultos com sobrepeso ou obesidade e doença cardiovascular estabelecida.

A aprovação do Wegovy® comprimidos pela FDA baseia-se nos resultados do ensaio clínico de fase 3 OASIS 4, que foi um estudo clínico de 64 semanas que incluiu 307 adultos com obesidade ou sobrepeso com uma ou mais comorbilidades relacionadas ao peso, sem diabetes. Os resultados mostraram que as pessoas que tomaram o Wegovy® comprimidos uma vez ao dia, juntamente com uma dieta de calorias reduzidas e exercício, alcançaram uma perda de peso média de cerca de 17% em comparação com 2,7% com placebo.

*Se todos os pacientes permaneceram no tratamento, foi alcançada uma perda de peso média de cerca de 17% (16,6%) pelas pessoas que tomaram o Wegovy® comprimidos em comparação com 2,7% para o placebo.

Sobre Wegovy®

No Brasil, Wegovy ® (semaglutida injetável 2,4mg) é indicado como complemento a uma dieta com redução calórica e aumento da atividade física para controle de peso em adultos com IMC ≥30 kg/m² (obesidade) ou em adultos com IMC ≥27 kg/m² (sobrepeso) na presença de pelo menos uma comorbidade relacionada ao excesso de peso. Também é indicado para pacientes pediátricos a partir de 12 anos de idade com IMC inicial no percentil 95 ou superior para a idade e gênero (obesidade) e peso corporal acima de 60 kg.

Trata-se do primeiro análogo de GLP-1 semanal aprovado pela Anvisa para tratar pessoas que vivem com obesidade e sobrepeso com ao menos uma comorbidade relacionada ao peso. Aprovado pela Anvisa em janeiro de 2023, o Wegovy ® (semaglutida injetável 2,4 mg) chegou às farmácias brasileiras em agosto de 2024 e, desde dezembro de 2025, é também indicado para tratar gordura no fígado com inflamação (esteatohepatite associada à disfunção metabólica ou MASH, da sigla em inglês) em adultos com fibrose moderada a avançada, sem cirrose hepática.

Sobre a Novo Nordisk

A Novo Nordisk é uma empresa líder global em saúde, fundada em 1923 e com sede na Dinamarca. Nosso propósito é impulsionar mudanças para derrotar doenças crônicas graves, inspirados pela nossa história centenária relacionada ao diabetes. Fazemos isso sendo pioneiros em descobertas científicas, expandindo acesso aos nossos medicamentos e trabalhando para prevenir e, até mesmo, curar doenças. A Novo Nordisk emprega mais de 78.500 mil pessoas em 80 países e comercializa seus produtos em cerca de 170 nações. No Brasil desde 1990, a empresa conta atualmente com mais de 2 mil funcionários. Está presente em dois estados, com um escritório administrativo em São Paulo (SP) e um site produtivo em Montes Claros (MG). Para mais informações, visite www.novonordisk.com.br e siga nossos perfis oficiais nas redes sociais Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube.

