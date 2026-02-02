Objective é reconhecida pelo ISG como Líder em Data & Analytics Modernization Services e Product Challenger em Advanced Analytics & AI Services

Reconhecimento do ISG, consultoria global de pesquisa e advisory em tecnologia, reforça a posição da Objective em dados, analytics e inteligência artificial aplicada ao negócio

SÃO PAULO, 2 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Objective, multinacional brasileira especializada em transformação digital, anuncia que foi recentemente reconhecida pelo ISG (Information Services Group) no estudo ISG Provider Lens™ Advanced Analytics & AI Services 2025, uma das pesquisas de mercado mais respeitadas globalmente no segmento de tecnologia e transformação digital.

Da esq. para dir. Paulo Eduardo Magalhães (COO) e João Paulo Miranda (CEO)

A empresa foi posicionada como Líder em Data & Analytics Modernization Services (categoria Midsize) e como Product Challenger em Advanced Analytics & AI Services, destacando sua expertise estratégica e técnica em serviços de dados, analytics e inteligência artificial para clientes de grande porte.

O ISG é uma consultoria global de pesquisa e advisory em tecnologia, com presença em mais de 20 países e reconhecida por análises independentes que orientam decisões de investimentos de mais de US$200 bilhões em tecnologia anualmente.

O reconhecimento da Objective como Líder em Data & Analytics Modernization Services destaca a capacidade da empresa em modernizar plataformas de dados, promover arquiteturas escaláveis e seguras, e integrar dados e analytics de forma que suportem decisões estratégicas. Esse posicionamento reflete a integração entre a expertise da Eleflow, unidade de negócios da Objective, focada em Dados & IA, e as competências tradicionais da Objective em desenvolvimento de aplicações, agentes de IA e integração de sistemas, entregando soluções completas em toda a jornada de dados.

Além disso, a classificação como Product Challenger em Advanced Analytics & AI Services reforça o portfólio abrangente da Objective em serviços de consultoria, mapeamento de oportunidades, desenvolvimento de MLOps e inovações com GenAI aplicados aos negócios, com foco em otimização de processos operacionais e alavancagem de crescimento com inteligência artificial.

"Nossa posição em dois quadrantes do estudo ISG Provider Lens™ demonstra a maturidade e a amplitude da nossa oferta em dados, analytics e IA. Unimos visão de negócio, modernização de dados e inovação tecnológica para criar soluções que gerem impacto real para nossos clientes em setores como varejo, manufatura, seguros e serviços financeiros", afirma João Paulo Miranda, CEO da Objective.

Com esse reconhecimento, a Objective consolida sua posição como uma das principais empresas de tecnologia no Brasil e na América Latina em serviços de dados, analytics e IA.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2872941/Da_esq__para_a_dir__Paulo_Eduardo_Magalh_es__COO__e_Jo_o_Paulo_Miranda__CEO.jpg

FONTE Objective