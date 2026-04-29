OMODA 4 entra em produção e vira peça-chave da ofensiva global da OMODA&JAECOO

Marca atinge um milhão de veículos comercializados em três anos de operação

OMODA 4 chega com design futurista e soluções digitais avançadas

Novidade reforça a aposta da OMODA & JAECOO em tecnologia, design e segurança

WUHU, China, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A OMODA&JAECOO, do Grupo Chery, acaba de oficializar o início da produção em série do OMODA 4 durante um evento global que marcou uma virada estratégica da marca. Após atingir a marca de um milhão de veículos acumulados em apenas três anos, a fabricante agora mira um novo patamar: vender um milhão de unidades por ano até 2027. O novo modelo surge como pilar central dessa expansão, alinhado ao plano de internacionalização chamado Globalization 2.0, apresentado em conjunto com o Chery International Business Summit, realizado no último 26 de abril.

Voltado ao público jovem e conectado, o OMODA 4 foi concebido para um perfil de consumidor que prioriza tecnologia, estilo e personalização. A marca aposta no conceito Cyber Mecha, que combina design futurista, soluções digitais avançadas e uma proposta de uso que vai além da mobilidade tradicional.

Design inovador e identidade visual agressiva

O visual abandona linhas conservadoras e adota uma linguagem inspirada em robôs e ficção científica. Os faróis Cyber Lightning utilizam traços angulosos e iluminação de alto contraste para criar assinatura marcante. A carroceria incorpora superfícies facetadas e volumes tridimensionais, simulando estruturas de armaduras mecânicas e gerando efeitos de luz e sombra pouco convencionais no segmento.

Por dentro, a cabine segue o tema espacial, com layout envolvente que remete a cockpits de naves. Um botão de partida no estilo de carros de competição, similar ao usado em modelos de alto desempenho, reforça o apelo esportivo. Apesar da proposta estética ousada, o projeto também considera eficiência aerodinâmica, com coeficiente de arrasto otimizado dentro da categoria.

Pacote tecnológico aposta em inteligência artificial e condução assistida

O OMODA 4 traz um conjunto robusto de assistência à condução, com 16 funções ADAS que atuam em aceleração, frenagem, permanência em faixa e manobras de estacionamento. A proposta é reduzir a complexidade ao volante e ampliar a segurança em diferentes cenários.

O sistema multimídia incorpora uma nova geração de assistente por voz baseada em inteligência artificial e modelos de linguagem avançados. A expectativa é que o sistema evolua para funções como clonagem de voz e recomendações personalizadas de conteúdo, incluindo música adaptada ao humor do usuário.

Entre os destaques, estão a central multimídia de 13,2 polegadas, visão panorâmica 540°, que combina câmeras para simular transparência ao redor do carro, e carregamento sem fio de 50 W. O pacote coloca o modelo em linha com as demandas de conectividade e usabilidade do público jovem.

Ecossistema digital amplia uso do carro no dia a dia

O modelo incorpora um ecossistema digital que transforma o interior em espaço multifuncional. O sistema embarcado oferece mais de 20 jogos compatíveis com controles sem fio, posicionando o carro como uma espécie de cockpit gamer móvel.

Outras funções incluem modos voltados para lazer e convivência, como karaoquê, recursos para viagens com pets, camping e integração multimídia ampliada. A estratégia é posicionar o veículo como extensão do estilo de vida do usuário, não apenas como meio de locomoção.

Versão Ultra aposta em performance e ajustes dinâmicos

A futura versão Ultra adiciona modificações de fábrica com foco em desempenho. O pacote inclui ajustes aerodinâmicos, melhorias na estabilidade em alta velocidade e função launch control, que otimiza a entrega de torque nas arrancadas.

Há ainda recalibração de suspensão, direção e resposta do motor, além de um sistema de som esportivo dedicado, reforçando a proposta de condução mais envolvente. A intenção é aproximar a experiência de direção de modelos esportivos, mesmo dentro de um segmento mais acessível.

Estratégia global e foco no público jovem

Com o OMODA 4, a OMODA&JAECOO reforça sua aposta em tecnologia, design e inteligência artificial como diferenciais competitivos. O modelo também se integra a um ecossistema mais amplo de inovação, que inclui soluções como o robô AiMOGA, ampliando a presença da marca em experiências digitais.

A chegada do modelo ao mercado internacional deve consolidar a presença da marca entre consumidores jovens e ampliar seu posicionamento global, com foco em produtos de maior valor agregado e forte apelo tecnológico.

Sobre a OMODA & JAECOO

A OMODA & JAECOO é uma fabricante e distribuidora de veículos global sediada em Wuhu, na província de Anhui (China). A companhia tem como missão globalizar duas novas marcas automotivas – Omoda e Jaecoo –, por meio do desenvolvimento e oferta de sedãs, SUVs e outros tipos de veículos automotores. Seu propósito é tornar-se líder em soluções inteligentes de tecnologia, estabelecendo um padrão de design futurístico para os carros e oferecendo experiência de condução e propriedade personalizadas, além de serviços com excelência para consumidores em todo o mundo.

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FONTE OMODA