Número crescente de brasileiros acredita que o tempo para salvar o planeta está se esgotando - mas as marcas podem ajudar a mudar o cenário

SÃO PAULO, 18 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Um número crescente de brasileiros está perdendo a confiança em nossa capacidade de salvar o planeta, de acordo com nova pesquisa global da Mintel. O relatório Perspectiva Global sobre Sustentabilidade * (Global Outlook on Sustainability em inglês) revela uma crise de confiança ecológica. O número de brasileiros que dizem "se agirmos agora, ainda temos tempo para salvar o planeta" caiu nove pontos percentuais, de 64% em 2021 para 55% em 2024. Globalmente, o número diminuiu sete pontos percentuais, de 55% em 2021 para 48% em 2024.

Os consumidores também estão menos convencidos de que podem fazer a diferença no futuro do planeta. Há uma queda global no número de consumidores que acreditam que suas ações podem fazer uma diferença positiva para o meio ambiente, passando de 51% em 2021 para 47% em 2024. Hoje, 50% dos brasileiros dizem que seu comportamento pode fazer uma diferença positiva no meio ambiente, abaixo dos 54% em 2021.

Fazendo sua parte para ajudar a concentrar a atenção do mundo no meio ambiente, os eco-ativistas são bem vistos no Brasil – 52% dos brasileiros concordam que os eco-ativistas aumentaram sua conscientização sobre questões ambientais (em acordo com os 51% que disseram o mesmo em 2023). Isso provavelmente está influenciando os 35% de pessoas em todo o mundo que não acreditam que as empresas são honestas sobre seu impacto ambiental e os 34% de brasileiros que dizem o mesmo.

Richard Cope, Consultor de Tendências Sênior, Mintel Consulting , disse:

"Embora a experiência das mudanças climáticas e suas ameaças existenciais e à saúde pública possa despertar e envolver os consumidores, uma crescente compreensão da escala dos desafios cada vez mais urgentes também pode corroer o otimismo e criar uma sensação de sobrecarga. É o que temos visto acontecer durante este extenso estudo de vários anos, com a crença de que 'ainda temos tempo para salvar o planeta' desaparecendo.

"O aumento da exposição a eventos extremos, a cobertura da mídia de eventos sucessivos da COP e os eco-ativistas desempenham um papel na nesse sentimento. Por um lado, o ativismo, os desafios legais e a legislação educam os consumidores sobre seus direitos e aumentam sua consciência sobre o que as marcas devem estar fazendo e o que constitui o chamado 'greenwashing'. Por outro, o aumento da conscientização contribui para um certo desânimo.

"As marcas devem desempenhar um papel no sentido de assegurar e conscientizar as pessoas, mas o desafio que se coloca é que as pessoas estão céticas sobre as credenciais verdes das marcas.Mais de um terço (34%) dos consumidores brasileiros não confia que as empresas sejam honestas sobre seu impacto ambiental, representando um grande desafio para as marcas".

* Rastreia as prioridades ambientais e sociais, comportamentos de compra, engajamento e nível de compreensão de tópicos de sustentabilidade de 10 mil consumidores de 10 países: EUA, Brasil, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha, China, Índia e Japão.

