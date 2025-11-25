Ollin inaugura sistema pioneiro de testes genéticos

Equipamento de R$ 9 milhões já está em operação e é o único modelo do tipo certificado para uso clínico no país.

SÃO PAULO, 25 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Ollin, empresa de análises genômicas do Grupo Eva especializada em pesquisas genéticas e genômicas para detecção de doenças raras, cânceres e outras moléstias com origem (ao menos em parte) em componentes hereditários, acaba de iniciar a operação comercial do mais moderno equipamento para sequenciamento genômico do país. Trata-se do DNBSEQ-T7, um sequenciador de alto desempenho produzido pela chinesa MGI Tech. e adquirido pelo laboratório brasileiro por cerca de R$ 9 milhões. É o primeiro e único equipamento IVD (diagnóstico in vitro, na sigla em inglês) da empresa chinesa no Brasil.

"Com esse novo e avançado sistema, estamos oferecendo testes genéticos com resultados ainda mais assertivos, em prazos menores e a preços atraentes", afirma Rene Pimenta, CEO da Ollin e cofundador do Grupo Eva, holding que atua em análises genômicas voltadas à saúde humana e animal, ao agronegócio e ao meio ambiente.

O custo operacional do novo equipamento é mais baixo, o que, aliado à maior velocidade de processamento, de comparação e análise dos milhões de fragmentos de DNA, contribui para democratizar o acesso da população brasileira a esse tipo de teste.

68 genomas em 24 horas

O sequenciador DNBSEQ-T7 é o primeiro dessa nova linha vendido no Brasil e pode ser usado tanto para diagnósticos clínicos como em pesquisa, uma vez que está homologado pelas autoridades brasileiras para ambas as aplicações. Ele é capaz de sequenciar, em apenas 24 horas, 6,8 trilhões de nucleotídeos, o equivalente a 68 genomas humanos completos.

"O novo equipamento traz otimização dos processos, redução de custos, de tempo e melhora da qualidade dos resultados", afirma Gil Monteiro, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Eva. Segundo ele, a integração da plataforma da MGI, de altíssima capacidade e qualidade, aliada ao sequenciamento de long-reads (fragmentos de DNA com 'pedaços' de até 40.000 letras), é indispensável para solucionar o problema da segmentação interna e fornecer uma visão ampla de todos os tipos de alterações do genoma humano. "Dessa forma, conseguimos avaliar a grande maioria dos casos utilizando apenas duas técnicas unificadas e concomitantes, substituindo pelo menos cinco diferentes técnicas segregadas subsequentes", diz Monteiro, explicando que segmentação interna é a separação em laboratório de um único processo em diversos outros, necessária para conseguir as respostas na análise genômica.

