O mercado de mídia da Costa Rica em 2026 reuniu líderes globais da indústria audiovisual, incluindo os estúdios Walt Disney

O evento foi organizado pela Agência de Promoção de Comércio Exterior da Costa Rica (PROCOMER) e pela Comissão de Cinema da Costa Rica, com o apoio do Ministério da Cultura e Juventude (MCJ) e do Conselho de Turismo da Costa Rica (ICT).

SAN JOSÉ, Costa Rica, 31 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A segunda edição do Costa Rica Media Market (CRMM)- o principal mercado audiovisual da América Central e do Caribe - reuniu alguns dos players mais influentes do setor, incluindo o The Walt Disney Studios, por dois dias em San José. O evento criou novas oportunidades para que talentos e empresas da Costa Rica se conectassem com compradores, produtores, investidores e tomadores de decisão internacionais. O evento foi organizado pela Agência de Promoção de Comércio Exterior da Costa Rica (PROCOMER) e pela Comissão de Cinema da Costa Rica, com o apoio do Ministério da Cultura e Juventude (MCJ) e do Conselho de Turismo da Costa Rica (ICT).

Costa Rica Media Market 2026.

Por meio de uma agenda de negócios robusta, o CRMM organizou reuniões de negócios entre empresas audiovisuais, compradores internacionais e tomadores de decisão do setor de 20 países, reforçando seu papel como a principal plataforma da região para promover coproduções, atrair investimentos, expandir as exportações de serviços audiovisuais e construir novas parcerias estratégicas.

"A Costa Rica desenvolveu um ecossistema audiovisual diverso, com empresas e profissionais especializados em toda a cadeia de valor da produção - desde a criação e produção de conteúdo até animação, pós-produção e serviços técnicos. O Mercado de Mídia da Costa Rica fornece uma plataforma importante para conectar esse talento aos principais players internacionais do setor, fortalecer parcerias e criar novas oportunidades de participação em produções globais. Nosso objetivo é ajudar a criatividade da Costa Rica a alcançar públicos e mercados em todo o mundo ", disse Laura López, CEO da Agência de Promoção de Comércio Exterior e Investimentos da Costa Rica (PROCOMER).

A força de trabalho audiovisual altamente qualificada da Costa Rica é apoiada por uma estrutura de incentivo competitiva projetada para facilitar as produções internacionais no país. De acordo com a Lei de Atração de Investimentos Cinematográficos, os projetos aprovados pelo PROCOMER podem se beneficiar de instalações temporárias de importação de equipamentos de produção, isenções fiscais sobre materiais e suprimentos elegíveis e um desconto de IVA de 90% em compras locais superiores a $ 500.000. A PROCOMER também apoia produções durante todo o processo de licenciamento, ao mesmo tempo em que promove a contratação de talentos da Costa Rica e a aquisição de bens e serviços locais.

Os convidados internacionais incluíram representantes da The Walt Disney Studios; Isaac Toussier, vice-presidente de conteúdo e desenvolvimento da Lemon Studios; Sandino Saravia, diretor executivo da Cimarrón Cine; Sara Seligman, cofundadora da Broken Pig Productions; representantes do Toronto International Film Festival, OTTera, Grupo Mórbido e UTOPIA, além de profissionais reconhecidos internacionalmente em produção, distribuição, festivais de cinema e desenvolvimento de conteúdo.

"O talento audiovisual da Costa Rica provou que pode competir e colaborar no mais alto nível internacional. No Ministério da Cultura e da Juventude, temos o compromisso de criar as condições para que nossos criadores, produtores e empresas tenham acesso a mais oportunidades de treinamento, coprodução e distribuição internacional. Iniciativas como o Mercado de Mídia da Costa Rica fortalecem nosso ecossistema audiovisual, aumentam o perfil da Costa Rica globalmente e reafirmam que a cultura também é um motor de inovação, desenvolvimento econômico e criação de empregos de alta qualidade ", disse Sally Molina, vice-ministra da Cultura e Juventude.

Enquanto isso, Rafael Quesada, Chefe de Segmentos Especializados do Conselho de Turismo da Costa Rica (ICT), observou: "Na ICT, estamos orgulhosos de apoiar o Mercado de Mídia da Costa Rica como uma plataforma estratégica de alto nível que fortalece a colaboração entre os setores audiovisual e de turismo. Esta iniciativa reforça o posicionamento da Costa Rica como um destino competitivo para o turismo cinematográfico, ao mesmo tempo em que promove vínculos produtivos que estimulam a economia criativa, promovem o desenvolvimento local e geram novas oportunidades para a indústria do turismo."

Além de reuniões de negócios individuais, a agenda do CRMM contou com sessões educacionais e discussões sobre as tendências que estão moldando o futuro do setor audiovisual global. Ao longo dos dias 14 e 15 de julho, os participantes participaram de apresentações, painéis de especialistas, sessões de pitch, workshops e eventos de networking cobrindo tópicos como localização de grandes produções, o futuro da narrativa, oportunidades em streaming, inteligência artificial no setor audiovisual, distribuição internacional de conteúdo e o papel dos festivais de cinema na promoção de talentos e crescimento da indústria.

O programa também contou com apresentações de projetos do Fantastic Lab, uma iniciativa do Fantastic Pavilion no Marché du Film, em Cannes, em parceria com o Costa Rica Media Market. O programa se concentra no desenvolvimento de projetos de filmes de gênero - incluindo fantasia, terror e ficção científica - da América Central e do Caribe. Antes das apresentações, o Fantastic Lab forneceu suporte a 55 projetos por meio de workshops liderados por especialistas internacionais, orientação especializada e oportunidades de networking com a indústria cinematográfica global.

Após as reuniões de negócios, de 16 a 18 de julho, compradores, produtores e executivos internacionais visitaram várias das Zonas Amigas do Cinema da Costa Rica para experimentar em primeira mão os locais de filmagem, infraestrutura, talentos e capacidades de produção do país. Essas visitas também criaram conexões diretas com fornecedores, profissionais e comunidades locais, fortalecendo ainda mais o posicionamento da Costa Rica como um destino competitivo para produções internacionais, promovendo novos vínculos comerciais em toda a cadeia de valor audiovisual e expandindo as oportunidades para os talentos da Costa Rica participarem de futuros projetos globais.

FONTE Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)