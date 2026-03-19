O terrorismo global cai ao nível mais baixo em uma década, mas as mortes no Ocidente disparam

LONDRES, 19 de março de 2026 /PRNewswire/ -- As mortes por terrorismo no Ocidente aumentaram 280 por cento em 2025, contrastando fortemente com uma queda global de 28%, revela o Índice Global de Terrorismo (GTI), produzido pelo Instituto para Economia e Paz (IEP). Com a intensificação do conflito no Irã, o relatório alerta que as tendências futuras do terrorismo serão moldadas por conflitos emergentes, colapso de normas internacionais e deterioração das condições econômicas.

Conclusões importantes:

As mortes por terrorismo caíram 28%, para 5.582, e os incidentes diminuíram 22%, para 2.944, marcando os menores números desde 2007

Em contraste, as mortes por terrorismo no Ocidente aumentaram acentuadamente 280 por cento, chegando a 57 em 2025, impulsionadas principalmente por antissemitismo, islamofobia e terrorismo político.

O Irã corre o risco de se tornar outro terreno fértil para milícias terroristas caso se torne um Estado falido.

Seis dos dez países mais impactados pelo terrorismo estão na África Subsaariana, mantendo sua posição como epicentro.

Pela primeira vez, o Paquistão lidera o índice como o país mais impactado pelo terrorismo, registrando uma forte retomada com 1.139 mortes e 1.045 incidentes em 2025, seu nível mais alto desde 2013.

A radicalização de jovens impulsionou ataques de indivíduos agindo sozinhos, com investigações relacionadas ao terrorismo juvenil triplicando desde 2021. Noventa e três por cento de todos os ataques fatais no Ocidente foram ataques de indivíduos agindo sozinhos.

O Estado Islâmico (EI) e afiliados permaneceram como a organização terrorista mais letal, responsável por 17% dos ataques em todo o mundo

Globalmente, as mortes por terrorismo atingiram seu nível mais baixo em uma década; no entanto, essa melhora pode ser de curta duração. Muitos fatores negativos estão convergindo em 2026, incluindo a escalada de conflitos no Irã e no Sul da Ásia, a deterioração das perspectivas econômicas no Ocidente e o aumento do uso de tecnologia de drones por organizações terroristas.

Sete dos 19 países que pioraram no índice eram nações ocidentais, e as condições que impulsionam essa tendência, como a rápida radicalização de jovens, a polarização política, o aumento da violência antissemita e a compressão dos prazos de radicalização online, não mostram sinais de diminuição. Pesquisas recentes indicam que o apoio público a Israel está diminuindo em vários países, enquanto a guerra em Gaza coincidiu com o aumento da preocupação com o antissemitismo e a intensificação da polarização política.

O GTI é produzido pelo think tank internacional Instituto para Economia e Paz (IEP). É o recurso mais abrangente sobre tendências globais de terrorismo e utiliza múltiplos fatores para calcular sua pontuação, incluindo o número de incidentes, mortes, feridos e reféns, combinando esses dados com informações de conflitos e fatores socioeconômicos para fornecer uma visão holística do terrorismo.

Steve Killelea, fundador e presidente executivo do IEP: "As condições subjacentes que impulsionam o terrorismo estão piorando, apesar das melhorias observadas em 2025. A menos que o Irã seja estabilizado rapidamente, corre o risco de se tornar um Estado falido e outro foco de proliferação de milícias terroristas. As lições do Iraque e do Afeganistão são claras: quando Estados se fragmentam e surgem vácuos de segurança, grupos terroristas rapidamente exploram a instabilidade.

A atividade terrorista ao longo de fronteiras internacionais sem governança também aumentou significativamente nos últimos cinco anos, sendo o conflito entre Paquistão e Afeganistão o exemplo mais recente. Consideradas em conjunto, essas tendências apontam para uma conclusão preocupante: uma ordem mundial fragmentada corre o risco de anular os avanços conquistados com grande esforço no combate ao terrorismo na última década."

O conflito no Irã e o Risco Crescente

O Irã caiu quase 30 posições no GTI na última década, refletindo um aumento constante do impacto do terrorismo impulsionado por grupos separatistas na região da fronteira com o Paquistão. Os dados do GTI mostram que, embora as mortes por terrorismo no Oriente Médio e no Norte da África tenham caído 95 por cento nos últimos dez anos, esse progresso permanece frágil e dependente da estabilidade regional.

A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) foi associado a 157 planos terroristas em 15 países nos últimos cinco anos. Embora as capacidades de longo alcance do Irã tenham sido substancialmente degradadas, senão destruídas, grupos como Hamas, Hezbollah e os Houthis possuem redes descentralizadas com significativa capacidade de realizar ataques terroristas. A ruptura na comunicação com o Irã faz com que esses grupos atuem de forma autônoma e imprevisível.

O IRGC forneceu financiamento, treinamento e direção estratégica a mais de 70 grupos de milícia no Iraque, com uma força combinada estimada de pelo menos 160.000 combatentes. A escalada do conflito no Irã pode desestabilizar ainda mais a região e aumentar o risco de grupos simpatizantes ao Irã realizarem ataques terroristas no exterior.

O governo iraquiano enfrenta a possibilidade de ser arrastado para o conflito. Equilibrar sua dependência do Irã, manter as milícias alinhadas, responder à pressão dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, evitar ataques militares americanos será um grande desafio. Um confronto prolongado entre milícias e forças dos EUA desviaria recursos de segurança do Iraque, dificultaria o apoio internacional, fragmentaria o controle territorial e criaria vácuos locais que poderiam ser explorados pelo Estado Islâmico ou por outras milícias alinhadas ao Irã.

Juventude e radicalização on-line

O terrorismo em países ocidentais é cada vez mais impulsionado pela radicalização de jovens e por indivíduos agindo sozinhos. Crianças e adolescentes representaram 42% de todas as investigações relacionadas ao terrorismo na Europa e na América do Norte em 2025. O tempo médio de radicalização diminuiu de 16 meses em 2002 para apenas alguns meses atualmente, impulsionado pela amplificação algorítmica e pela exploração de vulnerabilidades do desenvolvimento. Estima-se que 87 por cento dos menores radicalizados tinham histórico de negligência ou abuso psicológico, enquanto 77 por cento sofreram abandono.

Além disso, indivíduos agindo sozinhos foram responsáveis por 93% dos ataques terroristas fatais no Ocidente desde 2015 e continuam sendo três vezes mais propensos a executar um ataque com sucesso do que grupos.

Recrutadores utilizam plataformas como Roblox, Fortnite e Discord para criar vínculos sociais, enquanto redes extremistas empregam estratégias em funil nas redes sociais para direcionar usuários a conteúdos cada vez mais extremos antes de migrá-los para aplicativos de mensagens criptografadas.

Geografia do terrorismo

O Paquistão, pela primeira vez, se tornou o país mais impactado pelo terrorismo, registrando 1.139 mortes e 1.045 incidentes em 2025. Essa retomada é impulsionada, em parte, pelo retorno do Talibã ao poder no Afeganistão e pelo consequente aumento da atividade militante transfronteiriça por parte do TTP e do Exército de Libertação do Baluchistão. Sem reconciliação, o atual conflito entre Afeganistão e Paquistão tende a resultar em altos níveis de terrorismo.

A proximidade com fronteiras é uma característica marcante do terrorismo moderno, com o GTI indicando que a atividade nessas áreas mais do que dobrou nos últimos 15 anos. Mais de 76% dos ataques ocorreram dentro de 100 km de uma fronteira internacional em 2025, um aumento em relação a pouco menos de 60% em 2007, com pontos críticos incluindo a fronteira Equador, Colômbia e Venezuela e a região de tríplice fronteira do Sahel Central. Regiões como o Sahel Central e a Bacia do Lago Chade sofrem com o fraco controle estatal, o que permite que grupos recrutem e operem com relativa liberdade.

Fatores impulsionadores do terrorismo na África Subsaariana

A região do Sahel, na África Subsaariana, continua sendo fortemente impactada pelo terrorismo. Embora as mortes tenham diminuído em 2025, a região ainda responde por mais da metade de todas as mortes relacionadas ao terrorismo no mundo. A violência também se expandiu além dos focos tradicionais do Sahel Central, com o JNIM realizando ataques coordenados no oeste do Mali e o EI reivindicando seu primeiro ataque na região sul de Dosso, no Níger.

Nigéria e República Democrática do Congo registraram os maiores aumentos no número de mortes por terrorismo, com altas de 46 por cento e 28 por cento, respectivamente. Na Nigéria, as mortes dispararam no Noroeste em meio à crescente instabilidade política relacionada ao Boko Haram, enquanto, na RDC, forças ligadas ao EI realizaram vários ataques em grande escala ao longo da fronteira leste do país. Os maiores aumentos de impacto do EI ocorreram no Níger, com as mortes causadas pelo grupo quase quadruplicando.

As motivações para ingressar em grupos terroristas na África Subsaariana contrastam fortemente com as do Ocidente. Para 71 por cento dos recrutas, o fator decisivo para ingressar foi abusos de direitos humanos por forças de segurança do Estado. Fatores econômicos também são críticos, com um quarto dos recrutas voluntários citando a falta de oportunidades de emprego como principal motivação. Em regiões com governança fraca, grupos armados exploram esse vácuo oferecendo benefícios concretos, como salários, a jovens sem emprego formal.

Notas aos editores

O relatório completo do GTI 2026 e o mapa interativo estão disponíveis em: economicsandpeace.org & visionofhumanity.org

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Índice Global de Terrorismo (GTI)

O GTI, do Instituto de Economia e Paz, fornece um resumo abrangente das principais tendências e padrões globais no terrorismo nos últimos 17 anos. O relatório classifica 163 países (99,7% da população mundial) de acordo com o impacto do terrorismo. Os indicadores incluem o número de incidentes terroristas, mortes, feridos e reféns.

O relatório do GTI é produzido usando dados do TerrorismTracker e outras fontes. O TerrorismTracker fornece registros de eventos sobre ataques terroristas desde primeiro de janeiro de 2007. O conjunto de dados contém mais de 76.000 incidentes terroristas no período de 2007 a 2025.

Instituto de Economia e Paz

O Instituto de Economia e Paz (IEP) é o principal think tank do mundo dedicado ao desenvolvimento de métricas para analisar a paz e quantificar seu valor econômico. Ele desenvolve índices globais e nacionais, incluindo o Índice Global de Paz anual, que calcula o custo econômico da violência para entender a Paz Positiva, que são as atitudes, instituições e estruturas que criam e sustentam sociedades pacíficas.

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FONTE Institute for Economics & Peace