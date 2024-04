O grupo francês MND lança ORIZON™, a sua nova gama de dispositivos de transporte por cabo comutáveis para a mobilidade em zonas de montanha, turísticas e urbanas

GRENOBLE, França, 16 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Um dos principais intervenientes no transporte por cabo, o grupo industrial francês MND apresentou hoje ORIZON™, a sua nova gama de soluções de transporte por cabo (gôndolas e telecadeiras), destinada a oferecer aos agentes da montanha e aos operadores de transporte em ambientes urbanos e turísticos soluções de mobilidade fiáveis, de alto desempenho, sustentáveis e Made in France.

Com esta gama inovadora de gôndolas e de telecadeiras de cabo único comutáveis, o grupo francês MND consolida a sua posição de operador mundial e pretende conquistar novas quotas de mercado num setor em forte desenvolvimento. Os dispositivos da gama ORIZON™ satisfazem as configurações mais exigentes: declives acentuados, longas distâncias, veículos de grandes dimensões, elevados rendimentos. Estão disponíveis em várias configurações, desde telecadeiras de 6 lugares com ou sem bolha até gôndolas de 10, 16 e 20 lugares, com capacidade para até 8000 pessoas por hora e por direção e uma velocidade de até 7 metros por segundo.

A MND investiu 20 milhões de euros no desenvolvimento e industrialização da sua gama ORIZON™, bem como 10 milhões de euros na construção em Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie-França), num novo terreno de 2 hectares, de um edifício dedicado à produção e montagem destas novas soluções. Além disso, será construído um primeiro dispositivo no local para permitir aos clientes descobrir e testar os produtos em condições reais de funcionamento. Nos próximos 24 meses, cerca de uma centena de novos colaboradores juntar-se-ão ao Grupo MND para apoiar o seu desenvolvimento.

Com mais de 10 novas famílias de patentes registadas, a MND demonstra, mais uma vez, o seu empenho contínuo em fornecer soluções técnicas avançadas para a mobilidade suave.

Nos últimos anos, a MND mobilizou uma equipa técnica e industrial dedicada, composta por mais de 60 pessoas, para conceber e produzir esta nova geração de teleféricos, com o objetivo de criar uma gama com as seguintes características: tecnologia amovível de cabo único fiável e de elevado desempenho, graças a componentes comprovados, cabinas de grande capacidade com acesso fácil e design inovador, elevado rendimento com uma pegada de carbono reduzida, maior resistência ao desgaste para otimizar os custos de manutenção e um motor Direct Drive patenteado diretamente ligado à roldana.

Foi dada especial atenção à otimização do consumo energético das instalações, nomeadamente através da recuperação e utilização da energia produzida pelo sistema de transporte gravítico, do sistema automático de condução ecológica para adaptação aos fluxos em tempo real, da recuperação de calor para aquecimento dos edifícios e da integração de soluções para a produção de energia solar renovável.

Para conceber este novo ecossistema ORIZON™, a MND colaborou com o Stellantis Design Studio. Nascido do poder criativo das marcas do Stellantis Group, este estúdio de design é um dos maiores especialistas mundiais na criação de experiências de marca responsáveis, inspiradoras e memoráveis.Esta parceria permitiu-nos oferecer aos utilizadores uma experiência de mobilidade de nova geração, fluida e confortável, graças aos vários estudos realizados em matéria de design, conceção, ergonomia, acessibilidade, escolha de materiais e luminosidade. Este novo ecossistema foi concebido para se integrar perfeitamente nos espaços naturais, turísticos e urbanos, melhorar a experiência de transporte, promover uma solução de mobilidade sustentável e eficiente e reforçar a ligação entre os utilizadores e o seu ambiente.

Porque cada projeto é único, foi concebido um vasto catálogo de opções para responder às exigências técnicas e estéticas dos operadores: cores e decoração interior/exterior, escolha dos materiais, iluminação interior/exterior, sistema de condução ecológica, funcionamento automático, recuperação integrada, sistema de informação a bordo, videovigilância, etc.

A MND escolheu a abertura do evento internacional MOUNTAIN PLANET (França), a maior feira mundial de desenvolvimento da montanha, a 16 de abril de 2024, para a antestreia mundial no seu stand da sua nova gama de gôndolas e telecadeiras comutáveis ORIZON™ para uso turístico e urbano. A Mountain Planet recebe 23 000 visitantes profissionais de 71 paísesdurante 3 dias.

Sobre a MND

A MND é um grupo industrial francês especializado na mobilidade por cabo, em sistemas de produção de neve, na segurança em montanha e em infraestruturas de lazer para os amantes da emoção. Com mais de 3000 clientes em 49 países, a MND contribui diariamente, através das suas 4 atividades principais, para a mobilidade, o lazer e a segurança de todos, oferecendo soluções comprovadas e sustentáveis, baseadas na sua experiência na montanha. Com sede em Savoie, França, a MND emprega cerca de 300 colaboradores e conta com 12 instalações internacionais e 28 distribuidores para desenvolver as suas atividades em todo o mundo. A MND está cotada na Euronext Growth em Paris (FR00140050Q2 - ALMND). www.mnd.com

