O PRESTIGIADO PRÊMIO MEDAL OF HONOR DA IEEE É AUMENTADO PARA US$ 2 MILHÕES

O maior prêmio por contribuições excepcionais de tecnologia, engenharia e ciência

concedido pela maior organização profissional técnica do mundo agora está

entre os maiores prêmios monetários do mundo

Pela primeira vez, o ganhador do Prêmio Medal of Honor IEEE 2025 será anunciado em uma conferência de imprensa transmitida ao vivo da cidade de Nova York, no início do próximo ano

PISCATAWAY, Nova Jersey, 18 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em um movimento importante para reconhecer o impacto que a tecnologia, a engenharia e os inovadores da ciência têm na sociedade em todo o mundo, a IEEE, maior organização profissional técnica do mundo, anunciou hoje que, a partir de 2025, seu prêmio monetário Medal of Honor será aumentado para US$ 2 milhões. Além disso, pela primeira vez, o ganhador do Medal of Honor IEEE 2025 será anunciado em uma conferência de imprensa exclusiva na cidade de Nova York, no início do próximo ano. Para ajudar a aumentar a conscientização sobre a vasta importância do trabalho que será homenageado, a conferência de imprensa será transmitida ao vivo. Acesse https://engage.ieee.org/medal-of-honor para se inscrever na transmissão ao vivo da conferência de imprensa.

"Ao aumentar significativamente o prêmio monetário do Medal of Honor do IEEE para US$ 2 milhões, estamos elevando nosso reconhecimento a indivíduos extraordinários e ao trabalho que eles fizeram para beneficiar a humanidade para seu lugar de direito, como um dos mais prestigiados prêmios e distinções com foco em tecnologia do mundo", declarou o presidente e CEO do IEEE de 2024, Thomas M. Coughlin. "É um movimento que também destaca o papel do IEEE como uma instituição de caridade pública cuja missão é desenvolver a tecnologia para o benefício da humanidade."

K. J. Ray Liu, presidente do Comitê Ad Hoc para Aumentar o Prestígio dos Prêmios IEEE e presidente e CEO do IEEE 2022, acrescentou: "Os ganhadores do Medal of Honor IEEE ousam imaginar o novo e revolucionário, e tornar possível o que antes era considerado impossível. Suas realizações extraordinárias e impacto positivo em nosso mundo inspiram os tecnólogos de hoje, que se beneficiam das suas conquistas para continuar desenvolvendo a tecnologia, tornando o mundo um lugar melhor."

Os ganhadores do Medal of Honor IEEE aprimoraram a tecnologia e nosso mundo de maneiras revolucionárias

Fundada em 1917, o Medal of Honor IEEE é o mais alto prêmio IEEE, concedido por realizações notáveis e transformadoras da sociedade, como a criação da Internet; desenvolvimento de tecnologias de dispositivos médicos que salvam vidas, incluindo tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassom e marca-passo; bem como transistores e semicondutores, tecnologias que são a base da eletrônica e da computação modernas. O Medal of Honor IEEE 2025 e outros prêmios IEEE de alto nível, serão apresentados aos ganhadores na Cerimônia de Honra IEEE 2025, que será realizada pela primeira vez em Tóquio, Japão, em abril de 2025.

Os ganhadores do Medal of Honor IEEE incluem Life Fellows IEEE :

ROBERT E. KAHN — Premiado com o Medal of Honor IEEE de 2024 por contribuições técnicas e de liderança pioneiras em tecnologias de comunicação de pacotes e fundações da Internet. Kahn é presidente e CEO da Corporação para Iniciativas Nacionais de Pesquisa. Enquanto trabalhava como gerente de programa no gabinete de técnicas de processamento de informações da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos EUA, em 1973, Kahn, juntamente com Vinton (Vint) Cerf , desenvolveu o Protocolo de Controle de Transmissão (TCP) e o Protocolo de Internet (IP). O TCP gerencia os pacotes de dados enviados pela Internet, garantindo que eles não se percam, sejam recebidos na ordem correta e sejam remontados em seu destino corretamente. O IP gerencia o endereçamento e o encaminhamento de dados de e para seus destinos adequados. Juntos, eles compõem a arquitetura central da Internet e permitem que os computadores se conectem e troquem informações.





por contribuições pioneiras para o desenvolvimento e comercialização de tecnologias inovadoras de detecção e sistemas, e por destacada liderança em pesquisa. Madni liderou o desenvolvimento e a comercialização do GyroChip , um sensor de medição inercial de baixo custo que foi o primeiro dispositivo desse tipo a ser incorporado aos automóveis, permitindo que os sistemas eletrônicos de controle de estabilidade (ESC) detectassem derrapagens e operassem os freios para evitar acidentes de capotamento. No período de cinco anos entre 2011 a 2015, com os ESCs sendo incorporados em todos os carros novos, os sistemas salvaram 7.000 vidas apenas nos Estados Unidos (Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos EUA). O dispositivo passou a servir como o coração dos sistemas de controle de estabilidade em aeronaves comerciais e privadas, sistemas de orientação de mísseis dos EUA e viajou para Marte como parte do veículo espacial Pathfinder Sojourner. MILDRED DRESSELHAUS – Premiada com o Medal of Honor IEEE de 2015 por liderança e contribuições em muitos campos da ciência e engenharia. Professora emérita de física e ciência dos materiais do Instituto de Tecnologia de Massachusetts , Dresselhaus era conhecida como a "Rainha da Ciência do Carbono", cuja pesquisa sobre estruturas de carbono abriu caminho para o surgimento da nanotecnologia, transformando a computação e aumentando as capacidades de armazenamento de baterias. Os pesquisadores usaram essas tecnologias para demonstrar baterias finas como papel, telas sensíveis ao toque inquebráveis e comunicações sem fio com velocidade de terabit. Combinações dessas estruturas de carbono podem produzir armaduras corporais mais fortes do que Kevlar, membranas ultrafinas para filtrar o sal da água do mar e até mesmo implantes biônicos para pessoas com danos na medula espinhal ou nos órgãos. Usadas como eletrodos em baterias ou capacitores, grafeno e nanotubos para armazenamento de energia, suas capacidades de carga excederiam as baterias tradicionais. Quando Dresselhaus começou sua carreira de quase meio século no MIT , as mulheres eram apenas 4% da população estudantil de graduação. Por meio de sua liderança, o MIT adotou um processo de admissão igualitário e conjunto para mulheres e homens e promoveu as mulheres em ciência, tecnologia, engenharia e matemática – hoje conhecidas como STEM.

O Medal of Honor IEEE pode ser concedida a uma pessoa ou equipe de até três pessoas que fizeram contribuições excepcionais ou tiveram carreiras extraordinárias em tecnologia, engenharia e ciência. Os critérios para a concessão do Medal of Honor IEEE incluem a importância da conquista, originalidade, impacto na sociedade, impacto na profissão, publicações e patentes relacionadas à conquista.

Saiba mais sobre a história do Medal of Honor IEEE em https://www.ieee.org/ns/periodicals/IEEEMedalofHonor/eBook/index.html

Sobre os Prêmios IEEE

Por mais de um século, o Programa de Prêmios IEEE tem servido como o principal programa de reconhecimento de pares do mundo, prestigiando líderes e visionários proeminentes no desenvolvimento da ciência, tecnologia e engenharia. Por meio do programa, o IEEE promove os interesses de seus membros, reconhecendo contribuições fundamentais em áreas de interesse para o IEEE e para o benefício da sociedade.

O Conselho de Prêmios do IEEE administra o Programa de Prêmios de alto nível, abrangendo Medalhas IEEE, Prêmios Técnicos de Campo e Reconhecimentos. As mais altas Medalhas e Reconhecimentos do IEEE são apresentadas na Cerimônia de Honra do IEEE. Para obter mais informações, visite ou siga o IEEE Awards no X|Twitter, Facebook, e LinkedIn.

Sobre o IEEE

O IEEE é a maior organização profissional técnica do mundo, dedicada ao desenvolvimento da tecnologia em benefício da humanidade. Por meio de suas publicações amplamente citadas, suas conferências, padrões de tecnologia e atividades profissionais e educacionais, o IEEE é a voz confiável em uma grande variedade de áreas, desde sistemas aeroespaciais, computadores e telecomunicações até engenharia biomédica, energia elétrica e eletrônicos de consumo. Saiba mais em https://www.ieee.org .

