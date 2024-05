OKX apoia vítimas de enchentes no sul do Brasil por meio da colaboração com a Foxbit

SÃO PAULO, 9 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- OKX, uma empresa líder em cripto exchange e tecnologia Web3, anunciou hoje sua parceria com a exchange Foxbit, para fornecer ajuda crítica às vítimas das enchentes devastadoras no sul do Brasil. A região sofreu as piores enchentes em mais de 80 anos devido a chuvas sem precedentes, afetando cerca de 350 mil pessoas no estado do Rio Grande do Sul.





Como parte deste esforço filantrópico conjunto, a OKX Brasil irá igualar todas as doações recebidas por meio da campanha emergencial "Ajude o Rio Grande do Sul" da Foxbit, até um total de US$ 10.000. Esta iniciativa visa duplicar o impacto das contribuições, com todos os fundos direcionados para organizações não governamentais (ONGs) locais que lideram os esforços de ajuda e reconstrução das áreas afetadas.



O gerente geral da OKX Brasil, Guilherme Sacamone, disse: "Somos solidários com o povo do sul do Brasil durante este momento difícil. Ao unir forças com a Foxbit, esperamos fornecer apoio urgente àqueles que mais precisam e ajudar as comunidades a se reconstruírem depois desta tragédia."



O CEO da Foxbit, Ricardo Dantas acrescentou: "A colaboração com a OKX Brasil é uma prova da capacidade da comunidade criptográfica de se unir e causar um impacto positivo em tempos de crise. Somos gratos pelo seu apoio e pela generosidade de todos aqueles que contribuem com a campanha 'Ajude o Rio Grande do Sul'."



Para participar desta importante iniciativa, as pessoas físicas podem acessar o site da Foxbit e doar diretamente para a campanha "Ajude o Rio Grande do Sul". Cada contribuição, independentemente da dimensão, desempenhará um papel significativo na assistência às pessoas afectadas pelas cheias.



A OKX Brasil continua comprometida em apoiar a comunidade local e em estender a mão às pessoas do Sul do Brasil enquanto elas trabalham para reconstruir suas vidas após este desastre devastador.



Para saber mais sobre a OKX, acesse nosso site em okx.com/pt-br.



