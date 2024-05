Em sua busca para transformar as férias da sua vida em uma vida de férias, o Royal Caribbean Group dá um passo à frente em evoluir sua experiência de hóspedes e recompensá-los em todo o seu ecossistema de experiências de férias

MIAMI, 31 de maio, 2024 /PRNewswire/ -- o Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) anunciou hoje que os membros de fidelidade de suas três marcas de propriedade integral - a Royal Caribbean International, a Celebrity Cruises e a Silversea - obterão um status de nível equivalente em quaisquer de suas marcas. Este status compartilhado é adicionado aos benefícios já existentes dos membros e revela novas formas de enxergar o mundo, com mais de 50 navios incríveis navegando para quase 1000 destinos em todos os sete continentes.

O Royal Caribbean Group apresenta o primeiro programa de correspondência de status de fidelidade do setor em todas as suas marcas - a Royal Caribbean International, a Celebrity Cruises e a Silversea (PRNewsfoto/Royal Caribbean Group) (PRNewsfoto/Royal Caribbean Group)

Os membros de fidelidade têm agora mais um motivo para experimentar tudo o que o Royal Caribbean Group tem a oferecer, com um produto para atendê-los em cada momento de suas vidas. Como a primeira das maiores empresas de cruzeiro a oferecer um programa de correspondência de status de fidelidade em todas suas marcas principais, o Royal Caribbean Group permite aos membros do Royal Caribbean's Crown & Anchor Society, do Celebrity Cruises' Captain's Club e da Silversea's Venetian Society aproveitar um nível recíproco de status independente da marca com a qual naveguem.

O portfólio líder do setor do Royal Caribbean Group garante tudo que alguém poderia querer de férias, incluindo experiências em terra pelo Perfect Day em CocoCay e a coleção do Royal Beach Club, e suas marcas de cruzeiro da Royal Caribbean International realizando férias emocionantes para o mercado multi geração e contemporâneo, o Celebrity Cruises elevando a viagem premium e a Silversea oferecendo as experiências mais requintadas de muita luxúria e expedições.

"Nos empenhamos para fornecer aos hóspedes experiências dentro do nosso portfólio de marcas que possam atendê-los em todos os momentos da vida," disse Jason Liberty, presidente and CEO, Royal Caribbean Group. "Cada uma das nossas marcas diferenciadas tem fãs devotos que se orgulham do status que alcançaram através de cruzeiros repetidos. Como pioneiro no setor de cruzeiro, nosso novo programa de correspondência de status de fidelidade premia os hóspedes que viajam com nossas marcas, e este é mais um passo em nossa jornada de transformar as férias da sua vida em um vida de férias."

O novo programa é parte do compromisso contínuo do Royal Caribbean Group de entregar as melhores férias de forma responsável. Ao alinhar suas três marcas líderes do setor e reconhecer a fidelidade dos hóspedes pela sua frota, o programa de correspondência de status de fidelidade busca fornecer uma experiência de férias sem igual que recompensa seus clientes. Os destaques do programa incluem:

Reconhecimento de Status Contínuo: Os membros da Crown & Anchor Society, do Captain's Club e da Venetian Society agora são elegíveis a receber uma correspondência de um-para-um em todas suas três marcas após se inscrever em cada programa. Benefícios a Bordo: Ao navegar em cada marca da empresa, os hóspedes podem aproveitar os benefícios a bordo oferecidos por cada marca de acordo com seu nível de status equivalente. Simples Correspondência de Nível: Os hóspedes já inscritos em vários programas de fidelidade serão combinados automaticamente às outras marcas dentro de 7 dias para garantir que recebam seu status de fidelidade mais adequado. Experiência de Viagem Aumentada: A correspondência de status permite aos hóspedes escolher de uma seleção maior e mais diversa de experiências e destinos de viagem.

Os membros de fidelidade agora podem ter seu status correspondido para viagens futuras em marcas da empresa. Por exemplo, um membro da Venetian Society com 250 Dias de VS e um cruzeiro futuro no Celebrity Cruises pode se inscrever no Captain's Club, o qual lhe daria um status Elite depois que suas contas de fidelidade estiverem conectadas.

Os termos aplicáveis e condições também estão mudando para esclarecer como os dados dos membros serão compartilhados por todos os programas de fidelidade e destacar outros termos legais importantes. Consulte os termos e condições atualizados do programa de fidelidade para mais detalhes. Os termos do programa de correspondência de status de fidelidade também se aplicam.

Novos benefícios a bordo para os membros que tem seu status correspondido começarão com os cruzeiros partindo em 5 de junho de 2024.

Para mais informações sobre o Royal Caribbean Group e suas marcas ou para saber mais sobre o programa de correspondência de status de fidelidade, visite www.royalcaribbeangroup.com.

Sobre o Royal Caribbean Group

O Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) é um líder do setor de férias com uma frota global de 66 navios através de suas cinco marcas viajando para, aproximadamente, 1000 destinos. Com a missão de realizar as melhores férias de forma responsável, o Royal Caribbean Group serve a milhões de hóspedes todo ano através do seu portfólio das melhores marcas da categoria, incluindo a Royal Caribbean International, o Celebrity Cruises e a Silversea; e expandir o portfólio de experiências de férias em terra através do Perfect Day em CocoCay e da coleção do Royal Beach Club. A empresa é também dona de 50% de um consórcio que opera o TUI Cruises e o Hapag-Lloyd Cruises. Com um histórico de inovação, o Royal Caribbean Group entrega continuamente aos clientes novos produtos e experiências emocionantes que ajudam a moldar o futuro da viagem de lazer. Saiba mais em www.royalcaribbeangroup.com ou www.rclinvestor.com.

FONTE Royal Caribbean Group