OKX Brasil se Une à Paul's Boutique Pizza para Celebrar o Bitcoin Pizza Day com Oferta Exclusiva

SÃO PAULO, 16 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A OKX, uma empresa líder em cripto exchange e tecnologia Web3, tem o prazer de anunciar sua parceria com a Paul's Boutique Pizza para celebrar o Bitcoin Pizza Day, data que marca a transação histórica em que 10.000 bitcoins foram usados para comprar duas pizzas em 2010. Esta parceria tem como objetivo comemorar a importância desse evento e promover a adoção de criptomoedas em transações cotidianas.

O Bitcoin Pizza Day, observado anualmente em 22 de maio, simboliza a primeira transação do mundo real usando Bitcoin como forma de pagamento. Destaca a jornada das criptomoedas de um conceito de nicho para um ativo financeiro mainstream. Em homenagem a este evento marcante, a OKX Brasil e a Paul's Boutique se uniram para oferecer um benefício exclusivo aos seus usuários.

De 16 a 22 de maio, todo usuário da OKX Brasil que comprar um mínimo de R$100 em Bitcoin receberão um desconto de 22,5% (em homenagem à data oficial de 22/5) em seu próximo pedido em qualquer uma das duas unidades da Paul's Boutique Pizza em São Paulo.

OKX Brasil, disse: "Estamos empolgados em nos associar à Paul's Boutique para celebrar o Dia da Pizza Bitcoin e incentivar a adoção de criptomoedas no Brasil. Esta parceria não apenas comemora a histórica transação de Bitcoin, mas também destaca as aplicações práticas dos ativos digitais em transações cotidianas."

Para participar desta oferta exclusiva, basta criar uma conta na OKX Brasil e fazer uma compra qualificada de Bitcoin durante o período promocional. Depois do fim da campanha, usuários ganhadores poderão visitar uma das duas lojas da Paul's Boutique Pizza em São Paulo até 30 de maio para utilizar seu benefício.

Para mais informações sobre como participar, visite https://www.okx.com/pt-br/campaigns/bitcoin-pizza-days-pauls

Sobre OKX

A OKX é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo e uma empresa inovadora de Web3. Confiada por mais de 50 milhões de usuários globalmente, a OKX é conhecida por fornecer o aplicativo de negociação de criptomoedas mais rápido e confiável para traders em todo o mundo. Por meio de parcerias com diversas marcas líderes e atletas em todo o mundo, como o atual campeão da Premier League, Manchester City F.C., McLaren F1, o atleta olímpico Scotty James e o piloto de F1 Daniel Ricciardo, a OKX busca aprimorar as experiências dos fãs com novas oportunidades de engajamento. Como parte de sua iniciativa para aumentar os criadores na Web3, a OKX é a maior parceira do Tribeca Film Festival. A Carteira OKX é a solução mais recente da plataforma para aqueles que desejam explorar o mundo dos NFTs e do metaverso enquanto negociam tokens GameFi e DeFi. Devido ao seu compromisso com a transparência e a segurança, a OKX publica sua Prova de Reservas mensalmente.

Sobre a Paul's Boutique Pizza:

A Paul's Boutique Pizza traz o espírito da cultura da pizza de Nova York para o Brasil. Fundada por Paul Cho, oferece uma fusão de técnicas tradicionais com sabores locais. Conhecida por suas pizzas inventivas feitas com ingredientes de origem local, a pizzaria se tornou um destino querido na movimentada cena gastronômica de São Paulo.

