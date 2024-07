O GRUPO TESSI UNE A SUA SUBSIDIÁRIA VILT E A SUA DIVISÃO DE CONSULTORIA E INTEGRAÇÃO, REFORÇANDO A VILT COMO LÍDER GLOBAL EM EXPERIÊNCIA DO CLIENTE (CX) E DO COLABORADOR (EX)

Esta nova entidade, que reúne todas as atividades de consultoria e de integração no domínio da informação e da gestão do percurso do cliente, irá conservar a marca VILT.

GRENOBLE, France, 1 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Adquirida há dois anos, a VILT é reconhecida pela sua experiência em Customer Experience (CX), Employee Experience (EX) e na integração de soluções tecnológicas avançadas. A divisão Consulting & Integration da Tessi é conhecida pelo seu know-how único em Customer Communications Management (CCM), consultoria e integração de sistemas.

Esta fusão faz parte da estratégia da Tessi para acelerar o crescimento das suas atividades internacionais e reforçar a sua inovação tecnológica. A combinação das duas entidades (que manterão a marca VILT) cria uma organização de mais de 450 pessoas, espalhadas por 6 países (França, Suíça, Reino Unido, Espanha, Portugal e Brasil), servindo clientes em mais de 25 países e oferecendo uma gama única e abrangente de soluções e serviços, desde auditoria, consultoria e formação até à integração tecnológica.

A VILT irá utilizar a sua experiência em inteligência artificial (IA) para melhorar as experiências dos clientes (CX) e otimizar a eficiência operacional dos funcionários (EX), servindo clientes nos serviços financeiros, seguros, setor público e outros domínios, em plataformas e soluções que vão desde a gestão de conteúdos empresariais (ECM) à experiência digital (DX) e à gestão das comunicações com os clientes (CCM).

Uma oferta em sintonia com um mercado em rápido crescimento

O mercado combinado de consultoria e integração no domínio da gestão da informação empresarial e da experiência do cliente está em expansão, impulsionado pela transformação digital das empresas e pela crescente adoção da IA nas organizações. A criação e disseminação acelerada de dados nas empresas está a criar novas necessidades em termos de integração de soluções.

VILT: soluções baseadas na experiência do grupo Tessi em matéria de dados e gestão da "jornada do cliente"

A VILT posiciona-se nos mercados onde opera como um interveniente global com proximidade local, oferecendo aos clientes uma presença local, apoiada por equipes locais, nearshore e offshore e uma oferta abrangente. Esta proximidade geográfica permite à VILT oferecer serviços de consultoria de elevado valor agregado e uma integração eficiente, garantindo simultaneamente uma ótima qualidade e experiência do cliente.

A VILT irá também alavancar a divisão Innovation&trust, a fábrica digital da Tessi, que oferece soluções interoperáveis para satisfazer as necessidades específicas dos clientes, bem como as outras entidades do Grupo, como Business Process Outsourcing (BPO) e Customer Relationship Management (CRM), para trazer mais valor aos clientes.

"Esta fusão representa uma enorme oportunidade para os nossos clientes e potenciais clientes, uma vez que passamos a ter uma oferta mais abrangente, incluindo a combinação única de soluções de Experiência Digital (DX) - 100% digitais - e soluções de Gestão da Comunicação com o Cliente (CCM) que incluem a impressão, criando uma visão holística da Experiência do Cliente. Além de uma presença internacional reforçada, com a combinação perfeita de capacidades locais, nearshore e offshore. Este é também um passo importante para o Grupo Tessi na sua estratégia de crescimento internacional" afirma Tiago Gavinhos, CEO da VILT.

Sobre Tessi

Tessi es una empresa internacional de servicios de procesos empresariales que ayuda a empresas y administraciones públicas a digitalizar la experiencia de sus clientes. Presente en más de 15 países de todo el mundo, Tessi emplea a 13 400 personas y generó unos ingresos de 532 millones de euros en 2023.

Saber más tessi.eu

