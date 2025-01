O mecanismo alimentado por IA da Toshiba TV leva o entretenimento doméstico a novas dimensões

HONG KONG, 28 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Em meio ao cenário orientado por IA da CES 2025, os ecossistemas de casas inteligentes estão redefinindo as expectativas dos consumidores. Como uma marca pioneira no setor eletrônico, a Toshiba TV continua a ultrapassar os limites da inovação. Os motores com tecnologia de IA Toshiba TV REGZA redefinem a experiência de assistir televisão em casa, transformando cada tela em um dispositivo inteligente e responsivo que entende e antecipa os desejos mais profundos dos espectadores em relação ao entretenimento.

Explore o futuro do entretenimento com o chip aprimorado por IA

No centro da inovação tecnológica da Toshiba TV está o REGZA Engine ZRi, um processador sofisticado que transforma a experiência de assistir televisão. Oferecendo resolução 4K impecável aprimorada pelo Dolby Vision IQ, esse chip inteligente vai além das tecnologias tradicionais de tela. Seus algoritmos avançados de aprendizado de máquina analisam cada quadro com precisão, ajustando dinamicamente os parâmetros de imagem e som para otimizar a clareza visual, a profundidade de cores e a experiência geral de entretenimento em diversos tipos de conteúdo.

Redefinindo a percepção visual e sonora por meio da tecnologia inteligente

A Toshiba TV X9900 oferece visuais realistas por meio de milhões de pixels autoiluminados que detectam as cores ao redor, proporcionando qualidade 4K com conteúdo em Full HD e revelando detalhes que você nunca soube que existiam. De documentários sobre a natureza a transmissões esportivas, a reprodução de cores e sombras da televisão transporta os espectadores para paisagens visuais impressionantes. O REGZA Power Audio Extreme oferece um som imersivo, enquanto sua tecnologia de aprimoramento de graves psicoacústicos ajusta inteligentemente as frequências, criando uma experiência auditiva poderosa que transforma o entretenimento.

Nesta era de inovação rápida, a Toshiba TV se destaca como pioneira no estilo de vida voltado para a tecnologia. O futuro do entretenimento doméstico chegou, com a Toshiba TV oferecendo uma jornada visual e sonora que redefine as experiências de entretenimento em família.

