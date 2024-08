Novo posicionamento de marca e entrada em nova categoria: os planos da Panasonic para se tornar a marca mais desejada pelos consumidores até 2030

SÃO PAULO, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Presente no País há mais de meio século, a Panasonic do Brasil está implementando um ambicioso plano de expansão e novo posicionamento da marca, com o objetivo de consolidar-se como a mais desejada do segmento no mercado brasileiro até 2030. Para atingir essa meta, a empresa anuncia investimentos significativos na expansão de fábrica, modernização, ampliação de seu portfólio de produtos atual e lançamento em nova categoria, além de um estruturado planejamento publicitário.

Empresa japonesa centenária e referência global em tecnologias inovadoras, o Brasil destaca-se por ser um dos mercados mais promissores para a empresa, tanto pelo seu tamanho quanto por seu potencial de crescimento. "O Brasil é uma peça-chave na nossa estratégia global e estamos vivendo um novo momento da marca no país, e isso reafirma nosso compromisso com a inovação, a eficiência energética e a tecnologia de ponta, características que são marcas registradas da Panasonic", destaca Hiroyuki Miyazaki, Presidente da Panasonic do Brasil e responsável por Excelência Operacional na América Latina.

"Nossa expectativa é de que o mercado brasileiro continue a desempenhar um papel crucial no crescimento global da Panasonic. Nas categorias de geladeiras, máquina de lavar roupa e micro-ondas, o Brasil se destaca no top 3 perante os negócios globais. Nossa estratégia envolve não apenas o fortalecimento da marca no País, mas, também, uma expansão para novos segmentos de mercado, como o de secadores de cabelo, acompanhada de um portfólio sólido e diversificado de produtos", conclui Miyazaki.

Expansão em Linha Branca

Em 2024, a Panasonic do Brasil anunciou investimento de R$ 300 milhões, até 2030, na expansão de sua fábrica de linha branca, localizada em Extrema, no sul de Minas Gerais, e conhecida como a fábrica verde da marca. Esse foi o maior investimento da Panasonic no Brasil nos últimos 10 anos.

A construção, concluída ano passado, permitiu que a área de produção da empresa aumentasse de 60 mil m2 para 80 mil m2, em um terreno de 120 mil m2. Com a expansão, a companhia visa dobrar a produção de geladeiras até 2030. Além disso, a marca trouxe um aumento de 20% quando considerado apenas o quadro de funcionários de Extrema.

"Já há alguns anos, a Panasonic se movimenta de acordo com a estratégia de crescimento de participação de mercado em linha branca. Com a expansão, um de nossos objetivos é ser a marca mais desejada do consumidor até 2030", comenta Sergei Epof, Vice-Presidente de Appliances da Panasonic do Brasil.

E os resultados positivos dessa operação começam a ser sentidos. A primeira etapa da expansão trouxe o incremento de dois novos produtos para o consumidor brasileiro, as geladeiras dos modelos BB64 e BB65, que carregam o melhor da tecnologia japonesa no toque de um botão e trazem, respectivamente, a maior economia energética da categoria e um design sofisticado com porta de vidro, painel Easy Touch em LED, além da tecnologia de ponta Freshfreezer. Os novos modelos não só reafirmam o sucesso e crescimento no País, mas também destacam a contínua evolução da empresa em oferecer soluções sofisticadas e eficientes para o mercado brasileiro.

"Desde 2014, a Panasonic vendeu mais de 2,5 milhões de geladeiras no Brasil, gerando uma economia de, aproximadamente, mais de R$ 2 bilhões¹ na conta de luz dos consumidores", aponta Epof.

Conheça mais sobre as geladeiras BB64 e BB65 aqui.

Uma Nova Categoria

Não é de hoje que o País é estratégico para a companhia. "O Brasil é o maior mercado da América Latina, o que permite à Panasonic expandir a presença e fortalecer sua marca em uma região de grande potencial econômico. A Panasonic também valoriza o mercado brasileiro devido à sua base de consumidores diversificada, que demanda uma variedade de produtos, desde eletrônicos de consumo até soluções industriais", comenta Sergei.

A Panasonic é pioneira em diversas tecnologias, hoje amplamente utilizadas no mercado, que facilitam o dia a dia, geram economia de energia e beneficiam os consumidores. Como, por exemplo, a inserção no mercado da máquina de lavar roupas sem agitador central, o primeiro micro-ondas 4 em 1 do País, além de fomentar o mercado de geladeiras bottom freezer.

E a próxima investida já está confirmada: trata-se do lançamento do secador Nanocare, que chancela a entrada da marca no segmento de secadores de cabelo, que tem movimentado – positivamente – os números da Panasonic no mundo, sendo que no Japão a marca tem mais de 40% de share na categoria e já vendeu, desde 2005, mais de 17 milhões de peças do Nanocare no mundo. O produto chega para preencher uma lacuna no mercado, que é a otimização do tempo e do cuidado com o cabelo. Assim como em linha branca, a marca é pioneira no mercado de secadores premium no Brasil.

O Nanocare tem como atributo, além de secar, tratar e hidratar os cabelos e o couro cabeludo. Saiba mais sobre o Nanocare aqui.

"A Panasonic é uma das principais empresas exportadoras do Japão, contribuindo significativamente para o PIB do país e empregando milhares de pessoas, e o début da categoria de secadores de cabelo no Brasil mostra que os investimentos locais seguem expressivos", explica Caio Marques, Diretor de Produtos e Marketing da Panasonic do Brasil. Com a entrada nessa nova categoria, a marca amplia o ponto de contato com o consumidor, fazendo parte dos momentos de autocuidado e contribuindo para uma rotina mais prazerosa.

A nova categoria chega para complementar o amplo portfólio, que conta com eletrodomésticos, com geladeiras, micro-ondas, máquina de lavar e linha de embutir (forno, cooktop, coifa e máquina de lavar louça), linha de Cuidados Pessoais (aparadores de pelos para o rosto, cabelo e corporais), Pilhas - com a única fábrica de alcalinas da América Latina e Fones de Ouvido Technics.

A marca também está presente com a Panasonic Business, que segue inovando e trazendo o melhor da tecnologia japonesa para o Brasil em câmeras e projetores profissionais, soluções para o varejo corporativo, geração e cogeração de energia, soluções para a indústria e micro-ondas e fornos profissionais.

História e Novo Momento de Marca

Fundada em 1918, a Panasonic Corporation (anteriormente Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.) tornou-se um conglomerado multinacional com uma vasta gama de produtos, desde eletrônicos de consumo até soluções industriais e automotivas. A empresa também é influente na promoção de práticas sustentáveis e na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias avançadas.

"A história da Panasonic está ligada, diretamente, à capacidade de inovar e se adaptar às mudanças do mercado. Centenária, conseguiu se manter relevante e competitiva, tanto no Japão quanto globalmente. Costumamos dizer, por aqui, que onde você olhar, você vai encontrar uma tecnologia da Panasonic", comenta Caio.

Ao longo dos últimos 100 anos, a Panasonic desenvolveu diversas tecnologias que marcaram a indústria eletrônica global. Na década de 20, foi pioneira na produção de lâmpadas e baterias e, em 1931, popularizou o rádio doméstico. Em 1977, com a marca Nacional, introduziu um dos primeiros videocassetes do mundo, ajudando a popularizar a gravação de vídeos em casa. Nos anos 2000, a Panasonic foi líder no desenvolvimento de TVs de plasma, inclusive no Brasil. Mostrando que tradição e inovação caminham juntas, em 2010, em parceria com a Tesla, desenvolveu baterias de íon-lítio que se tornaram essenciais para a popularização dos carros elétricos.

Com sua longa história, a marca é reflexo do desenvolvimento econômico e da cultura de inovação do Japão. "Essas inovações mostram a contínua evolução da Panasonic, sempre buscando atender às necessidades do consumidor e avançando em soluções sustentáveis e eficientes. Está na essência da marca simplificar a tecnologia, permitindo que as pessoas tenham acesso, em suas casas e empresas, ao melhor da tecnologia e da inovação. E foi isso que nos inspirou e nos levou para a atual campanha da marca, MAGIC, que reforça a herança do Japão, unindo a magia do melhor da tecnologia japonesa no toque de um botão", explica Marques.

Esse novo momento de marca inicia-se com uma robusta campanha de marketing 360º, que será veiculada em plataformas de TV aberta, TV conectada, PAY TV, mídias digitais, além de OOH, cinema e rádio. Tudo isso para que marca garanta diversos pontos de contato com o consumidor e esteja presente nos canais de maior de audiências do País. Criada em parceria com a agência Repense para construir awareness premium e reforçar os diferenciais tecnológicos da Panasonic, a campanha é protagonizada pela atriz Mariana Ximenes, embaixadora da marca, e tem como destaque um filme principal de 30", ao som de Every Little Thing She Does Is Magic - música tocada no mundo inteiro para mais de 60 milhões de pessoas, da banda The Police, e filmetes de 15", que demonstrarão os benefícios entregues pela tecnologia dos produtos. O lançamento ocorreu no último dia 27 de agosto, para jornalistas, influenciadores e varejistas, na Japan House São Paulo. Para saber detalhes sobre a campanha, acesse aqui.

"Com essa nova fase estratégica, a empresa reafirma seu compromisso com o mercado brasileiro e a sua determinação em liderar o setor de tecnologia no País, oferecendo produtos que atendam às necessidades e expectativas dos consumidores locais, sempre embasando suas estratégias com dados e projeções financeiras robustas", comenta Marques. "Para os próximos 12 meses, a marca planeja ainda mais 20 lançamentos como esses" finaliza o executivo.

Parceria com a Japan House

A centenária japonesa Panasonic também anunciou sua participação como mantenedora da Japan House São Paulo, a partir de agosto de 2024.

Essa parceria reflete o novo posicionamento da marca, que tem como objetivo reforçar os atributos da Panasonic, como origem japonesa, inovação, autoridade em tecnologia, qualidade, design e elegância. "Para a Panasonic, esta parceria é mais do que uma simples associação; ela faz parte da estratégia de assumir o protagonismo da sólida história da empresa para criar vínculos com os consumidores. É uma reafirmação do nosso compromisso em promover a cultura japonesa e seus valores no Brasil", afirma Sergei.

Conheça mais detalhes da parceria aqui.

Sobre o Grupo Panasonic

Fundado em 1918 e, hoje, referência global no desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras para eletrodomésticos, habitação, automotivo, indústria, comunicações e energia em todo o mundo, o Grupo Panasonic mudou para um sistema de empresa operacional em 1º de abril de 2022, com a Panasonic Holdings Corporation servindo como uma holding e oito empresas posicionadas sob seu guarda-chuva. O grupo reportou vendas líquidas consolidadas de 54 bilhões de dólares* ou 8.496,4 bilhões de ienes para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2024 (abril/2023 a março/2024).

Para saber mais sobre o Grupo Panasonic, visite: https://holdings.panasonic/global/

*Cotação do dia 13/05/2023.

1Cálculo feito a partir da economia dos modelos vendidos pela Panasonic em relação ao consumo mínimo exigido pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem para a classificação A, apenas no primeiro ano de uso. Resultado obtido aplicando tarifa média (adicionada de impostos) de R$ 0,78 – mesma tarifa utilizada no documento "SEI/Inmetro - 0948832 - Nota Técnica".

2Economia em relação ao consumo mínimo exigido pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem para a classificação A desses modelos. O % de economia varia por modelo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2490950/Panasonic_Campanha_MAGIC_KV_Institucional.jpg

