O mercado de mídia da Costa Rica em 2026 reuniu líderes globais da indústria audiovisual, incluindo os estúdios Walt Disney
Notícias fornecidas porPromotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)
31 jul, 2026, 21:45 GMT
- O evento foi organizado pela Agência de Promoção de Comércio Exterior da Costa Rica (PROCOMER) e pela Comissão de Cinema da Costa Rica, com o apoio do Ministério da Cultura e Juventude (MCJ) e do Conselho de Turismo da Costa Rica (ICT).
SAN JOSÉ, Costa Rica, 31 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A segunda edição do Costa Rica Media Market (CRMM)- o principal mercado audiovisual da América Central e do Caribe - reuniu alguns dos players mais influentes do setor, incluindo o The Walt Disney Studios, por dois dias em San José. O evento criou novas oportunidades para que talentos e empresas da Costa Rica se conectassem com compradores, produtores, investidores e tomadores de decisão internacionais. O evento foi organizado pela Agência de Promoção de Comércio Exterior da Costa Rica (PROCOMER) e pela Comissão de Cinema da Costa Rica, com o apoio do Ministério da Cultura e Juventude (MCJ) e do Conselho de Turismo da Costa Rica (ICT).
Por meio de uma agenda de negócios robusta, o CRMM organizou reuniões de negócios entre empresas audiovisuais, compradores internacionais e tomadores de decisão do setor de 20 países, reforçando seu papel como a principal plataforma da região para promover coproduções, atrair investimentos, expandir as exportações de serviços audiovisuais e construir novas parcerias estratégicas.
"A Costa Rica desenvolveu um ecossistema audiovisual diverso, com empresas e profissionais especializados em toda a cadeia de valor da produção - desde a criação e produção de conteúdo até animação, pós-produção e serviços técnicos. O Mercado de Mídia da Costa Rica fornece uma plataforma importante para conectar esse talento aos principais players internacionais do setor, fortalecer parcerias e criar novas oportunidades de participação em produções globais. Nosso objetivo é ajudar a criatividade da Costa Rica a alcançar públicos e mercados em todo o mundo ", disse Laura López, CEO da Agência de Promoção de Comércio Exterior e Investimentos da Costa Rica (PROCOMER).
A força de trabalho audiovisual altamente qualificada da Costa Rica é apoiada por uma estrutura de incentivo competitiva projetada para facilitar as produções internacionais no país. De acordo com a Lei de Atração de Investimentos Cinematográficos, os projetos aprovados pelo PROCOMER podem se beneficiar de instalações temporárias de importação de equipamentos de produção, isenções fiscais sobre materiais e suprimentos elegíveis e um desconto de IVA de 90% em compras locais superiores a $ 500.000. A PROCOMER também apoia produções durante todo o processo de licenciamento, ao mesmo tempo em que promove a contratação de talentos da Costa Rica e a aquisição de bens e serviços locais.
Os convidados internacionais incluíram representantes da The Walt Disney Studios; Isaac Toussier, vice-presidente de conteúdo e desenvolvimento da Lemon Studios; Sandino Saravia, diretor executivo da Cimarrón Cine; Sara Seligman, cofundadora da Broken Pig Productions; representantes do Toronto International Film Festival, OTTera, Grupo Mórbido e UTOPIA, além de profissionais reconhecidos internacionalmente em produção, distribuição, festivais de cinema e desenvolvimento de conteúdo.
"O talento audiovisual da Costa Rica provou que pode competir e colaborar no mais alto nível internacional. No Ministério da Cultura e da Juventude, temos o compromisso de criar as condições para que nossos criadores, produtores e empresas tenham acesso a mais oportunidades de treinamento, coprodução e distribuição internacional. Iniciativas como o Mercado de Mídia da Costa Rica fortalecem nosso ecossistema audiovisual, aumentam o perfil da Costa Rica globalmente e reafirmam que a cultura também é um motor de inovação, desenvolvimento econômico e criação de empregos de alta qualidade ", disse Sally Molina, vice-ministra da Cultura e Juventude.
Enquanto isso, Rafael Quesada, Chefe de Segmentos Especializados do Conselho de Turismo da Costa Rica (ICT), observou: "Na ICT, estamos orgulhosos de apoiar o Mercado de Mídia da Costa Rica como uma plataforma estratégica de alto nível que fortalece a colaboração entre os setores audiovisual e de turismo. Esta iniciativa reforça o posicionamento da Costa Rica como um destino competitivo para o turismo cinematográfico, ao mesmo tempo em que promove vínculos produtivos que estimulam a economia criativa, promovem o desenvolvimento local e geram novas oportunidades para a indústria do turismo."
Além de reuniões de negócios individuais, a agenda do CRMM contou com sessões educacionais e discussões sobre as tendências que estão moldando o futuro do setor audiovisual global. Ao longo dos dias 14 e 15 de julho, os participantes participaram de apresentações, painéis de especialistas, sessões de pitch, workshops e eventos de networking cobrindo tópicos como localização de grandes produções, o futuro da narrativa, oportunidades em streaming, inteligência artificial no setor audiovisual, distribuição internacional de conteúdo e o papel dos festivais de cinema na promoção de talentos e crescimento da indústria.
O programa também contou com apresentações de projetos do Fantastic Lab, uma iniciativa do Fantastic Pavilion no Marché du Film, em Cannes, em parceria com o Costa Rica Media Market. O programa se concentra no desenvolvimento de projetos de filmes de gênero - incluindo fantasia, terror e ficção científica - da América Central e do Caribe. Antes das apresentações, o Fantastic Lab forneceu suporte a 55 projetos por meio de workshops liderados por especialistas internacionais, orientação especializada e oportunidades de networking com a indústria cinematográfica global.
Após as reuniões de negócios, de 16 a 18 de julho, compradores, produtores e executivos internacionais visitaram várias das Zonas Amigas do Cinema da Costa Rica para experimentar em primeira mão os locais de filmagem, infraestrutura, talentos e capacidades de produção do país. Essas visitas também criaram conexões diretas com fornecedores, profissionais e comunidades locais, fortalecendo ainda mais o posicionamento da Costa Rica como um destino competitivo para produções internacionais, promovendo novos vínculos comerciais em toda a cadeia de valor audiovisual e expandindo as oportunidades para os talentos da Costa Rica participarem de futuros projetos globais.
FONTE Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)
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