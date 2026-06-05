O ex-CEO do GEF Carlos Manuel Rodríguez presidirá o novo mecanismo de financiamento florestal lançado pela Everland

A HALO Facility foi lançada para enfrentar uma das barreiras mais significativas enfrentadas pelos projetos de conservação florestal liderados pela comunidade: o acesso ao capital em estágio inicial e de continuidade

NOVA YORK, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- No Dia Mundial do Meio Ambiente, a organização de conservação Everland anunciou o lançamento do mecanismo HALO (Alinhamento Holístico para Resultados Duradouros): uma nova iniciativa de financiamento projetada para fornecer aos projetos de conservação florestal liderados pela comunidade o capital em estágio inicial e de continuidade necessário para estabelecer bases sólidas e avançar em direção à prontidão para investimentos.

Carlos Manuel Rodríguez, ex-CEO e presidente do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e ex-ministro do Meio Ambiente e Energia da Costa Rica, atuará como presidente inaugural da HALO. Uma autoridade global reconhecida em finanças de conservação, Rodríguez supervisionará a captação de recursos, a governança e o desenvolvimento estratégico da Instalação.

O HALO surgiu da iniciativa Indigenous Amazon Outcome Bond, que visa mobilizar capital institucional para projetos de conservação florestal liderados pela comunidade no âmbito da Equitable Earth: um padrão de carbono de próxima geração projetado especificamente para atender às prioridades das comunidades florestais indígenas e tradicionais e aos requisitos de integridade dos compradores de crédito de carbono.

23 projetos representando quase 90.000 membros da comunidade em 17 milhões de hectares da floresta Amazon no Brasil, Bolívia, Colômbia e Peru se apresentaram para participar. Mas muitos meses de envolvimento com comunidades e investidores revelaram um desafio consistente: embora o capital institucional esteja cada vez mais interessado em projetos como esses, muitos projetos precisam de dinheiro para concluir atividades fundamentais de desenvolvimento antes de estarem prontos para o investimento institucional.

O HALO foi criado para resolver essa lacuna.

À medida que a HALO aumenta o capital, ela fornecerá financiamento catalítico e de ponte para projetos de alto potencial, para que eles tenham os recursos para estabelecer as bases das quais depende a conservação durável. São essas fundações que mitigam o risco e podem desbloquear o acesso a um financiamento maior para projetos e receita de longo prazo para as comunidades.

"É mais provável que a conservação durável seja alcançada quando as comunidades estão no centro", disse Carlos Manuel Rodríguez, "e os projetos de REDD+ provaram ser uma das formas mais eficazes de canalizar financiamento privado para comunidades florestais e proteção da biodiversidade. No entanto, com muita frequência, projetos promissores falham porque não têm acesso ao capital certo no momento certo. O HALO foi criado para superar esse desafio e tenho orgulho de servir como seu presidente. Nosso objetivo é ajudar a criar as condições para que as comunidades construam riqueza soberana e, ao mesmo tempo, salvaguardem milhões de hectares de floresta tropical ameaçada."

A HALO está atualmente à procura de parceiros filantrópicos, do setor público e do setor privado para apoiar a sua capitalização inicial e ajudar a colocar projetos de conservação de alto potencial liderados por indígenas e comunidades tradicionais à disposição do investimento.

Contato de mídia: Will Richard, [email protected]

Comunicado de imprensa completo: everland.earth/carlos-manuel-rodriguez-to-chair-halo/

Saiba mais: everland.earth/halo

Sobre a HALO

A HALO (Holistic Alignment for Lasting Outcomes) é uma nova linha de financiamento, com uma ambição inicial de $ 50 milhões. O HALO foi projetado para fornecer capital catalítico e de continuidade aos projetos de conservação florestal de comunidades indígenas e tradicionais. Ao apoiar projetos durante estágios críticos de desenvolvimento, a HALO ajuda os projetos a estabelecer as bases necessárias para acessar fontes maiores de financiamento institucional e gerar impactos de longo prazo no clima, na biodiversidade e na comunidade.

FONTE Everland