O Ritmo Inconfundível de Eduardo Andrade: Reinventando a Música Sertaneja

SÃO PAULO, 22 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Inspirado por gigantes da música sertaneja como Chitãozinho e Xororó, Leonardo, e Luan Santana, bem como ícones pop como Elvis Presley e Michael Jackson, Eduardo Andrade traz uma fusão única de sertanejo e pop para seus shows, criando medleys que atravessam fronteiras culturais e musicais.

Eduardo Andrade - Gravação do DVD

Andrade nutriu uma paixão precoce pela música, frequentando um pequeno bar de propriedade de seu pai, onde a música ao vivo era uma constante. Após se mudar para São Paulo aos sete anos, ele explorou o teatro e o canto coral, mas foi a música que permaneceu como sua verdadeira vocação. Mesmo tendo se formado em jornalismo em 2020, foi durante a pandemia que Andrade redescobriu sua paixão pela música, encontrando conforto e propósito nas redes sociais e nas aulas de canto.

Eduardo Andrade, o talentoso fenômeno da música sertaneja, está cativando tanto os fãs quanto os críticos. Com mais de um milhão de reproduções no Spotify e uma base de 200 mil seguidores nas redes sociais, Andrade é a evidência de que a música sertaneja ainda tem um impacto profundo no público contemporâneo.

Recentemente, Andrade registrou seu primeiro DVD ao vivo em Goiânia, uma cidade que sempre teve um lugar especial em seu coração. Desde sua primeira visita em 2022, quando prestou homenagem à sua ídola Marília Mendonça, Andrade nutria o sonho de retornar para uma apresentação. Esse sonho se concretizou e, após várias performances bem-sucedidas na cidade, ele decidiu que não havia lugar melhor para gravar seu primeiro DVD ao vivo.

Eduardo deu um spoiler sobre o que podemos esperar em seu DVD. Ele interpretou a música "Too Good At Goodbyes", de Sam Smith. Com entusiasmo, o cantor compartilhou: "Tenho um amor pelo Pop e vou transmitir isso tanto nos shows, músicas quanto nos clipes. Gosto de ultrapassar fronteiras culturais para criar algo único e que agrade a todos os tipos de público." A trajetória de Eduardo Andrade é marcada por paixão, descobertas e versatilidade.

O projeto intitulado "Eduardo Andrade ao Vivo em Goiânia" promete uma emocionante combinação de regravações de sucessos consagrados e novas músicas, além de algumas surpresas que certamente encantarão os fãs. A criação do DVD foi resultado de uma estreita colaboração com seu empresário, Thiago Sena, e contou com o apoio de uma equipe talentosa, incluindo os produtores Thiago Dmorais e Marcos Fill, bem como os preparadores artísticos Thiaguinho Lopes e Maikele Ricardo.

A estreia do DVD de Eduardo Andrade está agendada para o próximo semestre, e o anúncio oficial será feito em breve por meio das redes sociais do artista. Mantenha-se atento para mais atualizações sobre essa promissora revelação da música sertaneja, que está prestes a deixar uma marca indelével na indústria musical.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2420003/91fa6ea5_6707_46ce_830a_fa6170191128.jpg

