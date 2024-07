Object First cresce 822% em caixa no primeiro trimestre

Crescimento contínuo de clientes, parceiros e vendas do Object First Ootbi foram os principais fatores que contribuíram para os bons resultados

SÃO PAULO, 2 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Object First, fornecedora do Ootbi (Out-of-the-Box-Immutability), o dispositivo de armazenamento de backup à prova de ransomware desenvolvido especificamente para a Veeam®, anunciou hoje um aumento no caixa no primeiro trimestre de 2024, impulsionado pelo crescimento da base de novos clientes e parceiros na América do Norte e EMEA. Em comparação com o primeiro trimestre de 2023, o caixa da Object First cresceu 822% em todo o mundo e 560% na América do Norte. A empresa lançou o Ootbi em fevereiro de 2023.

"Com base em um forte 2023, a Object First acelerou nosso crescimento no primeiro trimestre de 2024, antecipando a necessidade de um armazenamento de backup imutável à prova de ransomware que seja seguro, simples e robusto", diz David Bennet, CEO da Object First. "O forte crescimento da nossa base de parceiros e clientes, especialmente entre aqueles que utilizam os nossos dispositivos de maior capacidade, reflete a necessidade de proteger volumes crescentes de dados de backup e garantir uma recuperação rápida e completa quando ocorrerem desastres."

Mais implementações (e maiores)

A Object First continuou seu recorde de crescimento significativo em implementações Ootbi, registrando 57 no primeiro trimestre de 2024, um aumento de 714% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Desses, três ultrapassaram os seis dígitos, um aumento de 200% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A empresa registrou um aumento de 700% nos negócios que incluíam dois ou mais dispositivos Ootbi, e a demanda por unidades de maior capacidade de 128TB cresceu 1.050% ano a ano no primeiro trimestre.

Para atender à demanda de parceiros e clientes para armazenar quantidades cada vez maiores de dados de backup com segurança, a Object First lançou um dispositivo de 192TB em junho de 2024, durante a conferência VeeamON, somando ao portfólio existente de Ootbi com unidades de 64TB e 128 TB. Esta versão de 192TB desbloqueia até 768TB de armazenamento de backup imutável utilizável por cluster Ootbi e integra-se perfeitamente com a versão 12.1.2 da Veeam, facilitando capacidades de armazenamento de backup superiores a 3 petabytes como parte de um repositório de backup da Veeam.

Mercado reconhece o crescimento de parceiros e clientes

A Object First registrou um crescimento significativo de parceiros e clientes no primeiro trimestre, com aumento de 300% na base de clientes e 637% mais parceiros em todo o mundo em relação ao mesmo período do ano passado.

A ampliação e os novos relacionamentos incluem revendedores como Insight e Sentinel Technologies, provedores de serviços em nuvem da Veeam, como IT2Grow e Viyu Network Solutions (também cliente), e clientes, como a Centerbase. A adoção do Object First baseia-se em tornar o armazenamento de backup mais avançado, seguro e imutável fácil de implementar e gerenciar.

O crescimento em EMEA é um foco estratégico para a Object First, e a empresa obteve um crescimento de 400% em clientes no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior. Neste período, a empresa anunciou parcerias com distribuidores em toda a Europa, incluindo Copaco (região BeNeLux), Pedab (Escandinávia – Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Polónia, Balcãs) e V-Valley (Espanha).

Este histórico de crescimento e valor fornecido aos parceiros e clientes em todo o mundo foi reconhecido pela CRN no primeiro trimestre, que incluiu a Object First no Guia Anual de Programa de Parceiros CRN de 2024.

Para solicitar uma demonstração do Ootbi, clique aqui. Para saber mais sobre a Object First, acesse objectfirst.com

Sobre a Object First

À prova de ransomware e imutável pronto para uso, o Ootbi da Object First oferece armazenamento de backup seguro, simples e poderoso para clientes da Veeam®. O dispositivo pode ser colocado em rack, empilhado e ligado em 15 minutos. O Ootbi é baseado em tecnologia de armazenamento de objetos imutável projetado e otimizado para desempenho imbatível de backup e recuperação. Elimine a necessidade de sacrificar o desempenho e a simplicidade para atender às restrições orçamentárias com Ootbi by Object First.

Contato para a imprensa – Capital Informação

Juliana Ornellas – [email protected]

Estela Silva – [email protected]

Luciane Bernardi – [email protected]

