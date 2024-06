Marketing

NUNCA SERÁS DERROTADO: A LENDA DO FUTEBOL KAKÁ SURPREENDE OS ADOLESCENTES ASPIRANTES COM UMA CONVERSA SOBRE CONFIANÇA NAS FINAIS 5V5 2024 DA GATORADE® 2024 BRAZIL - Portuguese Korea - 한국어 USA - English USA - español India - English Gatorade 04 jun, 2024, 13:00 GMT LONDRES, 4 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Gatorade trouxe a lenda do futebol brasileiro Kaká para aumentar a confiança da equipa derrotada das Finais 5v5 da Gatorade 2024 na Final da Liga dos Campeões da UEFA em Londres. A lenda surpreendeu os jovens jogadores no balneário após o jogo, recordando-lhes que "Nunca se fica derrotado", e o poder que a derrota tem para alimentar o sucesso de amanhã.

Na final, a equipa Brasil triunfou sobre a equipa da Colômbia com um resultado de 5-1. Para transformar o momento de desilusão para o time perdedor em um momento de esperança, em vez de perder a confiança a Equipa do Kaká acalmou os ânimos e partilhou a mensagem para eles aproveitarem a perda como um combustível para construir resiliência e crescimento.

O Kaká, conhecido pela sua criatividade e capacidade de marcar golos, enfrentou desafios ao longo da sua carreira. Durante a conversa de equipa " Nunca se fica derrotado", descreveu a transformação dos seus contratempos em motivação. O resultado foi a participação de Kaká na final da Liga dos Campeões da UEFA de 2007, quando o Milan venceu o Liverpool por 2 a 1.

Ao falar sobre a conversa de equipa "Nunca se fica derrotado", o Kaká disse: "Os finalistas do Gatorade 5v5 2024 fizeram um excelente trabalho ao ficarem em segundo lugar entre 13 equipas de todo o mundo. No entanto, a perda pode parecer permanente, especialmente quando se é adolescente. Podem ser alcançados resultados incríveis quando usamos a derrota para alimentar o sucesso. Tenho a sorte de ter tido uma carreira longa e bem sucedida. No entanto, apreciarei sempre o facto de os contratempos que encontrei ao longo do caminho terem alimentado a minha vitória. A forma como lidamos com a derrota é o que nos coloca no caminho da vitória. "

Ao falar sobre as Finais Globais 5v5 da Gatorade deste ano na Final da Liga dos Campeões da UEFA em Londres, o Vice-Presidente de Marketing da Gatorade, Bart LaCount, afirma: "As Finais Globais 5v5 da Gatorade oferecem lições para toda a vida e valores do desporto a cada um dos participantes. A conversa de equipa do Kaká "Nunca se fica derrotado" é um relato em primeira mão da superação da derrota para regressar melhor do que nunca ao maior palco do futebol. Como Treinador de Confiança, os conselhos do Kaká vão dar aos nossos finalistas do Gatorade 5v5 e aos jovens de todo o mundo a confiança de que precisam para se empenharem nas suas ambições desportivas".

Desde a sua criação, o torneio Gatorade 5v5 proporcionou a mais de 126.000 jovens atletas de todo o mundo experiências desportivas positivas. Este ano, 13 países da América Latina, Ásia, Médio Oriente e Europa participaram em todos os torneios, com um número estimado de 26.000 adolescentes - mais 11.000 do que em 2023. O 5v5 oferece aos jovens jogadores com idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos a inspiração e o combustível para atingirem o seu potencial através da participação desportiva.

Consulte o Centro de Treinadores de Confiança da Gatorade em: Gatorade.com/Confidence-Coaches para saber como manter a confiança elevada e ver o filme "Rachel Meets Ray".

