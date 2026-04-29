OMODA & JAECOO atinge um milhão de unidades vendidas em três anos no 19º Salão de Pequim

Durante a exposição, a companhia anuncia o atingimento da marca e se torna a fabricante mais jovem a atingir um milhão de unidades vendidas no mundo

Europa é o motor de crescimento: 41,5% das vendas globais e alta aceitação de concessionários

Inovação em mobilidade: estreia global do VPD (Valet Parking Driver), AI Cabin e avanço do sistema híbrido SHS

Brasil como mercado estratégico: volume e lançamentos confirmados para 2026

PEQUIM, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Na abertura da 19ª edição do Beijing International Auto Show (Salão do Automóvel de Pequim), a OMODA & JAECOO, fabricante de veículos do Grupo Chery, anunciou ter ultrapassado a marca de um milhão de unidades vendidas globalmente desde o lançamento em 2023, estabelecendo o recorde de velocidade para uma marca automobilística jovem no cenário mundial.

Em apenas três anos, a marca já atingiu 69 mercados-chave, com 1.364 concessionárias, abrindo em média um novo mercado a cada 16 dias e uma nova loja por dia. A Europa tornou-se o motor principal do crescimento, respondendo por 41,5% das vendas globais e registrando alta de 246% em março de 2026. No Reino Unido, a marca alcançou 4,7% de participação mensal, com 17.951 unidades vendidas. O JAECOO 7 liderou as vendas de modelos no mercado britânico.

Produtos e tecnologia orientados pela voz do cliente

A estratégia de produto se baseia em estudos de mercado e engajamento direto com consumidores jovens. O Omoda 7, por exemplo, comercializado no Brasil desde novembro de 2025, foi posicionado com apelo estético e presença em eventos de moda internacionais. O Jaecoo 5, próximo lançamento da O&J no mercado brasileiro, foi projetado para perfis outdoor e pet-friendly. Na eletrificação, o Sistema Super Híbrido (SHS) se destaca por combinar potência, eficiência e autonomia: o Jaecoo 7 SHS é referência global em PHEV, o Omoda 5 SHS superou 400.000 unidades acumuladas e o Jaecoo 5 EV atingiu 20.000 vendas mensais nove meses após o lançamento e lidera em mercados como Indonésia e Tailândia.

Rumo a um milhão por ano

A conquista de um milhão de unidades é tratada como ponto de partida. A meta anunciada é atingir um milhão de unidades vendidas por ano até 2027, com aprofundamento da estratégia dual–brand – OMODA para o público jovem e conectado, e JAECOO para perfis off–road e aventureiros –, consolidando matrizes de produto distintas para atender segmentos distintos.

Inovações em mobilidade inteligente

Para o segundo semestre de 2026, a marca prevê lançamentos tecnológicos: modelos com VPD (Valet Parking Driver) – estacionamento autônomo em circuito fechado – e a cabine AI Cabin no Omoda 4, com conexão para jogos virtuais, conversação emocional e navegação inteligente controlada pelo sistema OMODA Super AI. Haverá ainda uma variante, o Omoda 4 ULTRA, voltada a condutores que priorizam prazer ao volante e performance.

Evento se move para Wuhu (China)

Em 26 de abril, durante a IBS Chery International Business Summit em Wuhu, OMODA & JAECOO deve detalhar a New Million Strategy e realizar a cerimônia oficial do início de produção do Omoda 4, apresentando o plano para a transição de um milhão de vendas por ano dentro do escopo da fabricante.

Brasil: mercado estratégico e lançamentos confirmados

O Brasil figura como mercado estratégico dentro do plano de expansão da marca, com volume que posiciona o País entre os seis com maior volume de vendas atualmente, considerando os 69 mercados onde a companhia atua.



Com volume crescente em apenas um ano de operação, a fabricante vem superando a casa das 2.000 unidades por mês no Brasil, além de reforçar e trabalhar continuamente para atingir um fluxo comercial acima de 3.000 unidades por mês ainda em 2026, consolidar a cadeia local de pós–venda, além de ampliar presença em território brasileiro, passando das atuais 70 concessionárias para mais de 100 até o fim deste ano. Pensando ainda no mercado nacional, a O&J já tem confirmado os lançamentos de Jaecoo 5, Jaecoo 8 e Omoda 4 nos próximos meses.

Sobre a OMODA & JAECOO

A OMODA & JAECOO é uma fabricante e distribuidora de veículos global sediada em Wuhu, na província de Anhui (China). A companhia tem como missão globalizar duas novas marcas automotivas – Omoda e Jaecoo –, por meio do desenvolvimento e oferta de sedãs, SUVs e outros tipos de veículos automotores. Seu propósito é tornar-se líder em soluções inteligentes de tecnologia, estabelecendo um padrão de design futurístico para os carros e oferecendo experiência de condução e propriedade personalizadas, além de serviços com excelência para consumidores em todo o mundo.

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FONTE OMODA&JAECOO