O grupo de engenharia SEGULA Technologies Brasil vai recrutar mais de 600 profissionais em 2026

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, Brasil, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Para o ano de 2026, a SEGULA Technologies Brasil prevê a contratação de mais de 600 novos profissionais para apoiar seu crescimento contínuo e a expansão de projetos junto a clientes industriais estratégicos.

O recrutamento será direcionado principalmente a perfis de engenharia de alto valor agregado e gestão de projetos, com o objetivo de reforçar grandes programas nos setores de agronegócio, automotivo, ferroviário, aeroespacial e energia. Os profissionais contratados atuarão em uma ampla variedade de projetos, relacionados tanto a produtos quanto a processos, como o desenvolvimento de soluções de motorização mais limpas, a modernização de fábricas, a implantação de linhas de produção e a definição de novos portfólios de ferramentas.

Entre os perfis mais demandados neste ano estão o de desenvolvedores de produto, engenheiros de processos, gerentes de projeto, especialistas em eletrônica embarcada, calibradores de motores e engenheiros de automação.

A maioria das oportunidades estará concentrada nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, com vagas adicionais em regime remoto voltadas a tecnologia avançada e inovação.

Fundada em 2003 na região de Curitiba, a SEGULA Technologies Brasil vem ampliando de forma contínua sua presença no país por meio de investimentos de longo prazo e parcerias estratégicas com grandes players industriais, atendendo atualmente mais de 30 clientes no Brasil. Desde a pandemia o grupo triplicou seu quadro de colaboradores, empregando hoje mais de 1.100 profissionais em todo o território nacional. Essa expansão reflete a crescente demanda de clientes industriais por capacidades de engenharia e gestão de projetos de alto valor agregado, desenvolvidas localmente.

"Nosso crescimento reflete tanto a confiança de nossos clientes quanto a força do talento em engenharia no Brasil", afirma Aldemir Rodrigues, CEO. "Temos orgulho de continuar investindo no país, desenvolvendo competências locais e oferecendo aos engenheiros a oportunidade de atuar em projetos inovadores, com impacto real na indústria."

Centro de Engenharia Agrícola impulsiona o recrutamento

Um dos principais motores de crescimento para 2026 é o Centro Global de Excelência em Veículos Agrícolas da empresa, inaugurado em 2025 em Curitiba. Dedicado ao projeto, desenvolvimento e industrialização de máquinas agrícolas de nova geração, o centro apresentou rápida expansão, atraindo novos clientes e gerando forte demanda por talentos especializados em engenharia. Atualmente, é um dos polos mais dinâmicos da SEGULA Technologies Brasil em inovação e recrutamento.

