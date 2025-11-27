ODDIN.GG LANÇA AO MERCADO O ETOUCHDOWN, PRIMEIRO PRODUTO DO MERCADO DE FUTEBOL AMERICANO

SÃO PAULO, 27 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Oddin.gg, referência global em tecnologia para apostas em e-sports, lança no mercado brasileiro o eTouchdown, primeiro produto nacional de e-simuladores 24 horas por dia, sete dias por semana, baseado no mais popular jogo eletrônico de futebol americano. A novidade abre novas possibilidades de entretenimento para fãs da modalidade, operadores e plataformas de apostas. Com certificação internacional da ESIC, o eTouchdown combina realismo, ritmo acelerado e integridade competitiva para oferecer uma experiência contínua e envolvente.

O lançamento ocorre em um momento marcante para o futebol americano no Brasil. Segundo o IBOPE Repucom, o número de brasileiros interessados no esporte cresceu 310% na última década, alcançando mais de 41 milhões de fãs. Esse engajamento também aparece nas apostas: o primeiro jogo oficial da liga em São Paulo gerou aumento de 217% nas apostas em comparação com uma partida média. Com a realização de dois jogos da principal liga na capital, o Brasil consolidou-se como o maior mercado de fãs fora dos Estados Unidos. Os eventos impulsionaram o turismo esportivo, ampliaram o interesse de marcas globais e geraram impacto econômico superior a US$ 60 milhões, segundo dados da prefeitura.

O avanço do esporte tem ampliado a procura por formatos digitais como os simuladores eletrônicos (eSim). O eTouchdown pertence a essa categoria, permitindo partidas disputadas em ambiente realista, baseadas em títulos consagrados e conduzidas por profissionais. O formato reproduz a emoção e a imprevisibilidade de um jogo real, com ritmo dinâmico e apostas em tempo real. A Oddin.gg busca preencher a lacuna entre temporadas da liga americana, mantendo a comunidade engajada ao longo do ano.

"Na Oddin.gg, a inovação faz parte da nossa essência. Identificamos a oportunidade de oferecer uma experiência autêntica para os apaixonados pela modalidade. Assim nasce o eTouchdown, desenvolvido com certificação de integridade e seguindo os mais altos padrões de qualidade", afirma Maurício Lima, gerente sênior de desenvolvimento de negócios da Oddin.gg no Brasil.

O eTouchdown combina gráficos realistas, jogabilidade precisa e infraestrutura escalável, com certificação ESIC Gold. O produto opera múltiplas transmissões simultâneas, ajusta o volume de partidas conforme a demanda e oferece mercados de pré-jogo. Sua chegada representa a convergência entre o crescimento do futebol americano, a expansão do mercado regulado de apostas e o avanço dos simuladores esportivos.

FONTE Oddin.gg