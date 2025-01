O presidente da Argentina, Javier Milei, vence o "Prêmio Nobel Judaico" de 2025

O presidente do Prêmio Genesis, Stan Polovets, elogia o apoio de Milei a Israel, as conquistas na reforma da economia argentina e a busca por justiça para as vítimas do terror da AMIA

NOVA YORK, 14 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Hoje, o Prêmio Genesis anuncia o presidente da Argentina, Javier Milei, como o ganhador do Prêmio Genesis de 2025, a primeira vez que o prêmio, conhecido como "O Prêmio Nobel Judaico", foi concedido a um chefe de Estado.

Milei foi a escolha unânime dos nove juízes do comitê, que o elogiou por seu apoio inequívoco a Israel durante um dos momentos mais difíceis desde a fundação do Estado judeu. O presidente Milei anunciou recentemente sua decisão de transferir a embaixada argentina para Jerusalém, reverteu anos de votos anti-Israel da Argentina nas Nações Unidas e prometeu levar à justiça os culpados pelos atentados à AMIA e às embaixadas de Israel na Argentina em 1992 e 1994, respectivamente.

Na semana passada, Milei ordenou a desclassificação da inteligência sobre a morte inexplicável de Alberto Nisman, o promotor especial responsável pela investigação do bombardeio da AMIA. A ex-presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner está atualmente sendo julgada por obstruir essa investigação e pelo controverso Memorando de 2013 de seu governo com o Irã, que protegeu os terroristas acusados e suspendeu os alertas da Interpol destinados a prendê-los.

A transferência planejada da embaixada da Argentina para Jerusalém contrasta fortemente com as ações de vários outros países sul-americanos, que cortaram as relações diplomáticas com Israel e chamaram seus embaixadores por causa da guerra em Gaza. Logo após o início das hostilidades iniciadas pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, a Bolívia cortou os laços diplomáticos com Israel, acusando-o de realizar "crimes contra a humanidade", enquanto o Chile e a Colômbia chamaram seus embaixadores ao criticarem a ofensiva militar israelense contra militantes do Hamas. Em maio de 2024, o Brasil retirou seu embaixador em Israel após meses de tensões entre os dois países.

"O presidente Milei é um verdadeiro herói do povo judeu", disse o co-fundador e presidente da a Genesis Prize Foundation Stan Polovets. "Ao contrário dos líderes de muitos outros países em todo o mundo que permaneceram calados, pressionados e – em alguns casos – sancionaram Israel, o presidente Milei apoiou inequivocamente o povo judeu e seu estado. Este prêmio reflete o sincero apreço de Israel pelo presidente e pelo povo da Argentina. Um amigo em necessidade é um amigo de fato."

Além da forte postura pró-Israel de Milei, o Comitê de Seleção do Prêmio Gênesis elogiou suas conquistas na reforma da economia argentina, incluindo a redução da inflação de 25% ao mês para 2,4%, a reversão da queda livre da moeda do país e o lançamento de um superávit fiscal pela primeira vez em 15 anos. Apesar da queda de renda causada pelas reformas de Milei, ele mantém um índice de aprovação de mais de 50%, o terceiro mais alto entre os líderes democráticos do mundo. E, notavelmente, o "S&P Merval Index", que acompanha o desempenho das maiores empresas de capital aberto listadas na Bolsa de Valores de Buenos Aires, gerou um retorno de 173% em 2024, superando de longe todos os outros mercados globais. No mesmo período, o mercado de ações do Brasil caiu 7% e o do México 11%, enquanto o S&P 500 subiu "apenas" 27%.

O Prêmio Gênesis anual de US $ 1 milhão homenageia indivíduos extraordinários por suas excelentes conquistas profissionais, contribuições para a humanidade e apoio a Israel. Os homenageados anteriores do Prêmio Genesis incluem Michael Bloomberg, Michael Douglas, Itzhak Perlman, Anish Kapoor, Justice Ruth Bader Ginsburg, Natalie Portman, Robert Kraft, Natan Sharansky, Steven Spielberg, Rabbi Lord Jonathan Sacks, Albert Bourla e Barbra Streisand.

Todos os homenageados do Prêmio Genesis optaram por abrir mão de seus prêmios monetários, que foram então doados para causas filantrópicas. Desde a sua criação em 2013, o Prêmio Genesis alavancou o prêmio anual de US $ 1 milhão em iniciativas filantrópicas, totalizando mais de US $ 50 milhões, com subsídios destinados a mais de 230 programas sem fins lucrativos em 31 países, impactando diretamente a vida de dezenas de milhares de pessoas.

Além de homenagear os laureados individuais, em 2024 a Genesis Prize Foundation concedeu seu prêmio a ONGs israelenses que apoiam os reféns libertados e resgatados e suas famílias e ajudou a financiar ações judiciais contra a liderança do Hamas em jurisdições internacionais. Isso se seguiu a um prêmio de US $ 1 milhão para ativistas judeus que trabalham para defender a independência da Ucrânia e aliviar o sofrimento do povo ucraniano em 2023.

Milei tem sido um firme defensor da luta da Ucrânia pela liberdade e independência, e em junho de 2024 foi premiado com a Ordem da Liberdade pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy. E durante as celebrações do Hanukkah no mês passado, Zelenskyy usou uma menorá oferecida a ele por Milei durante a posse do presidente da Argentina em dezembro de 2023.

"Estou profundamente honrado em receber o Prêmio Gênesis", afirmou o presidente Javier Milei. "É claro que não ficarei com o prêmio monetário; vou doá-lo a causas que apoiam a liberdade e a luta contra o antissemitismo, tanto na Argentina quanto no mundo. Tenho profunda admiração por Israel, sua história e seu povo. O povo judeu mostrou ao longo de sua história que a resiliência e a defesa da liberdade são essenciais para superar qualquer desafio. Esse espírito é um pilar da relação entre Argentina e Israel, e trabalharei para fortalecer ainda mais nossos laços."

Embora criado como católico, Milei tem abraçado cada vez mais o judaísmo desde que se interessou sinceramente em 2021, estuda a Torá regularmente, frequenta cultos de oração, colocou uma mezuzá na porta de seu escritório e declarou sua intenção de se converter ao judaísmo ao deixar o cargo. As reuniões de seu gabinete geralmente começam com uma discussão sobre a porção da Torá da semana, enquanto um dos funcionários mais influentes do governo, o ministro das Relações Exteriores Gerardo Werthein, fez o juramento de posse em um Chumash, uma cópia do Pentateuco ou os cinco livros de Moisés. Pouco depois de ser empossado, o presidente Milei nomeou seu rabino e guia espiritual, Axel Wahnish, como embaixador da Argentina em Israel.

No ano passado, Milei revelou que seu avô, uma grande influência em sua vida, descobriu pouco antes de falecer que sua mãe era judia. Milei também compartilhou que seu tataravô era um rabino que incutiu educação e valores judaicos em seus filhos e netos.

FONTE The Genesis Prize Foundation