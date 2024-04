Le groupe français MND lance ORIZON™, sa nouvelle gamme d'appareils de transport par câble débrayable pour la mobilité en montagne, en zones touristiques et en milieu urbain

GRENOBLE, France, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- Acteur majeur du transport par câble, le groupe industriel français MND a dévoilé ce jour ORIZON™, sa nouvelle gamme de solutions de transport par câble (télécabines et télésièges), visant à offrir aux acteurs de la montagne et aux opérateurs de transports en milieux urbains et touristiques, des solutions de mobilité fiables, performantes, durables et Made in France.

Transport par câble débrayable ORIZON by MND pour la mobilité en montagne Transport par câble débrayable ORIZON by MND pour la mobilité en zones touristiques Transport par câble débrayable ORIZON by MND pour la mobilité en milieu urbain

Avec cette gamme novatrice de télécabines et télésièges mono-câble débrayables, le groupe français MND consolide sa position d'acteur mondial et ambitionne de conquérir de nouvelles parts de marchés dans un secteur en plein développement. Les appareils de la gamme ORIZON™ répondent aux configurations les plus exigeantes : forts dénivelés, longues distances, grands véhicules, débits importants. Ils sont disponibles dans de multiples configurations : des télésièges 6 places avec ou sans bulle aux télécabines 10, 16 et 20 places, pouvant atteindre des débits allant jusqu'à 8 000 personnes par heure et par direction et une vitesse jusqu'à 7 mètres par seconde.

MND a investi 20 millions d'euros pour le développement et l'industrialisation de sa gamme ORIZON™, ainsi que 10 millions d'euros pour la construction à Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie-France) sur une nouvelle parcelle de 2 hectares d'un bâtiment dédié à la production et à l'assemblage de ces nouvelles solutions. À cela s'ajoute, la construction d'un premier appareil sur site pour permettre aux clients de découvrir et tester les produits en exploitation réelle. Dans les 24 prochains mois, une centaine de nouveaux collaborateurs rejoindra le groupe MND pour accompagner son développement.

Avec plus de 10 nouvelles familles de brevets déposées, MND témoigne une fois de plus de sa volonté constante d'apporter des solutions techniques avancées au service de la mobilité douce.

Pour imaginer et produire cette nouvelle génération de transport par câble, MND a mobilisé ces dernières années une équipe technique et industrielle dédiée de plus de 60 personnes, avec pour mission de créer une gamme répondant aux caractéristiques suivantes : une technologie débrayable mono-câble performante et fiable grâce à des composants éprouvés, des cabines de grande capacité à l'accès facilité et au design novateur, un débit élevé avec une faible empreinte carbone, une meilleure résistance à l'usure pour optimiser les coûts de maintenance et une motorisation Direct Drive brevetée en liaison directe avec la poulie.

Une attention particulière a été portée sur l'optimisation de la consommation énergétique des installations, avec notamment la récupération et l'utilisation de l'énergie produite grâce au système de convoyage gravitaire, le système automatique d'éco-conduite pour s'adapter aux flux en temps réel, la récupération de la chaleur pour le chauffage des bâtiments ou encore l'intégration de solutions pour la production d'énergie renouvelable solaire.

Pour designer ce nouvel écosystème ORIZON™, MND a collaboré avec Stellantis Design Studio. Né de la puissance créative des marques du groupe Stellantis, ce studio de design est l'un des plus experts au monde pour créer des expériences de marque responsables, inspirantes et mémorables. Ce partenariat a permis de créer pour l'utilisateur une expérience de mobilité de nouvelle génération, fluide et confortable grâce aux nombreuses études réalisées sur le design, la conception, l'ergonomie, l'accessibilité, le choix des matériaux et la luminosité. Ce nouvel écosystème a été conçu pour s'intégrer parfaitement dans des espaces naturels, touristiques et urbains, améliorer l'expérience de transport, promouvoir une solution de mobilité durable et efficiente, et renforcer le lien entre les utilisateurs et leur environnement.

Parce que chaque projet est unique, un vaste catalogue d'options a été conçu pour répondre aux exigences techniques et esthétiques des exploitants : coloris et décoration intérieur/extérieur, choix des matières, éclairage intérieur/extérieur, système d'éco-conduite, exploitation automatique, récupération intégrée, système d'information embarquée, vidéo surveillance, etc.

MND a choisi l'ouverture de l'évènement international MOUNTAIN PLANET (France), le plus grand salon au monde de l'aménagement en montagne, le 16 avril 2024 pour dévoiler en avant-première mondiale sur son stand sa nouvelle gamme de télécabines et télésièges débrayables ORIZON™ destinée à des usages touristiques et urbains. Mountain Planet accueille durant 3 jours, 23 000 visiteurs professionnels de 71 pays.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte près de 300 collaborateurs et s'appuie sur 12 implantations internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 – ALMND). www.mnd.com

Images en téléchargement https://cloud.mnd.com/index.php/s/ewjbbipRoKqERHG

Contacts

Relations Presse – Alexandre Bérard +33 (0)6 45 42 95 46 – [email protected]

Relations Presse financière – Serena Boni +33 (0)4 72 18 04 92 – [email protected]

Relations Investisseurs – Mathieu Omnes +33 (0)1 53 67 36 92 – [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2386904/MND_ORIZON_MOUNTAINS_GONDOLA.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2386903/MND_ORIZON_TOURISM.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2386902/MND_ORIZON_URBAN.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2386905/MND_Logo.jpg