O legado da Indonésia no cenário global de vacinas, a Bio Farma e a DCVMN fortalecem a resiliência da saúde por meio de uma parceria global

BANDUNG, Indonésia, 27 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Por meio da PT Bio Farma (Persero), a Indonésia desempenhou um papel estratégico na Rede de Fabricantes de Vacinas dos Países em Desenvolvimento (DCVMN), trabalhando para garantir o acesso equitativo a vacinas seguras, de alta qualidade e acessíveis. Desde a fundação da DCVMN em 2000, a Bio Farma tem sido um dos principais impulsionadores do avanço da autossuficiência em vacinas e da capacidade de saúde pública nos países em desenvolvimento.

Com uma capacidade de produção superior a 3,5 bilhões de doses por ano e vacinas pré-qualificadas pela OMS fornecidas a mais de 150 nações, a Bio Farma continua a incorporar o papel da Indonésia como um Centro de Excelência regional para pesquisa, desenvolvimento e distribuição de vacinas (PRNewsfoto/Bio Farma)

A colaboração entre as duas partes foi estabelecida desde o início da rede. Na primeira Assembleia Geral Anual da DCVMN em 2000, a Bio Farma foi um dos dez membros fundadores dedicados ao avanço da colaboração vacinal. Em abril de 2001, a Bio Farma sediou a 2ª AGM, onde a rede formalizou a estrutura e a governança da DCVMN. Presidida pelo então Diretor Presidente Thamrin Poeloengan, esta reunião estabeleceu a Indonésia como um centro de colaboração em vacinas e compartilhamento de conhecimento entre os países em desenvolvimento.

Shadiq Akasya, Diretor Presidente da Bio Farma, afirmou que a participação da empresa na DCVMN reflete o compromisso da Indonésia em contribuir para a saúde global além dos interesses nacionais.

"O envolvimento da Bio Farma na DCVMN desde a sua criação não é apenas sobre representação, mas sobre fazer uma contribuição tangível para a autossuficiência global da vacina. Por meio da colaboração e da inovação, temos o compromisso de oferecer soluções de saúde equitativas e sustentáveis para todos ", disse Shadiq.

A Bio Farma acredita que a colaboração fortalece as indústrias de vacinas nos países em desenvolvimento e visa garantir o acesso global a vacinas seguras e acessíveis, mostrando o papel da Indonésia na segurança da saúde.

Desde 2004, a Bio Farma tem desempenhado um papel prático na expansão do acesso à vacina, como em parceria com o Instituto Holandês de Vacinas na vacina pentavalente. Suas contribuições cresceram em confiança global, hospedando a AGM da DCVMN em Bali em 2012 e atuando como Presidente do Conselho em 2023-2025.

A inovação da Bio Farma foi exemplificada em 2020, quando sua vacina nOPV2 recebeu a Lista de Uso de Emergência da OMS, permitindo uma implantação rápida durante emergências de saúde. Essa conquista destacou a capacidade científica da Indonésia e o papel da Indonésia na saúde global.

Com uma capacidade de mais de 3,5 bilhões de doses por ano, a Bio Farma fornece vacinas para mais de 150 países e possui pré-qualificação da OMS para 12 vacinas. É também o Centro de Excelência da OIC para o desenvolvimento de vacinas, ressaltando o papel estratégico da Indonésia.

A próxima 26ª AGM da DCVMN, realizada de 29 a 31 de outubro de 2025 em Bali, Indonésia, será uma plataforma significativa para a Indonésia reafirmar a liderança e promover a inovação, a colaboração e a autossuficiência vacinal na saúde global.

